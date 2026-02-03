יום שלישי, 03.02.2026 שעה 10:55
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3525-3221מכבי הרצליה2
3232-3321הפועל כפר שלם3
3225-2621הפועל כפ"ס4
3025-3021מ.ס קריית ים5
3023-2821הפועל ראשל"צ6
3026-2921הפועל ר"ג7
2825-2721מ.ס כפר קאסם8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2529-2121הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

שון קלימקין עלה בין המועמדים לחיזוק מכבי יבנה

הבלם בן ה-26 יחזור לליגה א'? העונה רשם ארבע הופעות במכבי יפו. גדל בנוער של רעננה, עמה שיחק גם בליגת העל. המטרה: להביא שחקן הגנה/קישור אחורי

|
עופר טסלפפה (יונתן גינזבורג)
עופר טסלפפה (יונתן גינזבורג)

מכבי יבנה נראית טוב בתקופה האחרונה ועופר טסלפפה רואה לנכון לחזק את הקבוצה במטרה להמשיך לרוץ גבוה ככל האפשר. ל-ONE נודע כי שמו של שון קלימקין, הבלם בן ה-26 בעל אזרחות ישראלית ואוקראינית, עלה כמועמד לחיזוק בחלק האחורי של הקבוצה מליגה א' דרום. השיחות מתנהלות מזה כחודש ימים, כשיבנה היא זו שתחליט האם ישחק אצלה או לא.

קלימקין גדל במחלקת הנוער של הכח מכבי עמידר רמת גן, כשלאחר חמש שנים רצופות עבר למחלקת הנוער של הפועל רעננה, בעונת המשחקים 2017/18. לאחר שנתיים בנוער של המועדון, עלה בעונת המשחקים 2019/20 לבוגרים והיה לשחקן ליגת העל. בעונות 2020/21 ו-2021/22 המשיך עם הקבוצה בליגה הלאומית ולאחר מכן עבר להפועל מרמורק ומשם למכבי הרצליה.

העונה (2025/26) החל לשחק במדי מכבי יפו מהליגה הלאומית, במדיה רשם ארבע הופעות בלבד. שיחק הוא בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2025 ומאז, ממתין הוא לקבל דקות משחק. ל-ONE נודע כי הצעה אחת הוגשה לפני כחודש ימים בעניינו מצד מכבי יבנה. המטרה היא להביא שחקן הגנה ו/או קישור אחורי שיתמודדו על הזכות להיכנס ל-11. מועד העברות הנוכחי הוא עד לתאריך 18.02.

שון קלימקין ודויד מרטן במרמורק (באדיבות המועדון)שון קלימקין ודויד מרטן במרמורק (באדיבות המועדון)

מעבר לשמו של קלימקין, למכבי יבנה עבודה מרובה לקראת סוף שבוע מסקרן, הרי שבמסגרת המחזור ה-19 בליגה א' דרום תפגוש המוליכה, מכבי קריית גת, זאת במגרש 'כרמי גת' הסינתטי בשעה 12:25. מקום ראשון נגד מקום שלישי, כשיבנה נראית לא רע בכלל בשבועות האחרונים, בעוד קריית גת טרם נוצחה העונה בליגה, כך שיהיה מעניין לראות לאן המשחק הזה יתפתח.

