כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4113-3518מכבי אחי נצרת1
3720-3918מ.ס. טירה2
3317-2718מכבי נווה שאנן3
3115-2618מכבי אתא ביאליק4
3119-2818הפועל כרמיאל5
2725-2918הפועל ב.א.גרבייה6
2726-2418בני מוסמוס7
2323-2218הפועל בית שאן8
2218-1918הפועל מגדל-העמק9
2233-2318עירוני נשר10
2124-1918צעירי אום אל פאחם11
1730-2518הפועל עראבה12
1531-2018הפועל טירת הכרמל13
1541-2218צעירי טמרה14
1333-1318מכבי נוג'ידאת15
531-2418הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4815-4618מכבי קרית גת1
3123-2318מ.ס. דימונה2
3018-2718מ.כ. צעירי טירה3
2922-3418מכבי יבנה4
2723-3118מ.כ. ירושלים5
2726-2418מכבי קרית מלאכי6
2730-2618בית"ר יבנה7
2628-3318מכבי עירוני אשדוד8
2523-2418מ.כ. כפ"ס9
2324-2118שמשון תל אביב10
2029-2018הפועל הרצליה11
1930-3018מ.כ. חולון ירמיהו 12
1918-1518הפועל אזור13
1831-1518הפועל מרמורק14
1736-1818הפועל ניר רמה"ש15
1429-2218בית"ר נורדיה ירושלים16

שוחט ומורלי ביקשו לעזוב את נורדיה ירושלים

השוער והבלם מעוניינים לחפש לעצמם קבוצה חדשה. לשוער הצעה מהליגה הלאומית, בעוד שלבלם מספר הצעות מעניינות בליגה א' דרום. השחרור? לא נראה באופק

|
רואי שוחט (יונתן גינזבורג)
רואי שוחט (יונתן גינזבורג)

שניים משחקני בית"ר נורדיה ירושלים, נועלת טבלת ליגה א' דרום, ביקשו לעזוב את המועדון, כך נודע ל-ONE. בכדי שזה יקרה, ראשי המועדון ביקשו מהם סכום כסף לא מבוטל, שהושקע בהם, כביכול, על מנת לשחררם מהמועדון. נוכח הסכום הגבוה, השניים נאלצים לחזור לאימוני הקבוצה בלית ברירה. השניים הם השוער רואי שוחט (20) והבלם דודי מורלי (21).

במשחקה האחרון של בית"ר נורדיה ירושלים, רואי שוחט כלל לא היה בסגל ולא הופיע למשחק קבוצתו, נוכח החרמתו את המועדון שעושה לו עוול, לטענתו. מעבר לכך, ל-ONE ידוע כי מחזיק שוחט בהצעה מהליגה הלאומית. דודי מורלי, לעומת זאת, מחזיק במספר הצעות מליגה א' דרום, אלא שנכון לכרגע, כאמור, השניים לא מקבלים שחרור.

אם לא די בזאת, הרי שעמוס מכלוף עזב את הקבוצה, כשמשחקו האחרון היה ב-17.01, אז עלה כמחליף בדקה ה-91 להתמודדות. הקבוצה, שנותרה בידי אורי כהן מושתתת על חבר'ה צעירים בלבד, כשלעידו בנבניסטי ולירן אלמליח אין באמת לאן לעזוב, אם בכלל חשבו על כך, בוודאי לנוכח העובדה שבית"ר נורדיה ירושלים היא קבוצתם השנייה לעונה הנוכחית.

דודי מורלי (יונתן גינזבורג)דודי מורלי (יונתן גינזבורג)

במסגרת המחזור ה-19 בליגה א' דרום, בית"ר נורדיה ירושלים תארח ביום שישי (06/02) בביתה, בעמק הארזים בירושלים, את הפועל ניר רמת השרון, שירדה לאחר המחזור האחרון אל מתחת לקו האדום. המשחק יתקיים בשעה 13:15 וצפוי להפגיש שתי קבוצות שנקלעו לסיטואציה קשה במיוחד. באם בית"ר נורדיה ירושלים תנצח, הרי שתשווה את הנקודות שלה לרמת השרון, עם 17 לכל אחת.

