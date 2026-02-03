יום שלישי, 03.02.2026 שעה 13:04
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

תקציב מכבי חיפה ב-2024/25: 125 מיליון ש"ח

המספרים של הירוקים נחשפים וכוללים רווח של כ-46 מיליון ש"ח ממכירות שחקנים ואת אובדן ההכנסות בגלל המלחמה. וגם: כרטיסים ומנויים, כל המספרים כאן

יעקב שחר ביציע (עמרי שטיין)
הנתונים הכספיים של מכבי חיפה נחשפים. תקציבה של הקבוצה עמד על כ-125 מיליון ש"ח, סכום הכולל פחת והפחתות בסך של כ-17 מיליון ש”ח, כך עולה מהדו”ח לעונת 2024/25.

במסגרת המדיניות המקצועית, המועדון שם דגש על החלפת מערך האקוסיסטם ויצירת סביבה טכנולוגית דיגיטלית מתקדמת למימוש פוטנציאל המכירות, לצד השקעה בקידום שחקני נוער בפן המקצועי והחינוכי ושילובם בסגל הבוגרים, תוך בחינת אימונים משותפים בין הקבוצות.

הדו"חות מצביעים על רווח הון משמעותי של כ-46 מיליון ש"ח מעסקאות מכירת שחקנים, כאשר הבעלים דאגו ובחנו באופן שוטף את הצורך בהעברת כספים לכיסוי פערים תזרימיים. בתקופת הדיווח הקבוצה שיחקה במסגרת הקונפרנס ליג, אך פעילותה הושפעה מהותית ממלחמת "חרבות ברזל", שאילצה אותה לנהל את משחקי הבית האירופיים בחו"ל ולקיים משחקי ליגה ללא קהל או תחת הגבלות.

שחקני מכבי חיפה (רדאד גשחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

ניתוח הכנסות, הוצאות ותזרימי מזומנים

הנתונים הכספיים מציגים ירידה בהכנסות ממשחקים (נטו): 40,265 ש"ח בשנת 2025 לעומת 52,317 ש"ח ב-2024. בפירוט ההכנסות, נרשם זינוק במכירת מנויים ל-33,417 ש"ח (לעומת 23,643 ש"ח ב-2024) ועליה במכירת כרטיסים ל-7,416 ש"ח, אך מנגד חלה צניחה בהכנסות מאירופה מ-28,389 ש"ח ל-3,600 ש"ח בלבד.

הכנסות אחרות צמחו ל-82,172 ש"ח, כשבתוכן סעיף השאלת ומכירת שחקנים מזנק ל-46,574 ש"ח, בעוד הכנסות מזכויות שידור יורדות ל-5,273 ש"ח. בצד ההוצאות, עלות המשחקים והאימונים עלתה ל-122,537 ש"ח, כאשר שכר העבודה לשחקנים ומאמנים עומד על 78,431 ש"ח. עלויות תפעול ופחת עומדות על 32,080 ש"ח, והוצאות הנהלה וכלליות על 13,697 ש"ח.

בשורה התחתונה, המועדון מציג גירעון (הוצאות נטו) של 24,851 ש"ח ל-2025 לעומת 10,620 ש"ח ב-2024. מבחינת תזרים המזומנים, הפעילות השוטפת רשמה שימוש ב-42,800 ש"ח, פעילות ההשקעה הניבה 32,063 ש"ח, ויתרת המזומנים לסוף מאי 2025 נאמדת ב-2,854 ש"ח לעומת 31,637 ש"ח בתחילת השנה.

