"אוהדי מכבי מדהימים, מזכירים לי את של סלטיק"

מכבי תל אביב יצאה לדרך חדשה. אחרי ההפסד הכואב בדרבי ופיטורי ז’רקו לאזטיץ’, הצהובים הראו כדורגל נהדר והביסו 1:4 את עירוני קריית שמונה בחוץ. המאמן החדש של האלופה המכהנת, רוני דיילה, דיבר אחרי משחק הבכורה שלו על הקווים.

הנורבגי פתח: “אני חושב במחצית הראשונה היינו באנרגיה מעולה, יצרנו הרבה מצבים, בחצי השני ירדנו ברמה ואני לא יודע למה, צריך להיות מרוכזים. זאת פתיחה טובה”.

על המשחק של הקבוצה: “היינו מאוד ישירים, טובים עם הלחץ וזכינו בכדור במקומות טובים, נצטרך לעשות את זה 95 דקות במשחק”.

המחשבות שלו על הקהל: “זה היה פשוט מדהים. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שבא לפה. זה מזכיר לי את האוהדים של סלטיק, רמה מדהימה, פשוט תודה לכולם. אנחנו מאוד שמחים להביא להם את הניצחון. צריך לנסות להמשיך להשתפר”.

אוהדי מכבי ת"א באצטדיון מרים (רועי כפיר)

“המועדון הזה רגיל לנצח”

מה הוא חושב על סיכויי האליפות: “אנחנו רודפים. אנחנו היינו רוצים להיות במצב יותר טוב אבל נילחם עד סוף העונה. אנחנו נראה. הזמן יראה, ראיתי דברים חיוביים, אבל גם דברים שאנחנו יכולים לעשות טוב יותר. המועדון הזה רגיל לנצח אבל צריכה להיות המשכיות”.

ההתאקלמות שלו במועדון: “אנחנו צריכים לקחת את זה צעד אחר צעד. הגעתי רק לפני יומיים, אני צריך ללמוד את השחקנים ולבנות ביטחון. צריך להמשיך קדימה”.

רוני דיילה חוגג (רדאד ג'בארה)

גם אושר דוידה התראיין אחרי המשחק: “מאוד משמח. סוף סוף ראיתי חיוכים מכולם, כיף לחזור לנצח, זה המון בזכות הקהל שהגיע אחרי תקופה קשה בפקקים”.

מה לדעתו השתנה עם המאמן: “אפשר לראות שהשתנה מבחינת האנרגיות, השיטה היא שונה. ביומיים האלה שחקנים הרגישו שמשהו שונה, ראית קבוצה אינטנסיבית וזה מה שמאפיין אותו”.

“אמרתי לחברים שבא מאמן טוב”

החיוכים שלו באימון הבכורה של דיילה: “לא שיחקתי אצלו הרבה, אבל תמיד אמרתי שהוא מאמן טוב, הוא גבר עם השחקנים. אהבתי אותו מבחינה אישית. הוא באמת מאמן טוב, כיף לראות, אמרתי לחברים שבא מאמן טוב”.

האמונה במאבק האליפות: “מאמינים תמיד. אם אתה במאבק אליפות צמוד אתה מסתכל על אחרות, עכשיו אנחנו צריכים להסתכל רק על עצמנו. לנצח ממשחק למשחק. נראה מה יהיה”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים בסיום (רדאד ג'בארה)

התקופה הלא פשוטה שלו: “לא קל כשהכדורים לא נכנסים. אני אישית לא מודד את זה רק ככה, היום אני שמח שהבקעתי, אני מנסה לראות כל הזמן מה אני יכול לשפר. היו משחקים שהייתי טוב וזה לא נכנס, אני אמשיך לעבוד קשה”.

גם מאמן המפסידה, שי ברדה, דיבר: “לא הגענו למשחק היום. כשאתה משחק נגד מכבי ת”א אחרי סיטואציה של החלפת מאמן צריך להיות הרבה יותר אגרסיביים. התפרקנו וזה לא צריך לקרות. יש יותר מדי רעשים סביב שחקנים וזה לא צריך לקרות”.

על הרעשים: “בקבוצה הזאת יש המון שחקנים צעירים והם צריכים לדעת להתמודד עם המון רעשי רקע. שיחקנו נגד קבוצה אדירה ולא היינו טובים היום. הפסדנו בצדק גמור”.

שי ברדה (חגי מיכאלי)

“מקבל את כל הביקורות חד משמעית”

מה הוא חשב שלא עבד: “מועדון כדורגל צריך לדעת להתמודד עם רעשים, הם לא ידעו לעשות את זה זו בעיה אחרת. יש פה קבוצה, ובתוכה צריך לייצר הרבה יותר אנרגיה, היום זה לא היה. לא היינו בכיוון. כל הביקורות אני מקבל חד משמעית. נתכונן כמו שצריך למכבי נתניה”.

גם קפטן ק”ש, אריאל שרצקי, דיבר בסיום: “אני חושב שזה היה המשחק הכי לא טוב שלנו העונה. היינו יכולים להיות יותר מחויבים, הפנים למשחק הבא. יש לנו חדר הלבשה מצוין ואנשים טובים, זה מה שהכי חשוב במאבקי תחתית, נצא מזה”.

מה הוא חושב שיהיה מול מכבי נתניה: “אני בטוח שיהיה טוב”.