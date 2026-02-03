יום שלישי, 03.02.2026 שעה 12:12
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
4718-4719אל הילאל1
4618-4919אל נאסר2
4412-3319אל אהלי3
4018-4318אל קאדיסיה4
3820-3618אל טאאוון5
3423-3419אל איתיחאד6
2930-2718אל אטיפאק7
2530-3818אל חאליג'8
2529-2519ניאום9
2334-2519אל פאתח10
2135-2019אל חאזם11
2033-1919אל פייחה12
1925-1919אל שבאב13
1535-2518אל חולוד14
1239-1819אל ריאד15
1133-1418דאמאק16
1035-1519אל אחדוד17
538-1819אל נג'מה18

הסיבה, ההצעות ובנזמה: על הזעם של רונאלדו

הפורטוגלי רותח והחרים משחק של אל נאסר, כאשר עיקר הכעס על היתרון שיש לאל הילאל שקיבל חותמת עם צירוף הצרפתי. מאחורי הקלעים, כולל המתעניינות בו

|
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

בליגה הסעודית גוברת הסערה סביב שני סופרסטארים בכדורגל העולמי: כריסטיאנו רונאלדו וקארים בנזמה, שמציתים משבר עמוק במערכת היחסים בין הכוכב הפורטוגלי לאל נאסר ומסמנים מהלך שיכול לשנות את מאזן הכוחות במדינה.

בולט במיוחד מעברו של בנזמה מאל איתיחאד לאל היאל, שתי קבוצות מבין החזקות בליגה הסעודית. הקשר נשבר מול אל איתיחאד לאחר סירובו של בנזמה לקבל הצעת חידוש חוזה שלדבריו “הייתה מתחת לציפיות”, ומוביל אותו לחוזה עד קיץ 2027 עם המועדון שמוביל את הטבלה כרגע.

המהלך הזה יוצר כאב ראש גדול לכריסטיאנו רונאלדו ולאל נאסר, כאשר CRY מרגיש כי קרן ההשקעה הסעודית (PIF) מטה לטובת היריבה. לפי דיווחים, רונאלדו אף הביע מורת רוח חריפה ואף סירב לשחק במדי אל נאסר במשחק האחרון, במחאה על חלוקת המשאבים והיחס שמקבלים המתחרים, במיוחד לאחר שהליגה חיזקה את אל הילאל עם הסופרסטאר הצרפתי.

קארים בנזמה (רויטרס)קארים בנזמה (רויטרס)

המצב מחריף כשפרטים נוספים על שולחן השיח מדברים על כך שרונאלדו שוקל לעזוב את אל נאסר כבר בקיץ הקרוב (יוני), עם אפשרויות חזרה לאירופה או מעבר ל-MLS בארצות הברית, זאת בהמשך לתסכול שלו מאי קיום התוכניות המקוריות ואי הגעת רכש משמעותי לאל נאסר.

בינתיים, המהלך של בנזמה לא רק מחזק את אל הילאל בכל הקשור למאבקי האליפות, אלא גם פוגע באופן ישיר בחזון של רונאלדו למקום הראשון בליגה, מה שמעמיד את כוכב הנבחרת הפורטוגלית על סף קיצוץ דרמטי בדרכו בליגה הסעודית.

