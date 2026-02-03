יום שלישי, 03.02.2026 שעה 22:18
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1965-207524הפועל ת"א2
64%2083-219825ריאל מדריד3
64%2118-216625ברצלונה4
64%2098-222925אולימפיאקוס5
62%2246-234626ולנסיה6
60%2148-218825הכוכב האדום7
60%2096-215825פנאתינייקוס8
58%2156-230826ז'לגיריס9
58%2228-236326מונאקו10
48%2084-207025וירטוס בולוניה11
48%2150-212525אולימפיה מילאנו12
46%2293-226726דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
36%2260-217325באסקוניה16
33%2227-215224פאריס17
32%2232-199825פרטיזן בלגרד18
27%2225-208026אנדולו אפס19
24%2194-199025ליון וילרבאן20

רבע 3, 03:45: מכבי ת"א - פרטיזן 67:62

יורוליג, מחזור 26: משחק של ריצות בהיכל. הצהובים פתחו עם ריצת 2:14, הסרבים השיבו ב-0:11 משלהם. הקבוצות מתקשות בהגנה אך מספקות משחק התקפי מרתק

|
ג'ימי קלארק חודר (רועי כפיר)
ג'ימי קלארק חודר (רועי כפיר)

יום גדוש מאוד ביורוליג במסגרת המחזור ה-26, כאשר לא פחות מתשע משחקים משוחקים בשלישי. אחד מהם מתקיים בהיכל מנורה מבטחים בשעה זו, שם מכבי תל אביב מארחת את פרטיזן בלגרד, במטרה לשוב לנצח אחרי שהפסידה במחזור הקודם לוולנסיה.

הצהובים כבר שבו למסלול במסגרת הישראלית כשחגגו על קריית אתא בגביע המדינה בדרך לחצי הגמר, אבל כעת במפעל האירופי הם רוצים לעשות זאת כדי להמשיך לשמור את חלום הפליי-אין בחיים. הקבוצה של עודד קטש במקום ה-14 עם 10 ניצחונות ו-15 הפסדים.

לשם השוואה, מי שבמקום ה-10 שמוביל לפליי-אין היא ז’לגיריס ולה יש 14 ניצחונות ו-11 הפסדים, כך שמכבי תל אביב רחוקה ארבעה משחקים מלהגיע לשם, ונזכיר שיש לא מעט בקופה כשכעת המחזור ה-26 ויש בסך הכל 38 משחקים לכל מועדון.

מנגד, פרטיזן היא ללא ספק אחת מאכזבות העונה. סיום דרכו של ז’ליקו אוברדוביץ’ זעזע את כל המערכת ומשם לא הצליחו לטפס למעלה, כאשר הסרבים במקום ה-18 עם שמונה ניצחונות ו-17 הפסדים. החבורה מבלגרד הפתיעה לא מזמן את הפועל ת”א, אבל מאז נכנעה למילאנו.

רבע ראשון: 22:27 למכבי תל אביב

בפתיחת המשחק ערכו טקס לכבוד פרטיזן בלגרד, שבזמן הקשה ביותר של המדינה שלנו התייצבו לצידם של מכבי תל אביב והציעו את ביתם כדי שיהיה לצהובים מקום לארח את משחקי היורוליג והנהלת המועדון בראשו של שמעון מזרחי הודו להם עם גופיות מיוחדות וכדור שהוכן במיוחד.

הכדור החגיגי שהכינו לכבוד פרטיזן (רועי כפיר)הכדור החגיגי שהכינו לכבוד פרטיזן (רועי כפיר)
שמעון מזרחי עם אוסטויה (רועי כפיר)שמעון מזרחי עם אוסטויה (רועי כפיר)

חמישייה מכבי תל אביב: איפה לונדברג, ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, רומן סורקין ו-וויל ריימן

חמישייה פרטיזן בלגרד: דילן אוסטקובסקי, סטרלינג בראון, קמרון פאיין, אייזק בונגה, ברונו פרננדו

# 10:00-5:00: אחרי שהאורחת התחילה ב-0:5 מהיר, הצהובים השיבו עם ריצת 2:14 גדולה, בהובלתו של ג’ימי קלארק, שאילצה את חואן פנארויה לקחת פסק זמן. לאחר העצירה הסרבים התאוששו וקלעו 4 נקודות רצופות.

# 5:00-0:00: בחלק השני של הרבע הצהובים לא הצליחו לברוח שוב, כל פעם שהם קלעו האורחים השיבו עם נקודות משלהם, אבל שלשה של סנטוס וליי-אפ של דאונטין קבעו את תוצאת הרבע על 22:27 למכבי תל אביב.

איפה לונדברג רואה את מרסיו סנטוס בפינה (רועי כפיר)איפה לונדברג רואה את מרסיו סנטוס בפינה (רועי כפיר)
טי גטי ג'יי ליף עולה לסל (רועי כפיר)
איפה לונדברג, הכי טוב במכבי במחצית הראשונה (רועי כפיר)איפה לונדברג, הכי טוב במכבי במחצית הראשונה (רועי כפיר)

רבע שני: 48:50 לטובת פרטיזן בלגרד

# 10:00-5:00: החבורה של קטש חזרה טוב יותר מהספסלים, כשעלו ליתרון דו ספרתי בזכות שלשה של תמיר בלאט, אבל אז היא הורידה רגל מהגז ואיפשרה לסרבים לבצע ריצת 0:11, שהעבירה אליהם את היתרון, שלשה של לונדברג קבעה שיוויון אחרי 15 דקות של משחק.

# 5:00-0:00: מכבי ממשיכה לתת לאורחת לקחת ריבאונדים בהתקפה מה שנתן להם לשמור על היתרון, וסל של לונדברג 3 שניות לפני המחצית קבע את התוצאה על 48:50 לטובת פרטיזן בלגרד.

גג'ימי קלארק מסמן את המהלך (רועי כפיר)

רבע שלישי

