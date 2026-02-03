קראגר הודה: טעיתי לגבי קאסמירו, שחקן אחר

ג’יימי קראגר, אגדת ליברפול ופרשן סקיי ספורטס, נחשב מאז הגעתו של קאסמירו למנצ’סטר יונייטד לאחד המבקרים החריפים ביותר של הקשר הברזילאי. כמעט בכל הופעה טלוויזיונית שלו הצביע קראגר על מה שלטענתו היו יכולות חלשות וירידה חדה ביכולת של שחקן העבר של ריאל מדריד.

באחת האמירות המפורסמות שלו הפרשן אמר בעבר: “אמרו לי פעם – תעזוב את הכדורגל, לפני שהכדורגל עוזב אותך. הכדורגל עזב את קאסמירו”. אלא שבסוף השבוע האחרון חל שינוי מפתיע בעמדתו של הפרשן האנגלי, במהלך שידור המשחק בין מנצ’סטר יונייטד לפולהאם.

קראגר, שאמר רק במאי 2024 כי “הכדורגל נטש את קאסמירו”, חזר בו מהאמירה והודה: “עכשיו אפשר להגיד שהכדורגל לא נטש אותו”. לדבריו, “אם מסתכלים על מה שהוא מספק העונה בפרמייר ליג, ולא רק מול פולהאם בבית, צריך לזכור גם את מה שעשה בשבוע שעבר נגד ארסנל בחוץ ומול מנצ’סטר סיטי בבית”.

קראגר אף הוסיף כי לקאסמירו יש כל סיבה לשמור לו טינה על הדברים שאמר בעבר: “קאסמירו לגמרי יכול להחזיר לי ולומר: ‘תעזוב את הפרשנות לפני שהיא תעזוב אותך’. הוא בהחלט יכול להחזיר לי אחת כזו. צריך לתת לו קרדיט, הוא נראה כמו שחקן אחר לגמרי”, סיכם הפרשן בשידור של סקיי ספורטס.