"הטיל": אנטווי הוא מגן מהיר, אך מוגבל יחסית

ג'יג'י בקאלי, הבעלים השערורייתי של סטיאווה בוקרשט, אוהב אמירות ראוותניות. לנאנה אנטווי, המועמד להצטרף לבית"ר ירושלים בחלון ההעברות הנוכחי, הוא הדביק את הכינוי "הטיל" עוד לפני שהמגן הגנאי הגיע לרומניה. בקאלי שם עין על אנטווי בצמד המפגשים בין אוררטו הארמנית לפארול קונסטנצה של המאמן גאורגה חאג'י במוקדמות קונפרנס ליג באוגוסט 2023. הארמנים הפסידו 3:2 בשני המפגשים, אבל המגן הימני הבקיע והפגין מהירות שעשתה רושם חזק על הרומנים.

לפי הדיווחים, חאג'י בכבודו ובעצמו שקל להביאו לפארול לאור ההצגות, אבל המאסטרו מתמקד בעיקר בטיפוח שחקנים רומנים מקומיים. לעומת זאת, סטיאווה מתמחה ברכישות אקזוטיות. "מעולם לא ראיתי דבר כזה. אנחנו צריכים לעשות לו מדידות, כי יכול להיות שהוא הכדורגלן המהיר ביותר בעולם", הצהיר בקאלי שנהנה להגזים ולעשות כותרות מטופשות.

כך או כך, 100 אלף יורו שולמו לאוררטו בינואר 2024, והגנאי עשה את דרכו לבוקרשט עם המון אופטימיות. "המשחקים מול פארול שינו את החיים עבורי", הוא שמח. במובן מסוים זה נכון, כי הוא "נתקע" בארמניה קצת יותר מדי זמן. הרי הוא הגיע לשם כנער בן 18 אחרי שאותר במולדתו על ידי סקאוטים שחיפשו באפריקה צעירים מוכשרים במחיר זול ככל הניתן. התחנה הראשונה שלו הייתה לורי, העולה החדשה הצנועה, וזה הרגיש כמו הצעד הנכון. בתום עונה אחת בלבד, גם סקאוטים צרפתים הבחינו בו, ואנטווי נסע למבדקים בליל.

ההרפתקה הזו מדגישה כי היו גורמים רציניים שראו באנטווי פוטנציאל מסוים. אנשי ליל התעניינו בו, אבל לא רצו להעניק לו חוזה באופן מיידי והעדיפו לבדוק אותו במסגרת השאלה. הוא שולב בעונת 2018/19 בקבוצת המילואים בליגה הרביעית, בה שיתף פעולה בין היתר עם לוקא שבאלייה, כיום שוער פאריס סן ז'רמן ונבחרת צרפת. לרוע מזלו, הוחלט שאינו מתאים, ואחרי 10 משחקים בלבד שב הגנאי לארמניה, שם בילה יותר משלוש שנים נוספות.

נאנה אנטווי (IMAGO)

במונחים הארמנים, הוא היה ללא ספק שחקן בקנה מידה משמעותי. בתום הקדנציה בלורי, הוא עבר לאוררטו, אחת הקבוצות העשירות והשאפתניות במדינה. ב-2023 הוא היה כוכב דומיננטי בקבוצה שזכתה באליפות, ובחלוף חצי שנה הגיע לרומניה עם ציפיות להתניע את הקריירה. השאיפה הייתה ללכת בעקבות חברו הטוב מוחמד קודוס, כיום כוכב טוטנהאם, איתו התיידד בזמנו אנטווי באימוני נבחרת גאנה הצעירה. ואולם, המגן למד על בשרו שלא ניתן לסמוך על המחמאות שמקבלים מבקאלי.

הבעלים של סטיאווה יכול לשנות את דעתו על שחקנים אחרי משחק או שניים. אנטווי אכזב אותו כבר בהופעת הבכורה בהרכב, אותו קובע תמיד בקאלי בעצמו. זה קרה במשחק הביתי מול בוטושאני בפברואר 2024, כאשר המגן ספג כרטיס אדום אחרי 15 דקות בלבד, בגין תיקול חסר אחריות שנתפס על ידי שופטי ה-VAR. אנטווי פרץ בבכי חסר מעצורים כאשר ירד מהמגרש, וחבריו ניחמו אותו והבטיחו לנצח בלעדיו. הם אמנם עשו זאת, אך הנזק נעשה. בקאלי לא סימפט יותר את "הטיל" והחל לחפש דרכים להעיף אותו מהקבוצה.

אליפות ברומניה, אבל לא תרם

ברזומה רשום כי הגנאי זכה באליפות רומניה לפני שנה וחצי, אך תרומתו לכך הייתה אפסית. הוא כן הספיק להשלים 90 דקות בסופרקאפ ולזכות גם בו, אבל המאמנים (והבוס) הבהירו לו כי הוא יהיה רק אופציה רביעית בעמדת המגן הימני בעונת 2024/25. במיוחד לא היה לו סיכוי להתמודד מול ולנטין קרצו הוותיק, והוחלט כי רק השאלה תפתור את הבעיה. הרמנשטאדט הקטנה מהעיר סיביו בטרנסילבניה קראה לו, ומאז הוא שם.

נאנה אנטווי (IMAGO)

מטרתו המקורית של אנטווי הייתה לשוב לסטיאווה בקיץ האחרון, בתום עונה שהוגדרה כסבירה, אבל זה ממש לא קרה. "אשמח אם יקראו לי, אך זה לא תלוי בי", הוא אמר. ואכן, זהיה תלוי בבקאלי שעדיין לא רואה בו שחקן רלוונטי. אז הוא נשאר בסיביו, והעונה הנוכחית פחות מוצלחת עבורו מבחינה אישית וקבוצתית.

הרמנשטאדט נקלעה לקרבות תחתית, ובתחילת דצמבר פוטר המאמן מריוס מריוס מדלרשאנו שקידם את אנטווי. דורינל מונטיאנו, מהכוכבים הבולטים של נבחרת רומניה במונדיאל 1994, מונה במקומו, והוא מסמפט את הגנאי הרבה פחות. פציעה בעיתוי לא מוצלח פגעה עוד יותר במעמדו, ונכון לעכשיו מוגדר לוקה סטאנקו הצעיר כמגן הימני הפותח של הרמנשטאדט.

סטאנקו נמצא בכושר נהדר, ובאופן אירוני למדי זה גרם לדיווחים על העניין שמגלה בו בקאלי. אם המהלך ייצא לפועל, לאנטווי לא יהיה סיכוי קלוש בבוקרשט, אך מצד שני הרמנשטאדט לא מעוניינת להפסיק את ההשאלה מוקדם מדי. הרעיון הבסיסי הוא להשאיר את הגנאי בסגל עד תום העונה. עם זאת, יש להרמנשטאדט קשרים חיוביים עם בית"ר בצל המעבר של אביאל זרגרי בחודש שעבר. המילה האחרונה תהיה, כמובן של בקאלי עצמו, אבל במקביל ניתן לתהות מדוע מעוניינים הירושלמים במגן בן ה-25 שלא בהכרח פותח בהרכב בתחתית הליגה הרומנית.

“קשה לעצור אותו, אבל כדורי הרוחב לא מספיק טובים”

העיתונאי המקומי דראגוש פופסקו, המסקר את הקבוצה, מספר על נקודות החוזק של הגנאי: "אנטווי מהיר מאוד. אין לו בעיה להתמודד עם שחקני אגף מהירים, והוא גם מצטרף באופן קבוע להתקפות בזכות המהירות הזו. אם נותנים לו שטח פנוי, קשה לעצור אותו. הוא אתלטי וחזק, אבל לא נוקשה באופן חריג. בהרמנשטאדט הוא הוכיח את יכולתו להיות חלק ממערך מאורגן ומסודר".

נאנה אנטווי (IMAGO)

לצד זאת, יש גם נקודות חולשה בולטות. פופסקו ממשיך: "על אף שהוא אוהב מאוד להשתתף בהתקפה, כדורי הרוחב שלו לא טובים מספיק. כשלוחצים עליו, הוא עלול לקבל כדורים בקלות יחסית. הוא לא יוצר הזדמנויות בהבקעה בתדירות מספקת, וקבלת ההחלטות שלו עם הכדור אינה ברמה גבוהה. הוא גם לא תורם במצבים הנייחים. צריך להשתמש בו בתבונה ולא לצפות ליותר מדי. הוא מסוגל למלא הוראות טקטיות, אך אי אפשר לבקש ממנו להיות יצירתי, להשתתף בבניית משחק או לקחת מנהיגות".

בנוגע לאופיו של המגן, פופסקו קובע: "הוא לא מוביל ולא מנהיג. הוא זקוק לאמון מצד המאמן, אחרת הביטחון העצמי שלו יורד, וזה פוגע משמעותית בביצועיו. עם זאת, יש לו גם נטייה לחשוב שהוא כוכב גדול ממה שהוא באמת. זה לחלוטין לא מתאים לקבוצה כמו הרמנשטאדט, ומונטיאנו מנסה לחנך אותו בימים אלה. הוא צריך להתאפס על עצמו ולהבין את מקומו האמיתי".

השיקולים ברורים למדי, אם כך. האם בית"ר זקוקה לשחקן מסוג זה לאור האופציות האחרות שיש לה בעמדת המגן הימני? אלמוג כהן וברק יצחקי יצטרכו לקבל את ההחלטות על סמך המידע שברשותם, וגם לפי מצבי הרוח של בקאלי.