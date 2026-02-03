יום שלישי, 03.02.2026 שעה 12:10
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

"הכל יכול לקרות": התרגשות בכפר קאסם לחיפה

קבוצתו של טוואטחה יצאה למלון לקראת המפגש ב-20:00 בסמי עופר, המאמן לשחקניו: "צריכים לשחק ללא בהלה", המנהל המקצועי: "ננסה להפתיע". וגם: ההרכב

|
שחקני כפר קאסם חוגגים (אופיר מגדל)
שחקני כפר קאסם חוגגים (אופיר מגדל)

התרגשות גדולה במ.ס כפר קאסם לקראת משחק רבע גמר הגביע מול מכבי חיפה הערב (שלישי, 20:00) באצטדיון סמי עופר. הקבוצה של טאלב טוואטחה, שיפגוש למפגש פיקנטי את הקבוצה בה גדל, יצאה כבר הבוקר בשעה מוקדמת למלון בחיפה, כדי להתכונן בצורה המיטבית למשחק.

כפר קאסם מגיעה למפגש לאחר תקופה לא כ"כ טובה בליגה, עם רצף של שבעה משחקים ללא ניצחון, אך מאמינה שתצליח לצאת מהרצף הרע בקרוב, כאשר הערב היא תגיע למשחק בסגל מלא כולל המצטרפים הטריים ממכבי פ"ת בעסקת נואף בזיע וביניהם אמיר אלטורי.

"אנחנו צריכים לא לשחק בבהלה. שכל אחד יעשה את ההכנה שלו למשחק. אני לא אשנה דברים כי זו מכבי חיפה, אנחנו באים לשחק את המשחק שלנו", אמר טוואטחה לשחקנים. המאמן לא תרגל הרכב, אך נראה שכריסטיאן אגו ולידור כהן יפתחו בחלק הקדמי.

טאלב טוואטחה (אופיר מגדל)טאלב טוואטחה (אופיר מגדל)

האחרון, הוא אולי השחקן הכי מנוסה בסגל של הקבוצה מהמגזר, כבש בקריירה לא פחות מארבעה שערים לרשת הירוקה באצטדיון החיפאי. שלושה שערים במדי בית"ר ירושלים (גם בגביע) ועוד שער אחד במדי מכבי פ"ת.

המנהל המקצועי: “ננסה להפתיע, הכל יכול לקרות”

"משחק חשוב ומאתגר למועדון. הגענו לשמונה האחרונות במפעל הגביע, זה אירוע מכובד ואנחנו מתייחסים אליו בהתאם. מכבי חיפה היא פייבוריטית ברורה, אבל ברגע שנפתח המשחק הכל יכול לקרות ולכן נעשה הכל על מנת להפתיע", אמר ל-ONE המנהל המקצועי, רועי כהן.

