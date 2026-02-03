לפני בית"ר: אוהדי בני יהודה נתפסו ליד בית וגן

בית"ר ירושלים תארח את בני יהודה מחר (רביעי, 19:00) בגביע המדינה, ועוד לפני כן לא שקט בגזרת האוהדים. ניידות משטרה תפסו אתמול בלילה בבית וגן מספר אוהדי בני יהודה שהגיעו למתחם האימונים של בית״ר ועל פי החשד רצו לבצע מעשה ונדליזם במתחם.

בבית״ר היו דרוכים וערוכים לכך, ומשטרת ירושלים הצליחה להגיע בזמן לבית וגן ולמנוע מאותם אוהדים להיכנס למתחם האימונים.

המשטרה לא יכלה לעצור את האוהדים, כך אומרים בבית״ר, מכיוון שהם לא נתפסו בשעת מעשה, אלא רק היו מסביב למגרשי האימונים בבית וגן.

על פי גורם בבית וגן, נתפסו בקבוקי ספריי שהיו אמורים לשמש את אוהדי בני יהודה לגרפיטי.