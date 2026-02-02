רמת גן, אשדוד וראשון לציון המשיכו במומנטום

המחזור הראשון של הבית העליון בליגת העל לנשים נערך הערב (שני), כשמכבי עירוני רמת גן הביסה 56:92 את בנות פתח תקווה, מכבי בנות אשדוד גברה 69:79 על אליצור חולון, אליצור רמלה נכנעה 78:65 להפועל ראשון לציון. בבית התחתון גם כן נערך מחזור הפתיחה, כשמכבי כרמיאל בית הכרם ניצחה 74:99 את הפועל באר שבע והפועל לב ירושלים הפסידה 75:71 למכבי חיפה.

מכבי עירוני רמת גן – בנות פתח תקווה 56:92

במשחק שנערך באולם זיסמן ברמת גן, החניכות של עדן ענבר הציגו רבע ראשון מצויין ואופייני, שהסתיים ב-15:29 למארחת. במחצית כבר עמדה התוצאה על 23:47 למובילה הבלתי מעורערת. רמת גן כהרגלה חזקה במתפרצות, כשהשיגה 16 נקודות לעומת 0 של יריבתן, ו-34 אסיסטים לעומת 15 בלבד לפתח תקווה.

קלעו לרמת גן: אליס חתוקאי 18 נקודות ו-7 ריבאונדים, טג'ה גורסיץ׳ 17, אימארי תומס 17, ויקטוריה ויויאנס 10, פאולה סטאוטמן 10 ו- 8 כדורים חוזרים, שיר תירוש 7 ו-10 אסיסטים, שירה שני 7, גילי אייזנר 3 ו-4 חטיפות ועמית אריאלי הוסיפה 3.

קלעו לפתח תקווה: דניאל אדאמס 10 נקודות, פולין מליסה דיווקנה 9, ג׳ניפר פליישר 15, אופיר קסטן 7, נועה וואשדי 5, אריאנה חביבה פיליפס 4, פז תשובה ומאי דיין הוסיפו 3 כ”א.

מכבי בנות אשדוד – אליצור חולון 69:79

הרבע הרביעי באולם הקריה באשדוד נפתח ב-57:60 לאורחות, החניכות של שירה העליון נתנו תצוגה נהדרת בהגנה וסיימו אותו עם 9:22 וניצחון בפער של 10 נקודות. היכולת של המקומיות במתפרצות, נקודות מאיבודים ומהזדמנות שניה הכריעו את המשחק.

קלעו לאשדוד: דור סער 19 נקודות, קסניה מלשקה 17 ו-10 ריבאונדים,אלבינה רז׳בה 14 ו-8 כדורים חוזרים, מאיה זילברשלג 12, קורטני ריינג׳ 12 ו-8 ריבאונדים 8 אסיסטים, הדר חדד 3.

קלעו לחולון: ליה בראון 22 נקודות, אליסה ברון 14, שיי קלי 18 ו-10 ריבאונדים 7 אסיסטים, אומן 4, שקיילה ג’וזף 3 ו-9 ריבאונדים, מעיין כהן 6 ואיילה אורן הוסיפה 2.

אליצור רמלה – הפועל ראשון לציון 78:65

רמלה נסוגה מהיכולת שאיפיינה אותה דווקא במאני טיים מאז כניסתו של טל נתן לתפקיד זה הזמן שלה. ראשון עם 29 אסיסטים לעומת 9 לרמלה, שלה גם 17 איבודים לעומת 9 לאורחת.

אליצור רמלה נגד הפועל ראשון לציון ( (טים נודלמן)

קלעו לרמלה: אראלה גבירנטס 18 נקודות, ג׳ני סימס 17 ו-13 ריבאונדים, עדן רוטברג 12, צ׳לסי נלסון 5, מאי רווח 3.

קלעו לראשון לציון: דייזי ראה יאנג 22 נקודות, אנסטסיה בולדירבה 17 ו-10 ריבאונדים, טל לב 11, עדן ציפל 9 ו-10 ריבאונדים 9 אסיסטים, מורגן בייטי 9, יערה יצחקי 8 וסנז'נה בוגיצ'ביץ הוסיפה 2.

המחזור הראשון של משחקי הבית התחתון:

מכבי כרמיאל – הפועל באר שבע/דימונה 74:99

הקרב בין שתי העולות החדשות על ההישארות בליגה לא קשה להימור. כרמיאל שכל העונה הייתה קבוצה ביתית מובהקת התייצבה למשחק עם קהל מעורב וקולני. באר שבע עם ניצחון אחד כל העונה לא סיכנה באמת את המקומיות. במחצית עמדה התוצאה על 39:55 לטובת כרמיאל. המארחת עם 22 ריבאונדים במחצית, 9 מהם של ג׳נקינס כמעט כמו כל באר שבע, שתפסו רק 11 כדורים חוזרים. הרבע השלישי המשיך בשליטה מלאה של המקומיות והסתיים ב-12:24, הרבע האחרון היה לפרוטוקול בלבד. כרמיאל עם 51 ריבאונדים ו-44 נקודות בצבע לעומת 33 ריבאונדים לבאר שבע ו-28 נקודות בצבע.

קלעו לכרמיאל: גבריאלה ניקיטיינטה 27 נקודות, אלישיה ג׳נקינס 28 ו-14 ריבאונדים, ניצן עמאר 14 ו-9 ריב’, אופיר לביא 11, צ׳לסי מיטשל 13 ו-8 כדורים חוזרים, יעל טוויטו הוסיפה 6.

קלעו לבאר שבע: אבינה ווסטברוק 32 נקודות, אופק טלקר 12, יהל יובנוביץ׳ 11, טטיאנה יורקביצ׳וס 6 נק ו-11 ריב, שדא כנעאן 5, מאי בייקו זמל וגלי קונטס 3 כ”א וניקה באריץ הוסיפה 2 נקודות.

הפועל לב ירושלים – מכבי חיפה 75:71



בתום הזמן החוקי עמדה התוצאה על 63:63, נעמי קולודני מאמנת החיפאיות החזירה את הקבוצה למסלול הניצחונות בתקופתה אחרי ההפסד לאשדוד במחזור הסיום של הליגה הסדירה. נור כיוף הירוקה הצטיינה וגם היתה השחקנית עם הכי הרבה זמן על המגרש 42:46 דקות.

קלעו להפועל לירושלים: דסטני ליטלטון 25 נקודות, זיומארה מוריסון 12 ו-16 ריבאונדים, סוואנה ווילקינסון 11, נטע מישר 10, מיכאלה לזיץ׳ 8, הדר מור יוסף 3 ואניה פוקס רובטין הוסיפה 2.

קלעו למכבי חיפה: נור כיוף 20 נקודות ו-7 אסיסטים 4 ריבאונדים 2 חטיפות, אמליה רמביסווסקה 19, שאיין שריל סלרס 14 ו-9 ריבאונדים, לאדן טיאה פטרי 11, בטי מונונגה 8 וטיאה פרסלי הוסיפה 3 ו-8 ריבאונדים.