רבע 3, 03:45: מכבי ת"א - פרטיזן 67:62

יום גדוש מאוד ביורוליג במסגרת המחזור ה-26, כאשר לא פחות מתשע משחקים משוחקים בשלישי. אחד מהם מתקיים בהיכל מנורה מבטחים בשעה זו, שם מכבי תל אביב מארחת את פרטיזן בלגרד, במטרה לשוב לנצח אחרי שהפסידה במחזור הקודם לוולנסיה.

הצהובים כבר שבו למסלול במסגרת הישראלית כשחגגו על קריית אתא בגביע המדינה בדרך לחצי הגמר, אבל כעת במפעל האירופי הם רוצים לעשות זאת כדי להמשיך לשמור את חלום הפליי-אין בחיים. הקבוצה של עודד קטש במקום ה-14 עם 10 ניצחונות ו-15 הפסדים.

לשם השוואה, מי שבמקום ה-10 שמוביל לפליי-אין היא ז’לגיריס ולה יש 14 ניצחונות ו-11 הפסדים, כך שמכבי תל אביב רחוקה ארבעה משחקים מלהגיע לשם, ונזכיר שיש לא מעט בקופה כשכעת המחזור ה-26 ויש בסך הכל 38 משחקים לכל מועדון.

מנגד, פרטיזן היא ללא ספק אחת מאכזבות העונה. סיום דרכו של ז’ליקו אוברדוביץ’ זעזע את כל המערכת ומשם לא הצליחו לטפס למעלה, כאשר הסרבים במקום ה-18 עם שמונה ניצחונות ו-17 הפסדים. החבורה מבלגרד הפתיעה לא מזמן את הפועל ת”א, אבל מאז נכנעה למילאנו.

רבע ראשון: 22:27 למכבי תל אביב

בפתיחת המשחק ערכו טקס לכבוד פרטיזן בלגרד, שבזמן הקשה ביותר של המדינה שלנו התייצבו לצידם של מכבי תל אביב והציעו את ביתם כדי שיהיה לצהובים מקום לארח את משחקי היורוליג והנהלת המועדון בראשו של שמעון מזרחי הודו להם עם גופיות מיוחדות וכדור שהוכן במיוחד.

הכדור החגיגי שהכינו לכבוד פרטיזן (רועי כפיר)

שמעון מזרחי עם אוסטויה (רועי כפיר)

חמישייה מכבי תל אביב: איפה לונדברג, ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, רומן סורקין ו-וויל ריימן

חמישייה פרטיזן בלגרד: דילן אוסטקובסקי, סטרלינג בראון, קמרון פאיין, אייזק בונגה, ברונו פרננדו

# 10:00-5:00: אחרי שהאורחת התחילה ב-0:5 מהיר, הצהובים השיבו עם ריצת 2:14 גדולה, בהובלתו של ג’ימי קלארק, שאילצה את חואן פנארויה לקחת פסק זמן. לאחר העצירה הסרבים התאוששו וקלעו 4 נקודות רצופות.

# 5:00-0:00: בחלק השני של הרבע הצהובים לא הצליחו לברוח שוב, כל פעם שהם קלעו האורחים השיבו עם נקודות משלהם, אבל שלשה של סנטוס וליי-אפ של דאונטין קבעו את תוצאת הרבע על 22:27 למכבי תל אביב.

איפה לונדברג רואה את מרסיו סנטוס בפינה (רועי כפיר)

טי ג'יי ליף עולה לסל (רועי כפיר)

איפה לונדברג, הכי טוב במכבי במחצית הראשונה (רועי כפיר)

רבע שני: 48:50 לטובת פרטיזן בלגרד

# 10:00-5:00: החבורה של קטש חזרה טוב יותר מהספסלים, כשעלו ליתרון דו ספרתי בזכות שלשה של תמיר בלאט, אבל אז היא הורידה רגל מהגז ואיפשרה לסרבים לבצע ריצת 0:11, שהעבירה אליהם את היתרון, שלשה של לונדברג קבעה שיוויון אחרי 15 דקות של משחק.

# 5:00-0:00: מכבי ממשיכה לתת לאורחת לקחת ריבאונדים בהתקפה מה שנתן להם לשמור על היתרון, וסל של לונדברג 3 שניות לפני המחצית קבע את התוצאה על 48:50 לטובת פרטיזן בלגרד.

ג'ימי קלארק מסמן את המהלך (רועי כפיר)

רבע שלישי