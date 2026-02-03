"עם חיבור כזה של מאמן, שחקנים וקהל, נצליח"

מכבי תל אביב יצאה לדרך חדשה אמש (שני) עם 1:4 על עירוני קריית שמונה וצמצום הפער מהפסגה ל-9 נקודות. עוד מוקדם לדבר על מאבק אליפות והצהובים ימדדו מכאן משחק אחרי משחק, האם יצליחו לייצר רצף ניצחונות ובאמת להיצמד להפועל באר שבע ובית"ר ירושלים, אך אמש הייתה התחלה טובה למסע החדש אליו יצא המועדון עם המאמן, רוני דיילה.

גם השחקנים ורבים במועדון הסכימו אמש כי זה היה אחד המשחקים הטובים שלהם העונה וללא ספק עם הכדורגל המהנה ביותר מאז הפלייאוף העליון בעונה הקודמת. דור פרץ, סייד אבו פרחי, אושר דוידה וקרווין אנדרדה כבשו את השערים ואף הצטיינו כולם במשחק לצידם של הליו וארלה ואיתמר נוי. לחשוב שכל זה קרה אחרי 48 שעות בלבד של דיילה בארץ ועם אימון אחד בקושי ועוד אספת וידאו? זה שינוי שבאמת משאיר טעם של עוד להמשך.

כבר ביום חמישי מכבי ת"א תצא למשחק הבא שלה, הפעם "בחוץ" בבלומפילד נגד מכבי יפו ברבע גמר גביע המדינה. אחרי שזכתה לתמיכה של כ-6,000 אוהדים באצטדיון בנתניה, במועדון ישמחו לתמיכה דומה ואף גדולה מכך במשחק הגביע, בו דיילה מן הסתם יעניק הזדמנות לשחקנים שלא פתחו מול ק"ש, כשהמטרה היא גם לראות עוד שחקנים מתפקדים תחת הדרישות החדשות שלו וגם כמובן לעלות לחצי גמר הגביע. "עם נשמור על חיבור כזה של מאמן - שחקנים - קהל עד לסיום העונה, אז נצליח, אין לנו ספק בכך", אמרו בקבוצה.

רוני דיילה חוגג (רדאד ג'בארה)

מי שהצטיין אמש במשחק, הוא סייד אבו פרחי, שבישל את הראשון לדור פרץ ואח"כ סחט את הפנדל שאותו תרגם בעצמו לשער היתרון השני של הצהובים. החלוץ התראיין על כך בסיום ההתמודדות.

סייד, אפשר להגיד שינוי מאמן – שינוי יכולת?

"זה לא בדיוק ככה, אבל זה גם לא כזה מסובך. פשוט הגיע צוות חדש, אנרגיות חדשות ודם חדש. ניצחנו ואנחנו ממשיכים הלאה".

ראינו מחצית ראשונה בטירוף שעוד לא ראינו העונה ממכבי. מאיפה זה הגיע?

"הרגשנו שאנחנו באמת חייבים לקהל אחרי המשחק האחרון. באנו עם אנרגיות שיא, עשינו מחצית טובה ושמרנו על הרמה לאורך כל המשחק".

מה רוני דיילה ביקש מכם ברמה הטקטית? כי זה היה נראה אחרת לגמרי.

"הוא דיבר בעיקר על האנרגיות. הוא ביקש המון אנרגיה, ואני חושב שזה מה שניצח לנו את המשחק. באנו בגישה ממש טובה וזה פשוט עבד".

סייד אבו פרחי בטירוף (רועי כפיר)

איך החיבור איתו עד עכשיו? הוא פה רק יומיים אבל זה הרגיש כאילו הוא מכיר אתכם כבר תקופה.

"הוא רק יומיים פה, נכון, אבל הוא באמת קודם כל בן אדם טוב לפני שהוא מאמן. הוא דיבר עם כל שחקן ושחקן באופן אישי, וזה משהו שעזר מאוד. אני מאחל לנו שנצליח ביחד".

נראה שאתה בא הרבה יותר לקבל כדור, היית הרבה יותר מעורב. המאמן ביקש ממך משהו ספציפי לגבי זה?

"הוא לא דיבר איתי ספציפית על זה, אני פשוט מרגיש שאני חייב להביא את המספרים שלי. זה לא הספיק לי מה שעשיתי מול ק"ש, הגעתי למצבים והייתי צריך להבקיע אפילו שניים ושלושה שערים. אני צריך לעבוד על עצמי כדי להביא עוד מספרים לקבוצה".

מה הוא אמר לך בשיחה האישית ביניכם?

"הוא הכיר אותי ממש טוב ביומיים האלה. הוא אמר לי שהוא רואה שחקן שעובד ממש קשה ונלחם על כל כדור, ושאם אני מאבד כדור אני חייב לרוץ עד סוף המגרש כדי להחזיר אותו. הוא נתן לי המון ביטחון ואמר לי 'אני מאחוריך'. שמחתי להחזיר לו על המגרש".

רוני דיילה ושחקני מכבי תל אביב חוגגים בסיום (רדאד ג'בארה)

הוא אמר במסיבת העיתונאים שלא מוותרים על האליפות. זה מסר שעבר אליכם ושינה משהו בטירוף שלכם?

"אנחנו אף פעם לא מוותרים. אנחנו פשוט מתמקדים עכשיו במשחק הבא. אנחנו לא רוצים לצאת בהצהרות עכשיו, אלא פשוט לצבור ניצחונות ובסוף נראה איפה נהיה".

לסיום, מה יש לך להגיד על התמיכה מהקהל? נראה שהם מאוד מחוברים אליך.

"זו לא פעם ראשונה שאני מרגיש את זה. גם במשחקים קודמים קיבלתי ים הודעות לטלפון, זה דברים שאנשים מבחוץ לא תמיד רואים. אני מקבל מהם מלא אהבה ותמיכה, ואני מקווה מאוד להמשיך להחזיר להם על המגרש".