יום שלישי, 03.02.2026 שעה 06:49
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5270-562848דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
63%5388-562849ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
55%5636-566649פילדלפיה 76'
52%5335-532746אורלנדו מג'יק
51%6080-599451שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
46%6156-617052מיאמי היט
46%5908-605152שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
29%5501-518948ברוקלין נטס
28%5982-556850אינדיאנה פייסרס
28%5695-527747וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5419-591350אוקלהומה ת'אנדר
69%5315-563048יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
67%5864-605851דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
58%6010-619852מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
53%5680-558049לוס אנג'לס לייקרס
49%5201-523547לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
35%5793-563449ממפיס גריזליס
30%6349-595850יוטה ג'אז
26%6037-571250ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

39 נקודות לאדוארדס בהפסד מינסוטה לממפיס

הגריזליס עצרו את הטימברוולבס עם 30 נקודות של ג'ארן ג'קסון ג'וניור ב-128:137. אלפרן שנגון כיכב עם 39 ו-16 ריבאונדים, ויוסטון גברה על אינדיאנה

|
אנתוני אדוארדס (רויטרס)
אנתוני אדוארדס (רויטרס)

פחות משבועיים לאולסטאר 2026, נערכו הלילה (בין שני לשלישי) מספר משחקים ב-NBA. ממפיס עצרה רצף הפסדים מול מינסוטה במשחק עתיר נקודות, בעוד יוסטון המשיכה בכושר הנהדר שלה גם ללא קווין דוראנט. בהמשך: לוס אנג’לס קליפרס – פילדלפיה.

ממפיס - מינסוטה 128:137

ג’ארן ג’קסון ג’וניור היה האיש של ממפיס עם 30 נקודות, טיי ג’רום הוסיף 19 והגריזליס עצרו רצף של שישה הפסדים עם ניצחון חשוב על מינסוטה. ממפיס בנתה יתרון של 20 נקודות במחצית השנייה ושמרה על פער דו-ספרתי לאורך רוב הרבע הרביעי, בדרך לעצירת רצף ארבעת הניצחונות של הטימברוולבס.

אנתוני אדוארדס סיפק הופעה גדולה עם 39 נקודות ושבעה ריבאונדים למינסוטה, ג’יידן מקדניאלס תרם 29 נקודות ודונטה דיווינצ’נזו סיים עם 21, כולל 13 ברבע האחרון, אך זה לא הספיק. ממפיס שקלעה 8 מ-15 מחוץ לקשת במחצית הראשונה, פתחה חזק גם את הרבע הרביעי עם ארבע סלים רצופים (שלוש מהם לשלוש) וברחה ל-89:109, יתרון ממנו מינסוטה כבר לא חזרה.

אינדיאנה – יוסטון 118:114

אלפרן שנגון סיפק משחק מצוין עם 39 נקודות ו-16 ריבאונדים, והוביל את יוסטון לניצחון חוץ יוקרתי על אינדיאנה, למרות היעדרותו של קווין דוראנט הפצוע. הסנטר הטורקי קלע 13 מ-25 מהשדה ו-13 מ-18 מהקו, כולל 8 מ-12 ברבע האחרון, כשהרוקטס רושמים ניצחון שלישי ברציפות וחמישי בששת המשחקים האחרונים.

אלפרן שנגון (רויטרס)אלפרן שנגון (רויטרס)

אינדיאנה קיבלה 27 נקודות מפסקל סיאקם ו-25 מבנדיקט מת’ורין, ואף חזרה מפיגור דו-ספרתי ברבע השלישי כדי לעלות ליתרון, אך הסיום היה שייך לשנגון. ריצת 2:12 מאוחרת של יוסטון, שהתבססה על דיוק מקו העונשין, סגרה את הסיפור וקבעה 101:109 כחמש דקות לסיום - יתרון שהפייסרס כבר לא הצליחו למחוק.

