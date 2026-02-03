הרכבים וציונים



מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

במפעל הכי קסום בישראל, גביע המדינה, נותרו שמונה קבוצות בלבד. אחרי המשחק שנערך בשעה זו בין מכבי חיפה למ.ס כפר קאסם, יישארו רק שבע, כשמי שתצלח את רבע הגמר תעפיל לחצי, בעוד שהשנייה תסיים את דרכה בטורניר.

ברק בכר ושחקניו יצאו בשן ועין מהמשחק האחרון נגד עירוני טבריה, אותו הצליחו לנצח 2:3 עם מהפכים, דרמות והרבה לחץ, כשקודם לכן נחלו תבוסה ממכבי נתניה. המאמן הצהיר לא אחת שהמטרה היא הגביע העונה, כשלראשונה מאז שנכנסו למעגל המשחקים, הירוקים מארחים לעיני הקהל הירוק.

מנגד, טאלב טוואטחה חוזר לסמי עופר. שחקן העבר שהחליף את אדהם האדיה בתפקיד המאמן, פוגש את הקבוצה בה גדל, הפעם כשהוא מנהל את ההתמודדות מהצד של האורחת. אחרי ריצה אדירה בליגה הלאומית, הקבוצה בהובלתו השיגה נקודה אחת בלבד בשלושת המחזורים האחרונים.