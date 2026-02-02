יום שני, 02.02.2026 שעה 23:27
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

למרות הניצחון: עימות חריג בין אקוניס לאורלנד

עם הישמע באזר הסיום בעלייה של הרצליה נגד ב"ש/דימונה בגביע, דווקא בצד של העולה נרשם אירוע חריג בין האיש החזק למאמנו. היו"ר בהמשך התנצל בפניו

|
אלדד אקוניס (רועי כפיר)
אלדד אקוניס (רועי כפיר)

בני הרצליה היא העולה האחרונה לחצי גמר גביע המדינה לעונה הזו, זאת אחרי משחק התקפי אדיר גם שלה וגם של הפועל באר שבע/דימונה היום (שני), אבל לבסוף רק אחת יכולה לנצח והחבורה של יהוא אורלנד עשתה זאת עם 105:110 מותח.

במקום לחגוג את הרגע, בסיום המפגש התרחש אירוע מעט חריג דווקא בצד של בני הרצליה, כאשר האיש החזק במועדון אלדד אקוניס הלך לאורלנד ובמקום לברך אותו על הניצחון היה נראה סוער במיוחד. המאמן בא בחזרה כדי להגיב לאקוניס, ואלישי כדיר עוזר המאמן הרחיק אותו מהאזור.

בכל מקרה האירוע נגמר בטעם טוב, כאשר בסיום המשחק בזמן שאורלנד מבצע את ראיון הסיום לעיניי הטלוויזיה הגיע אלדד אקוניס לראיון, עצר אותו וביקש להתנצל בפני המאמן שלו.

