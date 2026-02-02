האזהרה המוקדמת שבלינגהאם לא רצה לראות

ג'וד בלינגהאם נפצע כבר בדקות הראשונות של המשחק מול ראיו וייקאנו אמש (ראשון), ונאלץ לרדת מהמגרש לאחר עשר דקות בלבד. הקשר האנגלי נעצר בפתאומיות במהלך הריצה הראשונה שלו, התמוטט על הדשא וירד עם מתיחה בשריר הירך האחורי ברגל שמאל. לאחר המשחק אישר המועדון כי מדובר בפציעה שרירית, ולמרות שלא פורסם זמן היעדרות רשמי ההערכה היא שבלינגהאם ייעדר כחודש.

הפציעה הפתיעה רבים, שכן מאז הצטרפותו לריאל מדריד בלינגהאם כמעט ולא סבל מפציעות שריר. הפציעות הבולטות היחידות שלו היו בכתף, שהובילה לניתוח, ובקרסול, בעקבות תיקול. עם זאת, צילומים שחשפה רשת DAZN מצביעים על כך שהיו סימנים מוקדמים לבעיה.

עוד לפני שריקת הפתיחה, בעת העלייה לכר הדשא ובמהלך השיחה עם פרנקו מסטנטואונו, נראה בלינגהאם נוגע מספר פעמים באזור הפגוע. השניים רגילים לצאת יחד לסיור הראשוני במגרש. גם במהלך החימום הכול נראה כשורה: בילינגהאם בעט לשער והשלים ללא קושי את תרגילי הכושר. אך זמן קצר לפני סיום החימום, הוא שוב אחז בירך וביצע מתיחות קצרות, רמז לכך שחש אי נוחות.

בלינגהאם בחימום לפני המשחק (IMAGO)

לאחר המשחק נשאל אלברו ארבלואה על התמונות והאם היו סימנים מוקדמים לפציעה, אך דחה כל טענה לסיכון: “לא, לא, לא. ג’וד הגיע במצב מושלם למשחק. הוא מגיע אחרי מאמצים גדולים מאוד בכל המשחקים ששיחק מאז שאני כאן. ברור שמדובר בחיסרון משמעותי עבורנו”. ריאל מדריד תיאלץ כעת להסתדר ללא אחד משחקניה החשובים בתקופה הקרובה, בתקווה שהפציעה לא תחמיר מעבר להערכות הראשוניות.