דוהרת לחלק העליון: 0:3 לסנדרלנד מול ברנלי

המחזור ה-24 של הפרמייר ליג נמשך הערב (שני) עם העולה החדשה, סנדרלנד, שהחתימה לאחרונה את ג’וסלין טאבי מהפועל פ”ת, והמשיכה מסע המופלא עם עוד ניצחון ביתי באצטדיון האור, והפעם בדמות 0:3 מהדהד על ברנלי, ששם אותם לפחות זמנית במקום השמיני בטבלה.

החתולים השחורים עלו ליתרון כבר בדקה התשיעית, כשאקסל טואנזבה הרשית לרשת הלא נכונה וכבש שער עצמי, כאשר בדקה ה-32 חביב דיארה הכפיל את היתרון כששיגר כדור עוצמתי לפינת השער הימנית. בדקה ה-72 הגיע הבונבון של המשחק, כששאמס א-דין טאלבי בדריבל נהדר דהר קדימה ומקצה הרחבה שחרר כדור מדויק לחיבורים וקבע את תוצאת הסיום.

המארחת, שעדיין לא הפסידה העונה בביתה, חזרה לנצח אחרי שבמחזור הקודם הפסידה 3:1 לווסטהאם, ותקווה להפתיע במחזור הבא את ארסנל באמירויות. מנגד ברנלי תקועה עמוק בתחתית, כשהיא סופרת משחק ליגה 15 ברציפות ללא ניצחון, ותקווה לאסוף את 3 הנק’ במחזור הבא בקרב התחתית מול ווסטהאם.