הקליפרס וקליבלנד בשיחות על מעברו של הארדן

אפשרות לטרייד מסקרן במזרח ובמערב: קליבלנד ולוס אנג’לס קליפרס קיימו שיחות מתקדמות על עסקה שתשלח את ג’יימס הארדן לקאבלירס בתמורה לדריוס גארלנד, כך מדווח כריס מניקס ולאחר מכן הצטרף אל הדיווח הזה הכתב הבכיר של הליגה שאמס צ’ארנייה.

על פי הדיווח, מדובר בהחלפה בין שני גארדים ששיחקו בעבר במשחק האולסטאר. הארדן, בן 36, מציג עונה עמוסה במדי הקליפרס עם ממוצעים של 25.4 נקודות ב-35.4 דקות למשחק, בעוד גארלנד (26) מתמודד עם עונה פצועה. הוא החמיץ את שבעת המשחקים הראשונים לאחר ניתוח באצבע ברגל, ומאז ה-16 בינואר נעדר בעקבות נקע בקרסול. העונה הוא עומד על ממוצע של 18 נקודות למשחק.

עוד נרשם כי קליבלנד לוחצת לקבל מהקליפרס גם נכסי דראפט במסגרת העסקה, בחירת סיבוב ראשון או לכל הפחות אפשרות להחלפת בחירות בעתיד. עם זאת, בלוס אנג’לס דחו את הדרישה, בין היתר בשל מלאי מוגבל של בחירות דראפט שנמצא ברשותם.

דריוס גארלנד (רויטרס)

במקביל, שאמס צ’ארנייה מ-ESPN מדווח כי הקליפרס והארדן, שנבחר 11 פעמים לאולסטאר, בוחנים יחד האם ניתן להשלים טרייד עד דדליין הטריידים של ה־NBA ביום חמישי. לפי הדיווח, שני הצדדים פועלים בתיאום מלא, הן בינם לבין עצמם והן מול קבוצות מעוניינות.

בתוך כך, הארדן לא שותף במשחק הקליפרס ביום שני, כאשר מאמן הקבוצה טיירון לו מסר כי הגארד נעדר מסיבות אישיות. ככל שמתקרב הדדליין, נראה שעתידו של הארדן בלוס אנג’לס רחוק מלהיות סגור, והאפשרות למעבר מפתיע לקליבלנד בהחלט על השולחן.