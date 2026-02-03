"ניזונים מהאוהדים, יש לנו סיכוי מול כל קבוצה"

מכבי תל אביב תארח הערב (שלישי, 21:05) את פרטיזן בלגרד במסגרת המחזור ה-26 של היורוליג, אליו מגיעים הצהובים כחולים לאחר ההפסד לוולנסיה במחזור הקודם. הפעם מדובר במחזור סמלי מאוד שיתחיל עם טקס על הפרקט בהיכל מנורה בו נשיא המועדון, אוסטויה מיכאלוביץ’, יקבל תשורה. בנוסף, שחקניו של קטש יעלו לחימום עם חולצות מיוחדות כאשר יהיה גם שלט הוקרה לקבוצה הסרבית, שלא רק הייתה היריבה האחרונה שהתארחה בישראל לפני מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר, אלא גם התגייסה לסייע לצהובים עת ששהו בבירת סרביה.

בסביבת הקבוצה רואים במשחק מאוד חשוב בהינתן המצב בו הם נמצאים ומבהירים: “תחילה זה משחק בית ואנחנו רוצים לחזור לנצח. צריכים לבוא מרוכזים. משחק שמבחינתנו הוא מאסט”. כזכור מכבי תל אביב הפסידה במחזור הקודם לוולנסיה וירדה למאזן של עשרה ניצחונות אל מול 15 הפסדים, כשהם עדיין רחוקים ארבעה ניצחונות מהמקום ה-10 ששווה פלייאין, וזאת כאשר הפערים ממקומות 7-9 כבר עומדים על חמישה משחקים.

קטש וחניכיו מגיעים למחזור הנוכחי לאחר הניצחון ביום ראשון על עירוני קריית אתא במסגרת רבע גמר גביע המדינה וכשיריבתם בשלב חצי הגמר מבין הפועל ירושלים/הפועל העמק ובני הרצליה תתברר בהמשך היום בהגרלה שתיערך ב-13:30. הצהובים כאמור מכוונים לחזור למסלול הניצחונות: “הוכחנו שכשאנחנו רוצים לשמור אנחנו יכולים, ולאחרונה לא שמרנו באמת”, הוסיפו בסביבת הקבוצה.

עודד קטש (IMAGO)

במועדון יודעים מה דרוש כדי לנצח הערב: “כדאי שנביא הערב הרבה יותר אגרסיביות בהגנה כדי שנמשיך את השבוע באותו הקצב שהתחלנו אותו”. השבוע כזכור הוא שבוע משחקים כפול בתחרות הבכירה של היבשת הישנה ומבחינתה של מכבי תל אביב הוא ימשך ביום שישי במשחק חוץ מול הכוכב האדום בלגרד בבלגרד ארנה.

שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)

ג’יילן הורד אמר לקראת המשחק: “אני מרגיש שיש לנו סיכוי טוב מול כל קבוצה, אבל זה היורוליג וכל קבוצה קשה ולמרות שהם עברו הרבה העונה יש להם סגל מוכשר עם הרבה שחקנים שיכולים לעשות נזק בהתקפה. נצטרך לקחת את המשחק ברצינות רבה ולשחק עם אנרגיה ואינטנסיביות ולהיות ניזונים מהקהל שלנו שעזר לנו הרבה ביורוליג”.

תמיר בלאט וג'יילן הורד (רועי כפיר)

על משחקי הבית ביורוליג בארץ: “זה מדהים, אנחנו 0:4 עד כה. האוהדים שלנו נותנים לנו המון אנרגיה כשאנחנו עושים מהלכים או משיגים עצירות גדולות בהגנה, זה נותן לנו מומנטום עצום ואנחנו ניזונים מכך”.