ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4626-3524אסטון וילה3
4136-4424מנצ'סטר יונייטד4
4027-4224צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3632-3624ברנטפורד7
3626-2724סנדרלנד8
3435-3424פולהאם9
3427-2624אברטון10
3333-3324ניוקאסל11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2933-3524טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2642-3124לידס16
2635-2424נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1547-2524ברנלי19
845-1524וולבס20

דוהרת לחלק העליון: 0:3 לסנדרלנד מול ברנלי

העולה החדשה המשיכה בעונה הנהדרת שלה ועלתה זמנית למקום השמיני בטבלה. טואנזבה (עצמי), דיארה וטאלבי הכריעו. האורחת עם משחק 15 ברצף ללא ניצחון

|
שחקני סנדרלנד חוגגים (רויטרס)
שחקני סנדרלנד חוגגים (רויטרס)

המחזור ה-24 של הפרמייר ליג נמשך הערב (שני) עם העולה החדשה, סנדרלנד, שהחתימה לאחרונה את ג’וסלין טאבי מהפועל פ”ת, והמשיכה מסע המופלא עם עוד ניצחון ביתי באצטדיון האור, והפעם בדמות 0:3 מהדהד על ברנלי, ששם אותם לפחות זמנית במקום השמיני בטבלה.

החתולים השחורים עלו ליתרון כבר בדקה התשיעית, כשאקסל טואנזבה הרשית לרשת הלא נכונה וכבש שער עצמי, כאשר בדקה ה-32 חביב דיארה הכפיל את היתרון כששיגר כדור עוצמתי לפינת השער הימנית. בדקה ה-72 הגיע הבונבון של המשחק, כששאמס א-דין טאלבי בדריבל נהדר דהר קדימה ומקצה הרחבה שחרר כדור מדויק לחיבורים וקבע את תוצאת הסיום.

המארחת, שעדיין לא הפסידה העונה בביתה, חזרה לנצח אחרי שבמחזור הקודם הפסידה 3:1 לווסטהאם, ותקווה להפתיע במחזור הבא את ארסנל באמירויות. מנגד ברנלי תקועה עמוק בתחתית, כשהיא סופרת משחק ליגה 15 ברציפות ללא ניצחון, ותקווה לאסוף את 3 הנק’ במחזור הבא בקרב התחתית מול ווסטהאם.

