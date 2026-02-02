יום שני, 02.02.2026 שעה 23:28
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
4718-4719אל הילאל1
4618-4919אל נאסר2
4412-3319אל אהלי3
4018-4318אל קאדיסיה4
3820-3618אל טאאוון5
3423-3419אל איתיחאד6
2930-2718אל אטיפאק7
2530-3818אל חאליג'8
2529-2519ניאום9
2334-2519אל פאתח10
2135-2019אל חאזם11
2033-1919אל פייחה12
1925-1919אל שבאב13
1535-2518אל חולוד14
1239-1819אל ריאד15
1133-1418דאמאק16
1035-1519אל אחדוד17
538-1819אל נג'מה18

רשמית: בנזמה עבר מאל איתיחאד לאל הילאל

למרות ההתנגדות של כריסטיאנו רונאלדו, הכוכב הצרפתי שהיה מאוכזב מקבוצתו השלים את המעבר למוליכת הליגה הסעודית, אצלה חתם על חוזה לעונה וחצי

|
קארים בנזמה (רויטרס)
קארים בנזמה (רויטרס)

בצל חילוקי הדעות בין קארים בנזמה להנהלת אל איתיחאד, החלוץ הצרפתי סיפר בדצמבר האחרון על רצונו לחדש את חוזהו, אך הדגיש כי הוא מצפה להכרה במאמציו, הכרה שלדבריו לא הגיעה. הבטחות שלא קוימו, מילים שלא נאמרו וסימנים ברורים לרצון לנתק את הקשר, הובילו בסופו של דבר לקריסה מוחלטת של היחסים בין בנזמה לאל איתיחאד.

בשלב הזה התערבה קרן ההשקעות הציבורית של המדינה, PIF, שמחזיקה כיום בשליטה על ארבע הקבוצות הגדולות בליגה, ולא יכולה הייתה להרשות לעצמה לאבד את בנזמה מהתחרות. מספר מועדונים באירופה ניסו לשכנע את החלוץ הצרפתי, אך גם אל הילאל נכנסה למרוץ, ובסופו של דבר הייתה זו הקבוצה מריאד שהשלימה את צירופו ממש בדקות האחרונות של חלון ההעברות, שנסגר היום.

רונאלדו התנגד

במשך שעות ארוכות העסקה בין בנזמה לאל הילאל הייתה תקועה, בעיקר בשל התנגדותו של כריסטיאנו רונאלדו לכך שיריבתו הגדולה תצרף שחקן בסדר גודל כזה. במקביל, אל נאסר מצאה את עצמה למעשה משותקת בשוק ההעברות.

בנזמה ורונאלדו (רויטרס)בנזמה ורונאלדו (רויטרס)

מדובר בחיזוק משמעותי עבור אל הילאל במאבק האליפות מול אל נאסר, אל אהלי ואל קאדסיה, וגם בדחיפה חשובה במטרה להשיב לעצמה את הכתר היבשתי בליגת האלופות של אסיה.

החתימה הזו טלטלה את המועדון הגדול האחר במדינה, אל נאסר, ואת הכוכב שלו, כריסטיאנו רונאלדו. הפורטוגלי התלונן בפני הבעלים על חוסר המעש של המועדון בחלון החורף, בזמן שהיריבה המרכזית מתחזקת בשחקן ברמה עולמית. רונאלדו הבהיר את כעסו והחליט שלא לשחק עבור אל נאסר עד להודעה חדשה, ואף לא נכלל בסגל בניצחון מול אל ריאד.

בנזמה כבש 54 שערים ובישל 17 נוספים ב-83 הופעות במדי אל איתיחאד. הצרפתי משוכנע שיש לו עוד הרבה כדורגל להציע ורצה שהדבר יבוא לידי ביטוי גם בחוזה חדש. כעת הוא צפוי להעביר את שנותיו האחרונות כשחקן באל הילאל, כאשר חזרה לריאל מדריד תמיד נותרת אפשרות פתוחה ביום שבו יחליט לפרוש מכדורגל מקצועני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */