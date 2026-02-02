חיזוק התקפי: לוקמן חתם באתלטיקו מדריד

אחת הסאגות של חלון ההעברות החורפי הגיעה לסיומה. אתלטיקו מדריד הודיעה רשמית על העברתו של אדמולה לוקמן לשורותיה, אחרי מאבק לא פשוט על החתמתו, דייגו סימאונה מקבל שחקן התקפה חדש.

המועדון הודיע על כך באתר הרשמי בהודעה קצרה: “אתלטיקו מדריד ואטאלנטה הגיעו להסכמה על העברתו של הבינלאומי הניגרי בן ה-28, אדמולה לוקמן, שכבר נמצא במדריד”. המעבר קרה אחרי שהוא הגיע לבירת ספרד, עבר בדיקות רפואיות וחתם באופן רשמי בסכום של 40 מיליון אירו.

לוקמן, יליד לונדון, מגיע סוף סוף לאצטדיון המטרופוליטנו אחרי עניין שנמשך זמן רב. כבר באפריל 2025 חשפו ב’מארקה’ הספרדי כי אתלטיקו רואה בו אחד היעדים המרכזיים לחיזוק ההתקפה. עונת 2024/25 הציבה אותו בין שחקני ההתקפה הטובים באירופה, אך באותה תקופה תג המחיר שלו היווה מכשול משמעותי. שמו של לוקמן הופיע בראש סדר העדיפויות של אתלטיקו, וכעת העסקה סוף סוף הושלמה.

אדמולה לוקמן, חווה שנים נהדרות באיטליה (רויטרס)

הטלטלות של חלון החורף והקשיים שבהם נתקל מתאו אלמאן, המנהל המקצועי של אתלטיקו, הובילו לכך שהחתמתו של לוקמן הפכה ליעד מרכזי, במיוחד לאחר שב-30 בינואר ירדה מהפרק האפשרות לצרף את שחקנה של באיירן מינכן לאון גורצקה, והספרדים מיקדו את כל מאמציהם בשחקן ההתקפה של אטאלנטה.

לוקמן החל את הקריירה בצ’רלטון, ובהמשך שיחק בשישה מועדונים שונים: אברטון, לייפציג, פולהאם, לסטר ואטאלנטה. דווקא בברגאמו הוא עשה את קפיצת המדרגה הגדולה שלו. בשלוש עונות וחצי באיטליה הוא התבסס כאחד החלוצים הבולטים בליגה, עם 55 שערים ו-27 בישולים, מספרים שהוא מקווה לשחזר גם במדי הקולצ’ונרוס.

דייגו סימאונה, זקוק לרענון בהתקפה (IMAGO)

בגיל 28, לוקמן ממלא את המשבצת שיועדה בעבר לקאנג-אין לי מפ.ס.ז’, אך סירובה למכור את הקוריאני שינה את התוכניות והקיצוני האפריקאי הפך לפתרון לחיזוק ההתקפה של סימאונה, שעד כה לא מרשימה במיוחד בעיקר בשל הכושר הלא מספק של כוכב הקבוצה חוליאן אלברס.