גם בגביע: פודגוראנו מחוץ לסגל, בכורה לבנסון

מכבי חיפה תנסה הערב (שלישי, 20:00) לעשות צעד נוסף לעבר זכייה בגביע המדינה, התואר היחיד שנותר לה להאבק עליו עד תום העונה, כאשר תארח את טאלב טוואטחה שמאמן את מ.ס כפר קאסם מהליגה הלאומית. מדובר במשחק שלפחות על הניייר חיפה צריכה לעבור בקלות בעיקר בגלל פערי האיכות שיש בין שתי הקבוצות והעובדה שהמשחק יתקיים בסמי עופר לעיני 15 אלף אוהדים. זה מחצית מתוכלת האצטדיון במשחק שלא כולל את 22 אלף המנויים של המועדון.

ברק בכר, שכפי שפורסם לראשונה ב-ONE אמור לקבל הצעה להארכת חוזהו אם יעלה לחצי גמר גביע המדינה, החליט פעם נוספת לא לכלול בסגל את סוף פודגוראנו. זאת למרות חוסרים גדולים של סוללת שחקנים פצועים כמו דולב חזיזה, איתן אזולאי, עלי מוחמד, פדראו וגם לא מעט שחקנים צעירים שיצאו עם קבוצת הנוער למשחק מול ברצלונה: ניב גבאי, נעם שטייפמן, דניאל דרזי וינון פיינגזיכט.

במכבי חיפה היו מרוצים אם פודגוראנו היה מבקש להשתחרר, אבל השחקן לפי שעה לא ממהר לעשות זאת ונשאר להתאמן למרות שאינו נכלל לא בסגל ולא בתוכניות המקצועיות. רק לאחרונה הפועל חיפה גילתה עניין בשחקן וקיבלה מסר שפודגוראנו לא רוצה לעשות את המעבר. בכל מקרה, גם אם יחליט להישאר, פודגוראנו יסיים את חוזהו בתום העונה ובכך יסיים את הפרק שלו בירוק.

השינויים של בכר

בכר יבצע מספר שינויים בהרכב כאשר טריבנטה סטיוארט שהיה מתוסכל לאורך כל התקופה האחרונה, יחזור להרכב על חשבון גיא מלמד ושריף כיוף יפתח בשער על חשבון גאורגי ירמקוב. שינויים נוספים שיהיו: ליסב עיסאת יחזור מצהובים על חשבון שון גולדברג ונבות רטנר יפתח על חשבון פטר אגבה שרשם מול טבריה את המשחק החלש ביותר שלו מאז שהגיע לקבוצה. בחלק הקדמי ניתן יהיה להמשיך ולראות את קני סייף מצד ימין וקנג'י גורה מצד שמאל. מנואל בנסון ייכלל בסגל ויערוך בכורה.

טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

בתוך כך, נכון להיום אין התקדמות בכל מה שנוגע להסכמות לגבי השותפות העתידית בין קבוצת המשקיעים האמריקאית בראשותו של אדם פריד למכבי חיפה. עפ״י הידוע, מדובר בפערים כספיים אשר מונעים את התקדמות הרכישה.

הרכב משוער: שריף כיוף, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, נבות רטנר, סדריק דון, מיכאל אוחנה, קנג’י גורה, טריבנטה סטיוארט וקני סייף.