02/02/2026 21:45
ווסלי וקיינן דיויס (IMAGO)
המחזור ה-23 בליגה האיטלקית נמשך בשעה זו עם רומא, קבוצת ההגנה החזקה באיטליה, אשר מתארחת אצל אודינזה מהמקום העשירי בטבלה במטרה להשיג שלוש נקודות יקרות, דבר אשר כל קבוצות הצמרת הצליחו לעשות במחזור הנוכחי לפניה.
חניכיו של ג’אן פיירו גאספריני יודעים ששלוש נקודות יעלו אותם מעל יובנטוס ונאפולי חזרה למקום השלישי שמוביל לליגת האלופות בסוף העונה. האורחת מקווה לחזור למסלול הניצחונות בליגה לאחר שבמחזור הקודם סיימה ב-1:1 עם מילאן באולימפיקו.
מנגד, השחורים לבנים מקווים לשלוש נקודות שיעלו אותם למקום התשיעי בשוויון נקודות עם קבוצה נוספת מבירת איטליה, לאציו. עם שני ניצחונות בלבד בשבעת המשחקים האחרונים, האורחת יודעת שהיא חייבת להשיג ניצחון ביתי יקר נגד הקבוצה שספגה הכי מעט שערים העונה בסרייה א’.
מחצית שניה
-
'75
- אלקלנקאמף עם עוד בעיטה חופשית, שהפעם לא פגעה בשום שחקן אך מצאה את סבילר מוכן
-
'71
- כדור טועה הגיע אל מאלן שבעט מקו 16 המטרים אך הכדור פגע בהגנה ויצא לקרן
-
'71
- עוד חילוף בשורות רומא, מריו הרמוסו בחוץ, דניאלה ג'ילרדי בפנים
-
'70
- החולץ הצעיר, אידריסה גיי, שרק עלה לפני מספר דקות הוצהב לאחר משיכה בחולצה
-
'69
- גם הסקוטי, לנון מילר, נכנס לפנקס של השופט לאחר דריכה על שחקנה של רומא
-
'67
- משחק רע של האיטלקי שסיים את דרכו במשחק עם הופעה מאכזבת בלי אימפקט התקפי
-
'62
- ג'ורדן זמורה עם עבירה מאחור נכנס גם לרשימה המתארכת של השופט
-
'60
- כרטיס צהוב שלישי של הרומאים במשחק, הפעם זה המרוקאי שדרך בעוצמה על שחקן אודינזה
-
'56
- האנגלי מרגיש את שריר הירך האחורי לאחר ריצה בהתקפת מעבר ונאלץ לעזוב את הדשא, החלוץ הצעיר החליף אותו
-
'49
- שער! אודינזה עלתה ל0:1: בעיטה חופשית לאחר העבירה של מנצ'יני, הקשר עם בעיטה חלשה אך הכדור פגע במאלן, הטעה את סבילר ונכנס פנימה
-
'49
- קיינן דיויס סחט בחוכמה עבירה של מנצ’יני, אשר גם נכנס לפנקס
-
'48
- מאלן מצא את ווסלי בצד שמאל של הרחבה, הברזילאי עם בעיטה חלשה לא הצליח להכניע את שוער אודינזה
-
'47
- אקס רומא ושחקן אודינזה, ניקולו זאניולי, עלה להתחמם
מחצית ראשונה
-
'44
- סולה עם הזדמנות ראשונה של רומא בכדור חופשי, אך עם בעיטה שעלתה מעל למסגרת של אוקויי
-
'40
- מילר ניסה גם הוא את מזלו מרחוק, אך גם הוא בעט מעל המסגרת של סבילר
-
'39
- עוד הזדמנות של אטה מרחוק, דאבל פס יפה שמצא את שחקן אודינזה בעמדה פנויה לבעיטה מרחוק, שעלתה מעל המשקוף
-
'26
- עוד הזדמנות נהדרת לאודינזה, דיוויס יצא להתקפה מתפרצת והעביר כדור רוחב נהדר שנעצר ברגע האחרון על ידי מנצ'יני
-
'20
- עד כה משחק חלש מצד הרומאים, המארחת ניצלה את יתרון הביתיות ושלטה בחצי הראשון של המחצית הראשונה
-
'8
- עוד הזדמנות מרחוק של אודינזה לאחר הרחקה של מצב נייח, שוב שחקני ההגנה של רומא לא יצאו אל עבר הבועט שמצא שוב את שוער רומא מוכן
-
'6
- בעיטה נהדרת מרחוק של אטה מלמעלה מ-20 מטרים שמצאה את סבילר מוכן
-
'5
- טעות של אנדיקה אשר לא הצליח לנגוח בכדור והסיט אותו עם היד. נכנס מוקדם לפנקס של השופט
-
'1
- השופט חואן לוקה סאצ'י שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך