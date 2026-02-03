יום שלישי, 03.02.2026 שעה 12:10
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

פיפ"א מציגה: 300$ למשחק במונדיאל - על חניה

הביקורות על המחירים מחריפות: אחרי שמחירי הכרטיסים עצמם עוררו את זעם האוהדים, נחשפו מחירי החניות, שיהיו במרחק 1.6 ק"מ מהאצטדיון בלוס אנג'לס

|
האצטדיון בלוס אנג'לס (IMAGO)
האצטדיון בלוס אנג'לס (IMAGO)

הביקורת סביב מונדיאל 2026 רק הולכת ומחריפה. אחרי מחירי הכרטיסים הגבוהים שעוררו זעם בקרב אוהדים בארצות הברית וברחבי העולם, כעת מתברר כי גם חניה למשחקים הפכה למוצר יוקרה, ובמקרים מסוימים, יקרה יותר מהכרטיס עצמו.

על פי דיווח ב’את’לטיק’, פיפ”א החלה למכור חניות למשחקי גביע העולם באצטדיון SoFi שבלוס אנג’לס במחירים שנעים בין 250 ל-300 דולר למשחק ולמקום חניה אחד. ולא רק זה, החניות הללו, המופיעות באתר הרשמי של מונדיאל 2026, ממוקמות במרחק של 1.6 ק"מ מהאצטדיון.

SoFi צפוי לארח שמונה משחקים בטורניר, כולל משחק הפתיחה של נבחרת ארצות הברית ורבע הגמר - משחקים עבורם נדרש תשלום של 300 דולר עבור חניה אחת. בפיפ”א ניסו להצדיק את המחירים הגבוהים ומסרו ל’את’לטיק’: "מחירי החניה נקבעים בהתאם לתנאי השוק המקומיים ובהשוואה לאירועים גדולים שנערכו בעבר בכל עיר מארחת”.

אלא שהנתונים מהשטח מציגים תמונה שונה לחלוטין. אצטדיון SoFi, ביתן של לוס אנג’לס ראמס ולוס אנג’לס צ’ארג’רס מה-NFL, ממוקם בסמוך לאינטואיט דום, האולם החדש של לוס אנג’לס קליפרס מה-NBA, בו גם ייערך האולסטאר. בעוד שבמונדיאל נדרש תשלום של 300 דולר לחניה במוסך סמוך לאינטואיט דום, חניה למשחק ליגה רגיל של הקליפרס עולה 56.5 דולר בלבד, ובמשחק האולסטאר הקרוב - 88 דולר. גם הראמס גובים כ-71 דולר בלבד לחניה סמוכה לאצטדיון במשחקי עונה רגילה.

האצטדיון בלוס אנגהאצטדיון בלוס אנג'לס מבפנים (רויטרס)

לפי הדיווח, החניות הצמודות ל-SoFi עצמה ככל הנראה לא ייפתחו לקהל הרחב במהלך המונדיאל, שכן הן צפויות להיות בתוך מתחמי אבטחה סגורים - מה שמסביר, אך לא מצדיק בעיני רבים, את העלייה החדה במחירים.

לא רק בלוס אנג’לס

לוס אנג’לס נחשבת כרגע לשיאנית המחירים, אך היא ממש לא לבד. בפילדלפיה מחירי החניה מגיעים גם הם למאות דולרים, באטלנטה המחירים משתנים לפי המשחק - מ־75 דולר למשחק של ספרד מול כף ורדה ועד 200 דולר לאחד מחצאי הגמר. אצטדיונים כמו ג’ילט מחוץ לבוסטון והארד רוק במיאמי כבר דיווחו על “סולד אאוט” של החניות, בעוד שבערים כמו יוסטון, אזור מפרץ סן פרנסיסקו, סיאטל וניו יורק/ניו ג’רזי המכירה טרם החלה.

במקביל, חניות כבר מוצעות גם ב”שוק המשני”, שם אוהדים מנסים למכור מקומות חניה למרבה במחיר - מה שמוסיף שמן למדורה. עבור רבים, מונדיאל 2026 הולך ומצטייר לא רק כחגיגת כדורגל עולמית, אלא גם כאירוע יקר במיוחד, כזה שמרחיק את הקהל הרחב עוד לפני שריקת הפתיחה.

