איטודיס לקראת הכוכב: אנחנו כאן להשיב מלחמה

הפועל תל אביב נמצאת בעיצומו של משבר לא פשוט בכלל, כאשר מעבר להדחה נגד הפועל ירושלים בגביע המדינה הקבוצה הפסידה בשני המשחקים האחרונים שלה ביורוליג ואיבדה את הפסגה. עם הדבר הזה בראש האדומים יתארחו היום (שלישי, 21:00) אצל הכוכב האדום בלגרד במטרה לשים הכל מאחור ולשוב למסלול הניצחונות.

מבחינה מקצועית, דימיטריס איטודיס יחסר את טיילר אניס שסיים את העונה וגם את תומר גינת שנפצע לכל הפחות כחודש ואולי אף עד לסיום העונה, כאשר מי שבספק עדיין הוא אלייז’ה בראיינט, שפספס את המשחקים האחרונים ובמועדון גובר האופטימיות שהוא יוכל להתלבש נגד הסרבים, ואז גם כמובן למשחק הבא נגד ולנסיה בחמישי.

מחזיקת היורוקאפ מתחילה רצף קריטי עם שני משחקים ביורוליג בשבוע הכפול הזה, ולאחר מכן היא תפגוש את הפועל ירושלים פעם נוספת, הפעם בארנה והפעם במסגרת הליגה, במטרה לפחות בליגה לא לאבד את הפסגה כמו שקרה ביורוליג. נכון לכרגע מעמדו של איטודיס יציב, אבל אם רצף ההפסדים ימשיך לו גם בשבוע הקרוב הנהלת הקבוצה לא תהסס לזעזע.

אלייז'ה בראיינט. ישחק? (הפועל ת"א)

הפועל תל אביב נחתה כבר אתמול בבלגרד לקראת המפגש וערכה בערב את האימון המסכם שלה לקראת המשחק, כאשר היום היא רק תגיע לאולם כדי לערוך את אימון הזריקות ולבצע את ההכנות האחרונות לפני המגרש הקריטי. האדומים במקום השלישי ביורוליג, רק שני משחקים מהמקום השביעי, כשאין ספק שהמטרה השנייה היא מקומות 1 עד 6.

דימיטריס איטודיס אמר לקראת ההתמודדות נגד הכוכב האדום: “שלום לכולם, אנחנו פה בבלגרד להתמודד נגד הכוכב האדום שמשחקת כדורסל טוב מאוד עכשיו, בטח בבית. הם בכוחות מלאים ויהפכו את המשימה שלנו לקשה מאוד, אבל אנחנו פה להשיב מלחמה”.

דן אוטורו דיבר גם הוא: “אנחנו כאן בבלגרד, מנסים להתכונן לקראת אתגר גדול נגד הכוכב האדום. אנחנו צריכים לנסות לחזור למסלול ולשים את ההפסדים האחרונים מאחורינו, אנחנו צריכים לבוא מוכנים ולהישאר מאוחדים מול האווירה של המארחת מחר”.