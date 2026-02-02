יום שני, 02.02.2026 שעה 23:27
יום שני, 02/02/2026, 21:45אצטדיון פריוליליגה איטלקית - מחזור 23
רומא
דקה 84
1 0
שופט: חואן לוקה סאצ'י
אודינזה
ליגה איטלקית 25-26
5519-5223אינטר1
4717-3522מילאן2
4621-3323נאפולי3
4518-3923יובנטוס4
4313-2722רומא5
4116-3723קומו6
3620-3023אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3027-3222בולוניה9
2934-2522אודינזה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2640-2223טורינו13
2334-2723גנואה14
2331-2023קרמונזה15
2330-1523פארמה16
1830-1323לצ'ה17
1736-2523פיורנטינה18
1440-1923פיזה19
1441-1823ורונה20
מערכת ONE | 02/02/2026 21:45
הרכבים וציונים
 
 
ווסלי וקיינן דיויס (IMAGO)
ווסלי וקיינן דיויס (IMAGO)

המחזור ה-23 בליגה האיטלקית נמשך בשעה זו עם רומא, קבוצת ההגנה החזקה באיטליה, אשר מתארחת אצל אודינזה מהמקום העשירי בטבלה במטרה להשיג שלוש נקודות יקרות, דבר אשר כל קבוצות הצמרת הצליחו לעשות במחזור הנוכחי לפניה.

חניכיו של  ג’אן פיירו גאספריני יודעים ששלוש נקודות יעלו אותם מעל יובנטוס ונאפולי חזרה למקום השלישי שמוביל לליגת האלופות בסוף העונה. האורחת מקווה לחזור למסלול הניצחונות בליגה לאחר שבמחזור הקודם סיימה ב-1:1 עם מילאן באולימפיקו.

מנגד, השחורים לבנים מקווים לשלוש נקודות שיעלו אותם למקום התשיעי בשוויון נקודות עם קבוצה נוספת מבירת איטליה, לאציו.  עם שני ניצחונות בלבד בשבעת המשחקים האחרונים, האורחת יודעת שהיא חייבת להשיג ניצחון ביתי יקר נגד הקבוצה שספגה הכי מעט שערים העונה בסרייה א’.

מחצית שניה
  • '75
  • החמצה
  • אלקלנקאמף עם עוד בעיטה חופשית, שהפעם לא פגעה בשום שחקן אך מצאה את סבילר מוכן
  • '71
  • החמצה
  • כדור טועה הגיע אל מאלן שבעט מקו 16 המטרים אך הכדור פגע בהגנה ויצא לקרן
  • '71
  • חילוף
  • עוד חילוף בשורות רומא, מריו הרמוסו בחוץ, דניאלה ג'ילרדי בפנים
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • החולץ הצעיר, אידריסה גיי, שרק עלה לפני מספר דקות הוצהב לאחר משיכה בחולצה
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • גם הסקוטי, לנון מילר, נכנס לפנקס של השופט לאחר דריכה על שחקנה של רומא
  • '67
  • חילוף
  • משחק רע של האיטלקי שסיים את דרכו במשחק עם הופעה מאכזבת בלי אימפקט התקפי
  • '62
  • כרטיס צהוב
  • ג'ורדן זמורה עם עבירה מאחור נכנס גם לרשימה המתארכת של השופט
  • '60
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב שלישי של הרומאים במשחק, הפעם זה המרוקאי שדרך בעוצמה על שחקן אודינזה
  • '56
  • חילוף
  • האנגלי מרגיש את שריר הירך האחורי לאחר ריצה בהתקפת מעבר ונאלץ לעזוב את הדשא, החלוץ הצעיר החליף אותו
שחקני אודינזה מצטרפים לחגיגה (IMAGO)שחקני אודינזה מצטרפים לחגיגה (IMAGO)
אלקלנקאמף חוגג (IMAGO)אלקלנקאמף חוגג (IMAGO)
רגע השער של אודינזה (IMAGO)רגע השער של אודינזה (IMAGO)
  • '49
  • שער
  • שער! אודינזה עלתה ל0:1: בעיטה חופשית לאחר העבירה של מנצ'יני, הקשר עם בעיטה חלשה אך הכדור פגע במאלן, הטעה את סבילר ונכנס פנימה
  • '49
  • כרטיס צהוב
  • קיינן דיויס סחט בחוכמה עבירה של מנצ’יני, אשר גם נכנס לפנקס 
  • '48
  • החמצה
  • מאלן מצא את ווסלי בצד שמאל של הרחבה, הברזילאי עם בעיטה חלשה לא הצליח להכניע את שוער אודינזה
  • '47
  • אחר
  • אקס רומא ושחקן אודינזה, ניקולו זאניולי, עלה להתחמם
מחצית ראשונה
  • '44
  • החמצה
  • סולה עם הזדמנות ראשונה של רומא בכדור חופשי, אך עם בעיטה שעלתה מעל למסגרת של אוקויי
אווירה נהדרת באצטדיון פריולי (IMAGO)אווירה נהדרת באצטדיון פריולי (IMAGO)
  • '40
  • החמצה
  • מילר ניסה גם הוא את מזלו מרחוק, אך גם הוא בעט מעל המסגרת של סבילר
לורנזו פלגריני עם הכדור (IMAGO)לורנזו פלגריני עם הכדור (IMAGO)
  • '39
  • החמצה
  • עוד הזדמנות של אטה מרחוק, דאבל פס יפה שמצא את שחקן אודינזה בעמדה פנויה לבעיטה מרחוק, שעלתה מעל המשקוף
ווסלי וקינגסלי אהיזיבואה (IMAGO)ווסלי וקינגסלי אהיזיבואה (IMAGO)
  • '26
  • החמצה
  • עוד הזדמנות נהדרת לאודינזה, דיוויס יצא להתקפה מתפרצת והעביר כדור רוחב נהדר שנעצר ברגע האחרון על ידי מנצ'יני
ג'אן פיירו גאספריני, לא מרוצה עד כה (IMAGO)ג'אן פיירו גאספריני, לא מרוצה עד כה (IMAGO)
  • '20
  • אחר
  • עד כה משחק חלש מצד הרומאים, המארחת ניצלה את יתרון הביתיות ושלטה בחצי הראשון של המחצית הראשונה
  • '8
  • החמצה
  • עוד הזדמנות מרחוק של אודינזה לאחר הרחקה של מצב נייח, שוב שחקני ההגנה של רומא לא יצאו אל עבר הבועט שמצא שוב את שוער רומא מוכן
שחקני רומא ואודינזה, משחק קשה (IMAGO)שחקני רומא ואודינזה, משחק קשה (IMAGO)
  • '6
  • החמצה
  • בעיטה נהדרת מרחוק של אטה מלמעלה מ-20 מטרים שמצאה את סבילר מוכן
אנדיקה מקבל את הצהוב (IMAGO)אנדיקה מקבל את הצהוב (IMAGO)
אנדיקה, נכנס מוקדם לפנקס (IMAGO)אנדיקה, נכנס מוקדם לפנקס (IMAGO)
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • טעות של אנדיקה אשר לא הצליח לנגוח בכדור והסיט אותו עם היד. נכנס מוקדם לפנקס של השופט
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חואן לוקה סאצ'י שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך
חואן לוקה סאצ'י עם השחקנים (IMAGO)חואן לוקה סאצ'י עם השחקנים (IMAGO)
גאספריני ורוניאיץ' לפני המשחק (IMAGO)גאספריני ורוניאיץ' לפני המשחק (IMAGO)
שחקני אודינזה לפני המשחק (IMAGO)שחקני אודינזה לפני המשחק (IMAGO)
שחקני רומא מתחממים (IMAGO)שחקני רומא בהכנות אחרונות (IMAGO)
שחקני רומא מתחממים (IMAGO)שחקני רומא מתחממים (IMAGO)
הוספת תגובה
