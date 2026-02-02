הרכבים וציונים



ווסלי וקיינן דיויס (IMAGO) ווסלי וקיינן דיויס (IMAGO)

המחזור ה-23 בליגה האיטלקית נמשך בשעה זו עם רומא, קבוצת ההגנה החזקה באיטליה, אשר מתארחת אצל אודינזה מהמקום העשירי בטבלה במטרה להשיג שלוש נקודות יקרות, דבר אשר כל קבוצות הצמרת הצליחו לעשות במחזור הנוכחי לפניה.

חניכיו של ג’אן פיירו גאספריני יודעים ששלוש נקודות יעלו אותם מעל יובנטוס ונאפולי חזרה למקום השלישי שמוביל לליגת האלופות בסוף העונה. האורחת מקווה לחזור למסלול הניצחונות בליגה לאחר שבמחזור הקודם סיימה ב-1:1 עם מילאן באולימפיקו.

מנגד, השחורים לבנים מקווים לשלוש נקודות שיעלו אותם למקום התשיעי בשוויון נקודות עם קבוצה נוספת מבירת איטליה, לאציו. עם שני ניצחונות בלבד בשבעת המשחקים האחרונים, האורחת יודעת שהיא חייבת להשיג ניצחון ביתי יקר נגד הקבוצה שספגה הכי מעט שערים העונה בסרייה א’.