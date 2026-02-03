יום שלישי, 03.02.2026 שעה 09:42
ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4626-3524אסטון וילה3
4136-4424מנצ'סטר יונייטד4
4027-4224צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3632-3624ברנטפורד7
3626-2724סנדרלנד8
3435-3424פולהאם9
3427-2624אברטון10
3333-3324ניוקאסל11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2933-3524טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2642-3124לידס16
2635-2424נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1547-2524ברנלי19
845-1524וולבס20

"11 שחקנים זמינים, מביש": רומרו נגד טוטנהאם

כוכב התרנגולים חיכה לסיום החלון כדי לסכם את ה-2:2 נגד סיטי ותקף את הנהלת קבוצתו: "רציתי לעזור, בעיקר כי אין שחקנים. לא ייאמן, אך נכון ומביך"

|
כריסטיאן רומרו (IMAGO)
כריסטיאן רומרו (IMAGO)

כריסטיאן רומרו העביר ביקורת חריפה נוספת על מדיניות הרכש של טוטנהאם, לאחר שהקבוצה סגרה את חלון ההעברות ללא חיזוק משמעותי לסגל, דבר שלא סיפק את קפטן נבחרת ארגנטינה, אלופת העולם. הספרס השלימו ביום האחרון של החלון את החתמתו של החלוץ בן ה-18 ג’יימס ווילסון מהארטס, שיצטרף בהשאלה לחצי עונה עם אופציית רכישה בקיץ, אך ישחק בשלב זה בקבוצת עד גיל 21.

זמן קצר לאחר סגירת החלון, רומרו פרסם פוסט נוקב ברשתות החברתיות, בהתייחסו לתיקו 2:2 מול מנצ’סטר סיטי ביום ראשון, משחק בו ירד במחצית בשל תחושת מחלה. “מאמץ אדיר של כל החברים שלי לקבוצה, הם היו מדהימים”, כתב הבלם. “רציתי להיות זמין כדי לעזור גם כשלא הרגשתי טוב, במיוחד כשעמדו לרשותנו רק 11 שחקנים, לא ייאמן אבל נכון, וזה מביש”.

רומרו הוסיף: “נמשיך להגיע, לקחת אחריות ולהילחם כדי להפוך את המצב, לעבוד קשה ולהישאר מאוחדים. נותר רק להודות לאוהדים על התמיכה המתמדת”. בין אלו שעשו ‘לייק’ לפוסט של רומרו נמנו פדרו פורו, דומיניק סולאנקה, דג’ד ספנס, קונור גלאגר, פפה מטר סאר וקווין דנסו. במהלך החודש החולף החתימה טוטנהאם את גלאגר מאתלטיקו מדריד תמורת 35 מיליון ליש”ט ואת המגן הברזילאי הצעיר סוזה מסנטוס ב-13 מיליון.

כריסטיאן רומרו (IMAGO)כריסטיאן רומרו (IMAGO)

מנגד, נמכר ברנן ג’ונסון לקריסטל פאלאס ב-35 מיליון ליש”ט, והקבוצה סבלה מגל פציעות כבד, בעיקר בחלק האחורי. במהלך המשחק מול סיטי, לאחר ירידתו של רומרו, נותר המאמן תומאס פרנק עם סגל מצומצם במיוחד, כולל הגנה מאולתרת בה שיחקו שחקני קישור כמו ארצ’י גריי וז’ואאו פאליניה, לצד ראדו דרגושין שערך הופעת בכורה בהרכב לאחר יותר משנה מחוץ למגרשים בעקבות פציעה קשה בברך.

בטוטנהאם מעריכים כי רומרו ומיקי ואן דה ון עשויים לחזור כבר למשחק מול מנצ’סטר יונייטד בשבת, בעוד שספנס קרוב לחזרה מפציעה קלה. שאר הפצועים צפויים להיעדר עוד מספר שבועות. פרנק הסביר לאחרונה כי מדיניות המועדון בחלון הנוכחי הייתה להימנע מפתרונות קצרי טווח שעלולים לפגוע בתוכניות ארוכות הטווח. עם זאת, הספרס היו מעורבים במאבק על החתמת אנטואן סמניו, שנמכר לבסוף למנצ’סטר סיטי ב-65 מיליון ליש”ט ואף כבש מול טוטנהאם, וכן ניהלו מגעים מתקדמים לצירופו של אנדי רוברטסון, אך ליברפול סירבה לשחררו ללא מחליף.

זו אינה הפעם הראשונה השנה בה רומרו מביע פומבית את תסכולו. לאחר ההפסד 3:2 לבורנמות’ בינואר, כתב: “ברגעים כאלה אחרים אמורים לדבר, אבל הם לא עושים זאת, כמו שקורה כבר שנים. הם מופיעים רק כשהכול הולך טוב, כדי לספר כמה שקרים”. גם אז הפוסט זכה לתמיכה משחקנים בסגל ופורש כביקורת ישירה כלפי הנהלת המועדון.

