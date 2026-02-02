ליטבינוב חתם בבני יהודה, גיסין על סף הצטרפות

בני יהודה ממשיכה במסע הרכש שלה. אחרי החתמתם של בן הדדי, רווה אסייג וצירופו הקרב של אדר רטנר, שנחשף כאן באתר, כעת ל-ONE נודע לראשונה על שני שחקנים נוספים שאמורים לחזק את הסגל של אלי לוי.

כבר פרסמנו ב-ONE כי לאור ההשתהות של מכבי נתניה בשחרורו של תומר צרפתי, במועדון בוחנים את אופציית שוערה של הפועל עכו תומר ליטבינוב, כשכעת הצדדים חתמו באופן רשמי על ההסכם והשוער הצטרף לכתומים. השוער חתם באמצעות סוכנו רועי סימוני.

לגבי מכבי נתניה, המשמעות היא שכרגע בסגל של רוני לוי יש שלושה שוערים וצרפתי ינסה למצוא קבוצה אחרת שתקלוט אותו, כאשר עד לפני מספר ימים הפועל חדרה התעניינה בשירותיו, אך מאז היא הספיקה להחתים את רובי לבקוביץ’.

נועם גיסין בטירוף (חגי מיכאלי)

שחקן הרכש השני שיצטרף לבני יהודה הוא שחקן ההתקפה של הפועל פתח תקווה נועם גיסין, כך נודע גם כן לראשונה ל-ONE. האחרון זכה להתעניינות מלא מעט קבוצות בליגה הלאומית, כאשר לאחר צירופו בימים האחרונים של מאמאדי דיארה, המאמן עומר פרץ נתן לגיסין את האור הירוק לעזוב והוא צפוי להשלים את מעברו לשכונה גם כן.

כאמור, כשהיא בכושר נפלא עם רצף של שישה משחקים ללא הפסד בליגה, נראה שהקבוצה של אלי לוי עושה הכל כדי לשפר את מצב הסגל וקרובה לרשום חמש החתמות בפרק זמן של שבוע ונראה שלגמרי לא ויתרה על הפלייאוף העליון והצמרת.