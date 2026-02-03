יום שלישי, 03.02.2026 שעה 06:58
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1990-213124אולימפיאקוס2
67%1965-207524הפועל ת"א3
64%2083-219825ריאל מדריד4
64%2118-216625ברצלונה5
64%2139-225625ולנסיה6
60%2148-218825הכוכב האדום7
60%2124-227625מונאקו8
60%2096-215825פנאתינייקוס9
56%2069-220425ז'לגיריס10
48%2084-207025וירטוס בולוניה11
48%2150-212525אולימפיה מילאנו12
44%2195-215925דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
36%2260-217325באסקוניה16
33%2227-215224פאריס17
32%2232-199825פרטיזן בלגרד18
24%2194-199025ליון וילרבאן19
24%2135-197325אנדולו אפס20

איטודיס לקראת הכוכב: אנחנו כאן להשיב מלחמה

מאמן הפועל ת"א דרוך בשיא המשבר לקראת הסרבים ב-21:00: "משימה קשה", אוטורו: "צריכים להישאר מאוחדים". גינת ייעדר, אופטימיות לגבי שיתוף בראיינט

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב נמצאת בעיצומו של משבר לא פשוט בכלל, כאשר מעבר להדחה נגד הפועל ירושלים בגביע המדינה הקבוצה הפסידה בשני המשחקים האחרונים שלה ביורוליג ואיבדה את הפסגה. עם הדבר הזה בראש האדומים יתארחו היום (שלישי, 21:00) אצל הכוכב האדום בלגרד במטרה לשים הכל מאחור ולשוב למסלול הניצחונות.

מבחינה מקצועית, דימיטריס איטודיס יחסר את טיילר אניס שסיים את העונה וגם את תומר גינת שנפצע לכל הפחות כחודש ואולי אף עד לסיום העונה, כאשר מי שבספק עדיין הוא אלייז’ה בראיינט, שפספס את המשחקים האחרונים ובמועדון גובר האופטימיות שהוא יוכל להתלבש נגד הסרבים, ואז גם כמובן למשחק הבא נגד ולנסיה בחמישי.

מחזיקת היורוקאפ מתחילה רצף קריטי עם שני משחקים ביורוליג בשבוע הכפול הזה, ולאחר מכן היא תפגוש את הפועל ירושלים פעם נוספת, הפעם בארנה והפעם במסגרת הליגה, במטרה לפחות בליגה לא לאבד את הפסגה כמו שקרה ביורוליג. נכון לכרגע מעמדו של איטודיס יציב, אבל אם רצף ההפסדים ימשיך לו גם בשבוע הקרוב הנהלת הקבוצה לא תהסס לזעזע.

אלייזאלייז'ה בראיינט. ישחק? (הפועל ת"א)

הפועל תל אביב נחתה כבר אתמול בבלגרד לקראת המפגש וערכה בערב את האימון המסכם שלה לקראת המשחק, כאשר היום היא רק תגיע לאולם כדי לערוך את אימון הזריקות ולבצע את ההכנות האחרונות לפני המגרש הקריטי. האדומים במקום השלישי ביורוליג, רק שני משחקים מהמקום השביעי, כשאין ספק שהמטרה השנייה היא מקומות 1 עד 6.

דימיטריס איטודיס אמר לקראת ההתמודדות נגד הכוכב האדום: “שלום לכולם, אנחנו פה בבלגרד להתמודד נגד הכוכב האדום שמשחקת כדורסל טוב מאוד עכשיו, בטח בבית. הם בכוחות מלאים ויהפכו את המשימה שלנו לקשה מאוד, אבל אנחנו פה להשיב מלחמה”.

דן אוטורו דיבר גם הוא: “אנחנו כאן בבלגרד, מנסים להתכונן לקראת אתגר גדול נגד הכוכב האדום. אנחנו צריכים לנסות לחזור למסלול ולשים את ההפסדים האחרונים מאחורינו, אנחנו צריכים לבוא מוכנים ולהישאר מאוחדים מול האווירה של המארחת מחר”.

