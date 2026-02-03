הישיבות לאישור תקציב איגוד הכדוריד נדחו

דרמה באיגוד הכדוריד. בית הדין העליון לספורט החליט לדחות את ישיבת הנהלה וכינוס האסיפה הכללית שהיו אמורות להתקיים היום (שלישי) בתקציב האיגוד לשנה זו, וזאת בעקבות עתירה שהגישו חברי הנהלה שטענו כי לא ניתנה להם האפשרות לעיין במסמכים זמן סביר לפני הדיונים הללו. המשמעות היא שהתקציב השנתי לא יאושר בימים הקרובים.

כפי שפורסם ב-ONE, מנכ״ל האיגוד עדלי מרכוס סירב לאפשר לחברי ההנהלה לקבל את הצעת התקציב לשנת 2026 והודיע כי יאפשר להם לעשות זאת אך ורק במשרדי האיגוד. בעקבות זאת, חלק מחברי ההנהלה הגיעו למשרדי האיגוד אך לא ניתנה להם האפשרות לעיין במסמכים משום שהמנכ״ל לא נכח במקום והודיע להם כי יאפשר זאת רק בפיקוח אישי שלו מחשש להדלפת המסמכים.

חברי ההנהלה מסיעת מכבי: יובל צלנר, אורית קופר, אבי כחלון, טוביה יוגב, נאור ברכל ועמית כהן הגישו עתירה לבית הדין העליון לספורט בדרישה לאפשר להם לקבל את טיוטת הצעת התקציב לשנת 2026 לפני קיום ישיבת ההנהלה והאסיפה הכללית שהיו אמורות לעסוק בכך, ולא להסתפק רק בעיון פיזי במשרדי האיגוד כפי שהחליט המנכ״ל עדלי מרכוס, והם אף ביקשו לדחות את הישיבות ב-48 שעות עד שיוגש להם החומר.

משחק כדוריד אילוסטרציה (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

העתירה הוגשה באמצעות עו״ד יפתח אבן עזרא שטען כי “איגוד הכדוריד והיו״ר עידו מזרחי אינם רשאים להגביל את זכות העיון של חברי ההנהלה לעיון פיזי במשרדי האיגוד בלבד וכי זכות העיון כוללת גם את זכות הצילום וההעתקה. האיגוד לא שלח לחברי ההנהלה הצעת תקציב מתוקנת ל-2026. זכות העיון מוגנת בחוק העמותות”.

באיגוד טענו מנגד באמצעות עו״ד רועי רוזן כי “האיגוד מסכים שלעותרים, כחברי הנהלה, יש זכות לעיין בהצעת התקציב ובמסמכים הנלווים״. עם זאת, האיגוד טען כי ״יש הבדל בין זכות העיון לזכות השכפול. העיון יתבצע אך ורק במשרדי האיגוד מבלי להעתיק את המסמכים שעיונם מתבקש לרבות הוצאתם מחוץ לכותלי האיגוד. מסמכים פנימיים דולפים באופן תדיר לערוצי התקשורת”.

עו"ד יפתח אבן עזרא ועו"ד רועי רוזן (שחר גרוס)

לאחר ששמעו את הצדדים, הדיינים אסתר וינדר ועמנואל סלע החליטו כי “לאור העובדה שמדובר במסמכים לא סופיים, אלא במסמכים בהתהוות המהווים הצעת תקציב, לא ראינו לנכון להתערב בהחלטת האיגוד בדבר הסדרי העיון. עם זאת, חרף עמדת האיגוד המכירה בזכות העותרים לעיין במסמכים, בפועל האיגוד עדיין לא איפשר לעותרים, שהינם חברי הנהלה, לעיין במסמכי הצעת התקציב לשנת 2026”.

הדיינים הכריעו כי הם דוחים את הישיבות והבהירו: “יום לפני מועד כינוס האסיפה וישיבת ההנהלה, עדיין לא ניתנה לעותרים האפשרות בפועל לעיין במסמכי התקציב. בנסיבות אלו, לנוכח הזמן הקצר שנותר עד למועד כינוס האסיפה הכללית וכינוס ישיבת ההנהלה, אין מקום לקיום הישיבות שעל סדר יומן הצעת התקציב לשנת 2026. אנו מורים על דחיית ישיבת ההנהלה וישיבת האסיפה הכללית שהיו קבועות ליום 3.2.2026 לזמן קצר, למועד אחר שייקבע על ידי האיגוד. האיגוד יאפשר לחברי ההנהלה לעיין במשרדיו במסמכי הצעת התקציב זמן סביר בטרם יכנס מחדש את ההנהלה והאסיפה הכללית”.

יישארו מתחת ל-30%? במכבי לא מתכוונים להחליף את חברי ההנהלה

בתוך כך, באיגוד הכדוריד עדיין צריכים לבצע שינוי בהרכב ההנהלה משום ששיעור הנשים בו לא עולה על 30%, כך שכרגע האיגוד לא יוכל לקבל חלק מתקציבי המדינה. בעקבות דרישתו של המנכ״ל עדלי מרכוס כי חברי סיעת מכבי ימנו שתי נשים במקום שני גברים מקרב חברי ההנהלה, במכבי הודיעו לו כי זה לא יקרה.

עדלי מרכוס (ראובן שוורץ)

חברת ההנהלה אורית קופר כתבה למנכ״ל עדלי מרכוס: “קראתי את מכתבך בתמיהה רבה. בקשתך להחלפת חברי רשימת מכבי בהנהלת האיגוד חסרה כל בסיס משפטי, חורגת מסמכותך כמנכ”ל האיגוד ומהווה התערבות בלתי ראויה בהרכב נבחר של רשימה להנהלת האיגוד״.

קופר הוסיפה: “ראשית, התייחסת במכתבך למרכז מכבי ישראל דווקא, גוף שאינו חבר באיגוד הכדוריד וממילא אינו כפוף לדרישות ייצוג כלשהן בהנהלתו. הניסיון לייחס חובות נטענות ל’מרכז מכבי’ הוא שגוי מיסודו וחסר תוקף. שנית, רשימת מכבי אושרה כדין להתמודדות בבחירות לאיגוד ונציגיה נבחרו בבחירות דמוקרטיות בהתאם להוראות הדין והתקנון לפני חודשים רבים. הניסיון לטעון כעת נגד הרכב חברי הרשימה בהנהלה, בחלוף תקופה כה ארוכה, ולדרוש את החלפת נציגיה הנבחרים, מהווה פגיעה חסרת תקדים בסופיות הליך הבחירות ובעיקרון הדמוקרטי עצמו”.

קופר הבהירה: “לא קיימת בתקנון האיגוד, בהנחיות משרד הספורט או במבחני התמיכה, כל חובה משפטית המחייבת אחוז ייצוג נשי ברשימה. טענות כלליות ועמומות בדבר ‘הנחיות’ או ‘כללי ממשל תאגידי’ אינן יוצרות חובה משפטית. מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט אינן בעלות תוקף מחייב, ובכל מקרה מתייחסים להנהלה ככלל ולא לרשימה זו או אחרת המרכיבה את ההנהלה”.

לדבריה, ״מדובר בניסיון פסול ושקוף לפגוע בפעילותם של אותם חברי ההנהלה אשר ‘מעיזים’ לדרוש מנהל תקין והתנהלות כספית אחראית ולהדיחם באמצעים עקיפים, תוך רמיסת כללי הדמוקרטיה הפנימית והמנהל התקין באיגוד. ניסיונות אלה לא יצלחו. חברי רשימת מכבי ימשיכו למלא את תפקידם כנציגים נבחרים, לפעול למען ענף הכדוריד, ולעמוד על זכויותיהם במלואן. כל ניסיון לכפות שינוי בהרכב נציגי רשימת מכבי, או לפגוע במעמדם, ייתקל בהתנגדות משפטית נחרצת, לרבות מיצוי כל הסעדים המשפטיים העומדים לרשותנו”.