יום שני, 02.02.2026 שעה 20:31
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2433-2821סביליה14
2327-1622חטאפה15
2335-2322ולנסיה16
2230-1822ראיו וייקאנו17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

האזהרה המוקדמת שבלינגהאם לא רצה לראות

הקשר האנגלי החזיק את הרגל בסיור שלפני המשחק, אבל התעלם מכך ועלה לדרבי הקטן של מדריד, 10 דקות לאחר הפתיחה הוחלף ועשוי להיעדר כעת חודש מהמגרש

|
בלינגהאם יורד אל חדר ההלבשה (IMAGO)
בלינגהאם יורד אל חדר ההלבשה (IMAGO)

ג'וד בלינגהאם נפצע כבר בדקות הראשונות של המשחק מול ראיו וייקאנו אמש (ראשון), ונאלץ לרדת מהמגרש לאחר עשר דקות בלבד. הקשר האנגלי נעצר בפתאומיות במהלך הריצה הראשונה שלו, התמוטט על הדשא וירד עם מתיחה בשריר הירך האחורי ברגל שמאל. לאחר המשחק אישר המועדון כי מדובר בפציעה שרירית, ולמרות שלא פורסם זמן היעדרות רשמי ההערכה היא שבלינגהאם ייעדר כחודש.

הפציעה הפתיעה רבים, שכן מאז הצטרפותו לריאל מדריד בלינגהאם כמעט ולא סבל מפציעות שריר. הפציעות הבולטות היחידות שלו היו בכתף, שהובילה לניתוח, ובקרסול, בעקבות תיקול. עם זאת, צילומים שחשפה רשת DAZN מצביעים על כך שהיו סימנים מוקדמים לבעיה.

עוד לפני שריקת הפתיחה, בעת העלייה לכר הדשא ובמהלך השיחה עם פרנקו מסטנטואונו, נראה בלינגהאם נוגע מספר פעמים באזור הפגוע. השניים רגילים לצאת יחד לסיור הראשוני במגרש. גם במהלך החימום הכול נראה כשורה: בילינגהאם בעט לשער והשלים ללא קושי את תרגילי הכושר. אך זמן קצר לפני סיום החימום, הוא שוב אחז בירך וביצע מתיחות קצרות, רמז לכך שחש אי נוחות.

בלינגהאם בחימום לפני המשחק (IMAGO)בלינגהאם בחימום לפני המשחק (IMAGO)

לאחר המשחק נשאל אלברו ארבלואה על התמונות והאם היו סימנים מוקדמים לפציעה, אך דחה כל טענה לסיכון: “לא, לא, לא. ג’וד הגיע במצב מושלם למשחק. הוא מגיע אחרי מאמצים גדולים מאוד בכל המשחקים ששיחק מאז שאני כאן. ברור שמדובר בחיסרון משמעותי עבורנו”. ריאל מדריד תיאלץ כעת להסתדר ללא אחד משחקניה החשובים בתקופה הקרובה, בתקווה שהפציעה לא תחמיר מעבר להערכות הראשוניות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */