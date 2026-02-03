"עברתי הרבה דברים, אני שמח שלא נשברתי"

אין ספק כי העונה הנוכחית היא עונת הפריצה של רועי דוד. אחרי שלוש שנים בליגה הלאומית במדי רמת השרון, מכבי הרצליה והפועל פתח תקווה, הקשר של המלאבסים נמצא ככל הנראה בכושר הטוב בקריירה כשהוא לוקח חלק משמעותי במאבקי הפלייאוף העליון של קבוצתו של עומר פרץ. כעת, הוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איזה גול כבשת.

”הגול הכי יפה שכבשתי, גול מרגש מאוד, תחושות מדהימות”.

אתה עובד קשה מאוד, אני חושב שאתה מפתיע אפילו את אבא שלך פרדי, שאפילו הוא לא חשב שתגיע לרמות כאלה.

”אני בטוח שאבא תמיד האמין בי, כל המשפחה האמינה בי, הם ידעו שאין תחליף לעבודה קשה וכוח רצון. הוא תמיד ידע לעשות לי את השיחה המנטלית ולהרים אותי אם היו דברים קשים בדרך. הוא תמיד האמין בי, גם אם לא שיחקתי, ועכשיו הוא הבן אדם הכי מאושר שיש ואני שמח שאני מצליח לגרום לו אושר”.

"אני בטוח שאבא תמיד האמין בי". רועי ופרדי דוד (ראובן שוורץ)

אתה יכול לשחק בהמון עמדות בקישור ובהתקפה. מה אתה מעדיף לשחק?

”איפה שעומר ישים אותי תמיד אעשה הכי טוב שלי. אני מרגיש יותר בנוח לשחק כ-10, קרוב לשער, ליצור מצבים, לבעוט לשער ולהיות מסוכן, אבל בכל עמדה אני יכול לשחק, אני לא שחקן מקובע”.

“איך שעומר אמר: ‘עליתי על הפטנט’ הקבוצה תמיד רואה אותי”

יש לך המון חוכמת משחק. יש לך מודל שמהווה לך השראה?

”תמיד היה לי את התנועות, אבל לא השתמשתי בזה מספיק, אבל איך שעומר אמר: ‘עליתי על הפטנט’. הקבוצה תמיד רואה אותי, תמיד מוסרת לי, השחקנים יודעים שאני עושה את התנועה ונותנים לי את הכדורים. אף פעם לא היה לי מודל, אבל אני כאן תמיד מסתכל ולומד מקשרים מחו”ל”.

גם באימונים אתה מצליח לכבוש כאלה שערים?

”באימונים יש לי גולים יותר קלים, זה היה גול מאוד קשה. תחזיר אותי אחורה למצב הזה, תן לי 10 כדורים ואני לא יודע אם אצליח 3-4, זה היה גול מאוד קשה”.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם רועי דוד (ראובן שוורץ)

מה אתה יכול להגיד על החיזוקים שאתה עושה מחוץ לאימונים והעבודה הפרטנית שלך?

”אני מאוד אובססיבי למקצוע, אני לפעמים גם לוקח אותו יותר מדי ללב, אני עובד מאוד קשה מחוץ לשעות האימונים, גם בפן המנטלי וגם בפן הגופני, מכוני כושר, אימונים אישיים, שינה, תזונה, אני עובד קשה ושמח שזה בא לידי ביטוי”.

“אני שמח שלא נשברתי ושאני עושה את כולם גאים”

עברת הרבה דברים בדרך. קבוצות נוער שלא תמיד ראו אותך, היית בליגה הלאומית.

”לא הייתי כוכב, עברתי הרבה דברים, אני שמח שלא נשברתי ושאני עושה את כולם גאים – את עצמי, את המשפחה שלי, את החברה שלי ואת הסוכן שלי שעובד מאוד קשה”.

רועי דוד מאושר. "עברתי הרבה דברים" (ראובן שוורץ)

יש התעניינות מקבוצות בחו”ל. גם הפועל באר שבע רצתה העונה לרכוש אותך והעדפת להישאר בהפועל פתח תקווה ולהאריך את החוזה שלך. אתה מאמין שאתם מסוגלים להיות בפלייאוף העליון?

”חד משמעית כן. מתחילת העונה ידעתי שאנחנו קבוצה מצוינת. פחות התחבר לנו בתחילת העונה, אבל תמיד ידעתי מה יש פה. מגיע לקהל ולמועדון להיות בטופ של הכדורגל הישראלי ואני שמח שמתחבר לנו. יש לנו שחקנים טובים, צוות טוב, קהל מדהים”.

יש לך חיבור טוב עם עומר פרץ.

”הקשר שלי איתו טוב מאוד, הוא מכוון אותי ועוזר לי, מראה לי דוגמאות מהעולם, מדבר איתי על הפן המנטלי, מדבר איתי על הכל, הוא אישיות מעבר לזה שהוא מאמן. הוא והצוות עוזרים לי ברמה הכי טובה ואני שמח שאני מצליח להחזיר להם. תמיד אשאר צנוע עם הרגליים על הקרקע, יש עוד הרבה משחקים”.

"הקשר שלי איתו טוב מאוד". עומר פרץ (אורן בן חקון)

מה נאחל לך לסיום?

”להמשיך בכושר שלי, לכבוש, לבשל, להיות דומיננטי ולעזור לקבוצה שלי להגיע לפלייאוף העליון”.