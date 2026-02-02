יום שני, 02.02.2026 שעה 20:30
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3225-2621הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2825-2721מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2528-2120הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

ליטבינוב חתם בבני יהודה, גיסין על סף הצטרפות

כפי שפורסם ב-ONE: הזהובים הלכו על שוער עכו אחרי הסחבת עם צרפתי, כשגם שחקן ההתקפה של הפועל פ"ת קיבל את האישור מפרץ. כזכור, גם אדר רטנר יצטרף

|
רועי סימוני ותומר ליטבינוב (פרטי)
רועי סימוני ותומר ליטבינוב (פרטי)

בני יהודה ממשיכה במסע הרכש שלה. אחרי החתמתם של בן הדדי, רווה אסייג וצירופו הקרב של אדר רטנר, שנחשף כאן באתר, כעת ל-ONE נודע לראשונה על שני שחקנים נוספים שאמורים לחזק את הסגל של אלי לוי.

כבר פרסמנו ב-ONE כי לאור ההשתהות של מכבי נתניה בשחרורו של תומר צרפתי, במועדון בוחנים את אופציית שוערה של הפועל עכו תומר ליטבינוב, כשכעת הצדדים חתמו באופן רשמי על ההסכם והשוער הצטרף לכתומים. השוער חתם באמצעות סוכנו רועי סימוני.

לגבי מכבי נתניה, המשמעות היא שכרגע בסגל של רוני לוי יש שלושה שוערים וצרפתי ינסה למצוא קבוצה אחרת שתקלוט אותו, כאשר עד לפני מספר ימים הפועל חדרה התעניינה בשירותיו, אך מאז היא הספיקה להחתים את רובי לבקוביץ’.

נועם גיסין בטירוף (חגי מיכאלי)נועם גיסין בטירוף (חגי מיכאלי)

שחקן הרכש השני שיצטרף לבני יהודה הוא שחקן ההתקפה של הפועל פתח תקווה נועם גיסין, כך נודע גם כן לראשונה ל-ONE. האחרון זכה להתעניינות מלא מעט קבוצות בליגה הלאומית, כאשר לאחר צירופו בימים האחרונים של מאמאדי דיארה, המאמן עומר פרץ נתן לגיסין את האור הירוק לעזוב והוא צפוי להשלים את מעברו לשכונה גם כן.

כאמור, כשהיא בכושר נפלא עם רצף של שישה משחקים ללא הפסד בליגה, נראה שהקבוצה של אלי לוי עושה הכל כדי לשפר את מצב הסגל וקרובה לרשום חמש החתמות בפרק זמן של שבוע ונראה שלגמרי לא ויתרה על הפלייאוף העליון והצמרת.

הוספת תגובה



