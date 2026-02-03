"לא הולך למלחמה בשביל להריץ את פריג'"

אנשי מרכז הפועל מנסים לחפש מועמד להריץ לבחירות לראשות ההתאחדות לכדורגל מול שינו זוארץ, שמסרב לרוץ ברשימה אחת. אך לא כולם שם מוכנים ללכת נגד זוארץ.

בשבוע שעבר התקיימה ישיבה במשרדו של ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, חבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל. היו שם בין השאר אלונה ברקת, בעלי הפועל ב"ש, גיא פרימור, מנכ"ל הפועל ת"א, שטרן חלובה, שבעבר משך מאחורי הקלעים בכדורגל הישראלי והיה האיש הקובע, וכיום עדיין פעיל, אביחי יחיא מהפועל כפר שלם, וכנרת צדף, מנכ"לית מרכז הפועל.

בגלל שזוארץ לא מוכן לרשימה אחת משותפת, בהפועל מחפשים מועמד לרוץ מולו, למרות שברור לכל שזוארץ זוכה לתמיכה גדולה וכולם חושבים שהוא חייב להמשיך לעוד קדנציה כיו"ר ההתאחדות לכדורגל.

כפי שחשפנו ב-ONE, אחד המועמדים ששמו עלה לרוץ מול זוארץ היה של השר לשעבר, עיסוואי פריג'. במהלך הישיבה אמר קינסטליך לנוכחים: "אני לא הולך למלחמה בשביל להריץ את עיסוואי פריג'".

כעת קינסטליך שתומך שזוארץ יישאר כיו"ר, אמור להיפגש עמו כדי לנסות להגיע להבנות ולמנוע מאבק.