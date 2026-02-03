אבדיה בספק לקראת פיניקס, "דני, בבקשה תנוח"

דני אבדיה יערוך את הופעת הבכורה שלו באולסטאר בעוד פחות משבועיים בלוס אנג’לס. אתמול בלילה (בין ראשון לשני) הוא הוכרז כאחד המחליפים מהמערב, אבל לאחר מכן ישב בצדי המגרש בתבוסה 130:111 לקליבלנד ועדיין לא ברור מתי הוא יחזור לפרקט.

הלילה הבלייזרס עדכנו שאבדיה בספק למשחק הביתי מול פיניקס שייערך מחר ב-06:00 (עקב כאבי גב), כמו גם סקוט הנדרסון שעדיין לא שיחק העונה. בהמשך יש לפורטלנד שני משחקים רצופים מול ממפיס ואחד מול פילדלפיה – כולם בבית, ולאחר מכן שני משחקי חוץ מול מינסוטה ויוטה, לפני פגרת האולסטאר.

הקריאה של האוהדים

בינתיים, אוהדי פורטלנד קוראים לאבדיה לא לחזור לשחק עד שיהיה כשיר לחלוטין. באתר ‘Blazers Edge’ ובפודקאסט ‘We Like the Blazers’ עלתה קריאה ברורה: לעצור, לנוח ולתת לכוכב לחזור רק כשהוא ב-100 אחוז, במיוחד כשמשחק האולסטאר כבר מעבר לפינה. “דני היקר, בבקשה תנוח", נכתב בכותרת.

דני אבדיה (רויטרס)

לפי הדברים שנאמרו בפודקאסט, בפורטלנד כולם רואים שאבדיה לא כשיר לחלוטין. מעבר להיעדרות מכמה משחקים ולספקות סביב שיתופו, התחושה היא שהסגנון האגרסיבי שלו פשוט לא מאפשר לו "להסתיר" פציעה על המגרש. “דני, אתה חזק, אתה קשוח, הבנו. עכשיו פשוט תשב בצד”, אמר אחד המנחים, והוסיף שאידיאלי יהיה לראות את אבדיה מגיע בריא לחלוטין לאולסטאר ומייצג את פורטלנד כשהוא נראה כמו עצמו.

עוד הודגש כי אבדיה אינו שחקן שיכול להסתפק בזריקות מבחוץ. המשחק שלו מבוסס על חדירות, מגע ויוזמה, ולכן הוא חייב להיות באחוזי כשירות גבוהים כדי להיות במיטבו. בפורטלנד אף הביעו חשש שאם לא ינוח, הוא עלול להפסיד גם את חוויית האולסטאר עצמה - דבר שיפגע לא רק בו, אלא גם ביוקרה של הבחירה.