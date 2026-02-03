הפועל באר שבע נכנסת למירוץ אחרי אבו רומי

הפועל באר שבע נכנסת למירוץ אחרי מוחמד אבו רומי ומצטרפת להפועל תל אביב, שכבר עוקבת אחר השחקן בתקופה האחרונה. בבירת הנגב ממשיכים לבחון חיזוק גם בגזרת הישראלים ורואים בקשר הצעיר של עירוני קריית שמונה אופציה רלוונטית לעיבוי הסגל.

בשל העובדה שאבו רומי מסיים את חוזהו בסיום העונה, עומדות על הפרק שתי אפשרויות: מעבר כבר בחלון ההעברות הנוכחי תמורת פיצוי בנוסף לדמי השבחה, או המתנה לקיץ הקרוב והחתמה תמורת דמי השבחה בלבד.

בשלב זה שתי האופציות פתוחות, וההכרעה צפויה להתקבל בהתאם להתקדמות המגעים בין המועדונים ולרצון השחקן.

מי יאמן את אבו רומי? קוז'וק וברדה (חגי מיכאלי)

הדרך לק”ש והמספרים

אבו רומי בן ה-22 גדל בטמרה ועבר במספר מחלקות נוער בצפון, לפני שהצטרף לקריית שמונה בשנת 2020. את הופעת הבכורה בליגת העל ערך בנובמבר 2022, ובהמשך היה שותף גם לירידה לליגה הלאומית וגם לחזרה לליגת העל בסיום עונת 2023/24. העונה רשם 26 הופעות בכל המסגרות, כבש ארבעה שערי ליגה ולזכותו גם שמונה הופעות בנבחרת ישראל עד גיל 21.