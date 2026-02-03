עיסאווי פריג': אני רוצה להיות יו"ר ההתאחדות

כשנה לפני הבחירות לתפקיד יו”ר ההתאחדות לכדורגל, במרכז הפועל בראשות המנכ”לית כנרת צדף, מנסים להריץ את עיסאווי פריג’ להתמודד על התפקיד מול היו”ר המכהן שינו זוארץ, כפי שנחשף. כעת, השר לשעבר התייחס לסוגיה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

יש התרגשות לקראת המשחק מול מכבי חיפה?

”כן. כ-1,500 אוהדים כבר קנו כרטיסים. אני נוסע למשחק יחד עם ראש העיר ומכבי חיפה אמורה לקבל אותה יפה. אנחנו רוצים לעשות מהמשחק הזה חגיגה”.

אתם יכולים להפתיע?

”מכבי חיפה עולה בכמה דרגות על מ.ס כפר קאסם. כל הופעה טובה שתהיה לנו תביא כבוד”.

מה מייחד את הקבוצה?

”המשכיות. בשנים האחרונות כפר קאסם התרגלה להיות קבוצה מאתגרת בליגה הלאומית. זה מעלה את המורל של הקבוצה. בנוסף, כפר קאסם היא קבוצה שמאחדת את הרוח היהודית והערבית בתוך הקבוצה”.

שחקני כפר קאסם (רועי כפיר)

מאז שטוואטחה מאמן הקבוצה משחקת כדורגל יותר טוב. הוא היה במכבי חיפה, בכר והוא זה לא סיפור אהבה. אני מניח שהוא רוצה מאוד לנצח אותו.

”הוא בא כמאמן של קבוצה שהגיעה לרבע הגמר. ההיסטוריה לא הייתה מחבקת וחביבה לקראת הסוף, אבל טאלב בא כמאמן קבוצה שקוראת תיגר על מכבי חיפה בסמי עופר”.

מה תקציב הקבוצה?

”הקבוצה עברה גלגולים. הרבה אנשי עסקים ויושבי ראש מחכים בתור לקחת את הקבוצה, כי זה יישוב שמצבו הכלכלי טוב ויישוב שאוהב כדורגל. התקציב בין 4 ל-5 מיליון. לפני חודשיים הגיעה הנהלה חדשה. ברגע שהאצטדיון החדש בעיר ייפתח, כפר קאסם תהיה בליגת העל”.

כמה קהל האצטדיון מכיל?

”4,000”.

מתי הוא יהיה מוכן?

”על פי ההערכות, האצטדיון שהושקע בו 70 מיליון ש”ח, נעשה הכל כדי שכבר בעונה הבאה נוכל לשחק בו. כפר קאסם יכולה לעלות לליגת העל, יש בה את כל הנתונים כדי להיות חלק מהנוף של הספורט הישראלי”.

טאלב טוואטחה (שחר גרוס)

“הדברים נזילים, יהיו התפתחויות”

יש גורמים שמנסים להריץ אותך לראשות ההתאחדות לכדורגל. ראשי סיעת הפועל נפגשו בשבוע שעבר אצל ראש עיריית ראשל”צ רז קינסטליך, ורז אמר לנוכחים שהוא לא רוצה לצאת למלחמה מול שינו זוארץ בשביל להריץ אותך להיות יו”ר ההתאחדות. אתה רוצה לרוץ?

“אני לא רוצה להיכנס לזה. מאז שאני בן 16 הכדורגל אהבת חיי. הדברים נזילים, יהיו התפתחויות. הכדורגל מאתגר אותי, עושה לי טוב, אני חושב שאני יכול להוסיף רבות לכדורגל”.

אתה רוצה?

”אני רוצה, אבל יש מציאות”.

אתה הולך לשוחח עם קינסטליך ולנסות לשכנע אותו?

”אני הולך לשוחח עם כולם, ללא יוצא מן הכלל”.

מה הסיכויים שלך מול שינו זוארץ?

“לא יודע, זו שאלה קשה. עוד לא החלטתי ללכת על זה”.

מי הציע לך לרוץ? מי פנה אליך?

”לא הציעו לי. אני רוצה וחושב שאני יכול לעשות שינוי גישה בספורט הישראלי. כשאחליט, אגיש תוכניות ותשמע על זה”.

רז קינסטליך ראש עיריית ראשון לציון ושינו זוארץ (שחר גרוס)

בינתיים זוארץ מנקה את הזוהמה של מכירות המשחקים. אף יו”ר לא עשה את מה שהוא עושה.

”אני לא נכנס לזה, אנחנו סובלים מחוסר תשתיות ומחינוך לאלימות וגזענות בכדורגל”.

חוסר התשתיות זה בגלל הממשלה שישבת בה.

”מיניתי שר שלא מתחום הספורט, דאגתי לפרויקטים בכוח, תשאל את כל קברניטי ההתאחדות שהיו בתקופתי”.

בזמנו הייתם בקשר עם קטאר להביא כספים לכפר קאסם.

”לא. אני בקשר עם המדינות הידידותיות שלנו. אמירויות, מרוקו, בחריין, סעודיה”.

אתה מצפה מכסף סעודי להגיע לכפר קאסם?

”מוקדם לדבר על הכל. אני כן רוצה להיות יו”ר ההתאחדות. האם זה אפשרי? אין לי תשובה, אנחנו בודקים את השטח. שינו בן אדם טוב. אין לי קשר אישי איתו, אבל אני מסתכל בראייה אחרת על מה אני יכול לעשות. תחום הספורט פתוח לתרומה של כל חלקי החברה”.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

יכול להיות שתרוץ ברשימה של קבוצות המגזר הערבי?

”לא, אני לא נציג של מגזר. אם ארוץ אני ארוץ ברשימה של כל הקבוצות”.

מה תעשה אחרת אם תהיה יו”ר ההתאחדות?

”אני יכול לחזור לפולטיקה, לכנסת, או לנסות בעולם האזרחי. החלטתי לנסות בתחום האזרחי, לחבר מגזרים שונים בארץ. זה בעיניי חשוב יותר. לשנות דברים בתוך המדינה”.

מה דעתך על קינסטליך שאמר שהוא לא הולך למלחמה בשביל להריץ אותך?

”אני לא אתייחס לזה”.