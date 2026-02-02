יום שני, 02.02.2026 שעה 20:31
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2433-2821סביליה14
2327-1622חטאפה15
2335-2322ולנסיה16
2230-1822ראיו וייקאנו17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

חיזוק התקפי: לוקמן חתם באתלטיקו מדריד

המועדון הספרדי הודיע רשמית על כך שהחלוץ הניגרי, שהצטיין במדי אטאלנטה בשנים האחרונות, מצטרף לשורות הקולצ'ונרוס ויחזק את ההתקפה של סימאונה

|
אדמולה לוקמן בטירוף (האתר הרשמי של אטאלנטה)
אדמולה לוקמן בטירוף (האתר הרשמי של אטאלנטה)

אחת הסאגות של חלון ההעברות החורפי הגיעה לסיומה. אתלטיקו מדריד הודיעה רשמית על העברתו של אדמולה לוקמן לשורותיה, אחרי מאבק לא פשוט על החתמתו, דייגו סימאונה מקבל שחקן התקפה חדש.

המועדון הודיע על כך באתר הרשמי בהודעה קצרה: “אתלטיקו מדריד ואטאלנטה הגיעו להסכמה על העברתו של הבינלאומי הניגרי בן ה-28, אדמולה לוקמן, שכבר נמצא במדריד”. המעבר קרה אחרי שהוא הגיע לבירת ספרד, עבר בדיקות רפואיות וחתם באופן רשמי בסכום של 40 מיליון אירו.

לוקמן, יליד לונדון, מגיע סוף סוף לאצטדיון המטרופוליטנו אחרי עניין שנמשך זמן רב. כבר באפריל 2025 חשפו ב’מארקה’ הספרדי כי אתלטיקו רואה בו אחד היעדים המרכזיים לחיזוק ההתקפה. עונת 2024/25 הציבה אותו בין שחקני ההתקפה הטובים באירופה, אך באותה תקופה תג המחיר שלו היווה מכשול משמעותי. שמו של לוקמן הופיע בראש סדר העדיפויות של אתלטיקו, וכעת העסקה סוף סוף הושלמה.

אדמולה לוקמן, חווה שנים נהדרות באיטליה (רויטרס)אדמולה לוקמן, חווה שנים נהדרות באיטליה (רויטרס)

הטלטלות של חלון החורף והקשיים שבהם נתקל מתאו אלמאן, המנהל המקצועי של אתלטיקו, הובילו לכך שהחתמתו של לוקמן הפכה ליעד מרכזי, במיוחד לאחר שב-30 בינואר ירדה מהפרק האפשרות לצרף את שחקנה של באיירן מינכן לאון גורצקה, והספרדים מיקדו את כל מאמציהם בשחקן ההתקפה של אטאלנטה.

לוקמן החל את הקריירה בצ’רלטון, ובהמשך שיחק בשישה מועדונים שונים: אברטון, לייפציג, פולהאם, לסטר ואטאלנטה. דווקא בברגאמו הוא עשה את קפיצת המדרגה הגדולה שלו. בשלוש עונות וחצי באיטליה הוא התבסס כאחד החלוצים הבולטים בליגה, עם 55 שערים ו-27 בישולים, מספרים שהוא מקווה לשחזר גם במדי הקולצ’ונרוס.

דייגו סימאונה, זקוק לרענון בהתקפה (IMAGO)דייגו סימאונה, זקוק לרענון בהתקפה (IMAGO)

בגיל 28, לוקמן ממלא את המשבצת שיועדה בעבר לקאנג-אין לי מפ.ס.ז’, אך סירובה למכור את הקוריאני שינה את התוכניות והקיצוני האפריקאי הפך לפתרון לחיזוק ההתקפה של סימאונה, שעד כה לא מרשימה במיוחד בעיקר בשל הכושר הלא מספק של כוכב הקבוצה חוליאן אלברס.

