יום שלישי, 03.02.2026 שעה 20:28
יום שלישי, 03/02/2026, 20:00אצטדיון סמי עופרגביע המדינה - רבע גמר
מ.ס כפר קאסם
דקה 29
1 0
שופט: יוני קלז
שער מיכאל אוחנה (23)
מכבי חיפה
דורון בן דור | 03/02/2026 20:00
הרכבים וציונים
 
 
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

במפעל הכי קסום בישראל, גביע המדינה, נותרו שמונה קבוצות בלבד. אחרי המשחק שנערך בשעה זו בין מכבי חיפה למ.ס כפר קאסם, יישארו רק שבע, כשמי שתצלח את רבע הגמר תעפיל לחצי, בעוד שהשנייה תסיים את דרכה בטורניר.

ברק בכר ושחקניו יצאו בשן ועין מהמשחק האחרון נגד עירוני טבריה, אותו הצליחו לנצח 2:3 עם מהפכים, דרמות והרבה לחץ, כשקודם לכן נחלו תבוסה ממכבי נתניה. המאמן הצהיר לא אחת שהמטרה היא הגביע העונה, כשלראשונה מאז שנכנסו למעגל המשחקים, הירוקים מארחים לעיני הקהל הירוק.

מנגד, טאלב טוואטחה חוזר לסמי עופר. שחקן העבר שהחליף את אדהם האדיה בתפקיד המאמן, פוגש את הקבוצה בה גדל, הפעם כשהוא מנהל את ההתמודדות מהצד של האורחת. אחרי ריצה אדירה בליגה הלאומית, הקבוצה בהובלתו השיגה נקודה אחת בלבד בשלושת המחזורים האחרונים. 

מחצית ראשונה
  • '23
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: מהלך נהדר של הירוקים. סדריק דון הכניס כדור עומק אומנותי ליילה בטאיי, שהעביר רוחב בנגיעה למיכאל אוחנה, האחרון שלח את הכדור לרשת הגבוהה.
  • '12
  • החמצה
  • יילה בטאיי שלח מסירה לסדריק דון, שהחזיר לו באומנות עם העקב, המגן שלח בעיטה שהייתה קרובה לקורה הרחוקה
  • '6
  • החמצה
  • מיכאל אוחנה יצא לדאבל פס עם טריבאנטה סטיוארט, הקשר ניסה לבעוט מרחוק אך הכדור הלך חלש לידיים של השוער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יוני קלז הוציא את המשחק הראשון של רבע הגמר לדרך!
הטקס לטאלב טוואטחה, שקיבל קריאות בוז מהקהל הירוק (פרטי)הטקס לטאלב טוואטחה, שקיבל קריאות בוז מהקהל הירוק (פרטי)
  • '1
  • אחר
  • טקס נעשה לטאלב טוואטחה לפני המשחק, קריאות בוז נשמעו בסמי עופר
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



