התחלה חדשה: מאחורי הבכורה של רוני דיילה

מכבי תל אביב יצאה לדרך חדשה עם 1:4 על עירוני קריית שמונה ועם רוני דיילה על הקווים. עם שחקן רכש אחד, אמיר סהיטי, שעלה כמחליף אחרי הגול הרביעי של הקבוצה, האלופה הציגה את אחד המשחקים הטובים שלה העונה והראתה כל מה שאוהד ממוצע רוצה לראות - כדורגל התקפי, נמרץ, יפה לעין, מצבי הבקעה רבים ותשוקה.

פודקאסט מכבי ת״א נזהר לא לצאת מגדרו, אך מתרשם ממה שהצליח דיילה להפיק תוך 48 שעות, ותוהה מה השינוי שחייב לקרות בחלון ההעברות כדי שיהיו לו את הכלים באמת לצאת לעבר מסע חלומי ב-15 המחזורים שנותרו ובגביע.

עתיד מיץ’ גולדהאר

על ההופעות של קרווין אנדרדה ואיתמר נוי, האם המשחק בו הצטיין יעניק לסייד אבו פרחי את הביטחון הנדרש, למה היינו צריכים לחכות כל כך הרבה שנים כדי לראות קבוצה תוקפת עם מגנים ושחקני כנף ביחד דרך הקו, ומי הזר שעליו אפשר לוותר?

וגם: עתידו של מיץ׳ גולדהאר שלפי אבי נמני לא ימכור את המועדון וכלל לא חושב על כך, ובפינת ״אל תעבדו עלינו״ מנפצים את הנרטיב שמכבי חיכתה לפטר את לאזטיץ׳ כדי להביא מאמן אחר… כי זו כמובן לא האמת. רז אמיר ואבי נמני מסכמים ניצחון מרשים ומיישרים קו: ״אורן קדוש צדק״. האזנה נעימה.