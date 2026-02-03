חוסר מזל: אנדו נפצע רגע לפני שהיה אמור לעזוב

חוסר מזל. כך בשתי מילים אפשר לתאר את מה שקרה אתמול (שני) בסיום האימון של הפועל חיפה כאשר ממש בדקה האחרונה שחקן הקבוצה ריג'ס אנדו שהיה אמור לקבל הודעת שחרור מתח את שריר הירך האחורי וייאלץ היום לעבור בדיקת MRI על מנת לאבחן את חומרת הפציעה.

בהנחה שמדובר בפציעה שתשבית את השחקן לתקופה הקרובה הרי שהפועל חיפה תהיה מסונדלת ותתקשה לשחרר שחקן שנפצע בשירותיה: “זה באמת מבאס כי זה קרה בשנייה האחרונה של האימון. חיים סילבס היה אמור להודיע לו לחפש קבוצה ועכשיו זה הופך את הנושא ליותר בעייתי”, אמרו בהפועל חיפה.

בעניין ג'בון איסט שחזר אתמול להתאמן והוציא אתמול הודעת התנצלות לאוהדים, לפחות בשלב זה נראה שימשיך בקבוצה עד תום העונה ממספר סיבות. הראשונה ,הפועל חיפה מתקשה להביא חלוץ במקומו, כאשר דור חוגי נכון להיום לא זוכה לשחרור מבית"ר ואת אלון תורג'מן אין רצון להחתים לשנה וחצי, אלא עד תום העונה, דבר שלא עולה עם הדרישות של תורג'מן עצמו.

יצחקי: "חבל, המשחק היה כבר בידיים שלנו"

על זה צריך להוסיף את העובדה שגם אילון אלמוג העביר מסר שהוא רוצה ללכת לקבוצה אחרת. יואב כץ: “במצבנו לא נוכל להישאר ללא חלוץ מטרה ונכון לעכשיו נראה לי שאיסט יישאר איתנו עד תום העונה”. לקראת המשחק הקרוב מול מ.ס.אשדוד יחזור לסגל נאור סבג שלא שיחק נגד בית”ר בגלל צהובים.