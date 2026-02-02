רשמית: בנזמה עבר מאל איתיחאד לאל הילאל

בצל חילוקי הדעות בין קארים בנזמה להנהלת אל איתיחאד, החלוץ הצרפתי סיפר בדצמבר האחרון על רצונו לחדש את חוזהו, אך הדגיש כי הוא מצפה להכרה במאמציו, הכרה שלדבריו לא הגיעה. הבטחות שלא קוימו, מילים שלא נאמרו וסימנים ברורים לרצון לנתק את הקשר, הובילו בסופו של דבר לקריסה מוחלטת של היחסים בין בנזמה לאל איתיחאד.

בשלב הזה התערבה קרן ההשקעות הציבורית של המדינה, PIF, שמחזיקה כיום בשליטה על ארבע הקבוצות הגדולות בליגה, ולא יכולה הייתה להרשות לעצמה לאבד את בנזמה מהתחרות. מספר מועדונים באירופה ניסו לשכנע את החלוץ הצרפתי, אך גם אל הילאל נכנסה למרוץ, ובסופו של דבר הייתה זו הקבוצה מריאד שהשלימה את צירופו ממש בדקות האחרונות של חלון ההעברות, שנסגר היום.

רונאלדו התנגד

במשך שעות ארוכות העסקה בין בנזמה לאל הילאל הייתה תקועה, בעיקר בשל התנגדותו של כריסטיאנו רונאלדו לכך שיריבתו הגדולה תצרף שחקן בסדר גודל כזה. במקביל, אל נאסר מצאה את עצמה למעשה משותקת בשוק ההעברות.

בנזמה ורונאלדו (רויטרס)

מדובר בחיזוק משמעותי עבור אל הילאל במאבק האליפות מול אל נאסר, אל אהלי ואל קאדסיה, וגם בדחיפה חשובה במטרה להשיב לעצמה את הכתר היבשתי בליגת האלופות של אסיה.

החתימה הזו טלטלה את המועדון הגדול האחר במדינה, אל נאסר, ואת הכוכב שלו, כריסטיאנו רונאלדו. הפורטוגלי התלונן בפני הבעלים על חוסר המעש של המועדון בחלון החורף, בזמן שהיריבה המרכזית מתחזקת בשחקן ברמה עולמית. רונאלדו הבהיר את כעסו והחליט שלא לשחק עבור אל נאסר עד להודעה חדשה, ואף לא נכלל בסגל בניצחון מול אל ריאד.

בנזמה כבש 54 שערים ובישל 17 נוספים ב-83 הופעות במדי אל איתיחאד. הצרפתי משוכנע שיש לו עוד הרבה כדורגל להציע ורצה שהדבר יבוא לידי ביטוי גם בחוזה חדש. כעת הוא צפוי להעביר את שנותיו האחרונות כשחקן באל הילאל, כאשר חזרה לריאל מדריד תמיד נותרת אפשרות פתוחה ביום שבו יחליט לפרוש מכדורגל מקצועני.