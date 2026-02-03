"ב"ש כיבדה, הכל היה באישור וידיעת יואב כץ"

ימים קצת סוערים עוברים על הפועל באר שבע גם מקצועית וגם בחוץ. בין אם זה ג’בון איסט והסאגה הזו, חילופים השוערים, החזרה למקום הראשון בפן החיובי וכמובן גם הפנים לרבע גמר גביע המדינה מחר (רביעי) נגד מכבי בני ריינה. אוהדי הקבוצה, הדר גולדמן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה גם חושב שמכבי ת”א יכולה לחזור למאבק האליפות?

”בוודאי, האליפות לא הוכרעה, יש 3-4 מועדונים שמתמודדים על זה. מכבי בסך הכל רחוקה 9 נק’ וזו קבוצה מצוינת עם סגל מצוין”.

איך אתה רואה את הסיפור של איסט?

”ביררתי את הסיפור. הסוכן של איסט פנה לאלונה, הציע אותו למכירה. אלונה פנתה לצוות המקצועי של הקבוצה, שבחן ושקל את זה ואמר שהוא רוצה. אלונה אמרה לסוכן בוא ניכנס למו”מ. במקביל, הודיעה להנהלת הפועל חיפה שהיא במו”מ עם השחקן. המועדון חתם עם איסט לשנתיים, ואז קיבל הודעה מהנהלת הפועל חיפה, שהם מנהלים עם עוד רוכש או שניים פוטנציאליים של איסט. ואז, ב”ש הוציאה לתקשורת ש’איסט הוא שלנו’, זה הכל”.

ג'בון איסט (עמרי שטיין)

העניין עם התמונה לא היה מכבד.

”המועדון כיבד את הפועל חיפה לחלוטין. הכל היה באישור ובידיעתו המלאה של יואב כץ”.

אם היית עדיין פרסומאי, מה הסלוגן שהיית נותן לסיפור של איסט?

”ניהול תאגידי תקין, נקי, ישר, אבל יחד עם זאת, כשצריך לחתוך ולסגור את העסקה, צריך לסגור את זה. מה רצית, שזה ייפתח לדיון בשוק ‘מי רוצה’? מדובר גם באנשי עסקים בסוף”.

אם תבוא קבוצה מליגת העל והייתה עושה את זה לקאנגווה, מודיעה לבאר שבע שהיא במו”מ איתו על סיום החוזה, מחתימה אותו לעונה הבאה ומצלמת אותו במדים שלה. איך היית מרגיש בתור אוהד הפועל באר שבע?

”ספורט הוא מקצוע תחרותי. יש מנצח, מקום שני, יורדת וכו’. הקרב הוא גם על הזרים הטובים והישראלים הטובים שמשחקים כעת בליגה. יש פה תחרות. במבחן התוצאה, איסט לא שיחק, הפועל חיפה הבקיעה שני שערים בטדי”.

מי צריך לעמוד לדעתך בשער של הפועל באר שבע?

”יש לקבוצה שני שערים טובים”.