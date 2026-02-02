ההחלטה של ארבלואה שמרגיזה את אוהדי ריאל

"יש לנו המון עבודה לפנינו", הצהיר אלברו ארבלואה לאחר הניצחון 1:2 הקשה על ראיו וייקאנו בסנטיאגו ברנבאו. לפי דבריו, נדמה היה שהמאמן של ריאל מדריד מודע לקשיים של הקבוצה להוציא משחקים לפועל, שלא לדבר על המכות הקשות שספגה בגביע המלך ובליגת האלופות מאז חילופי המאמנים על הקווים.

עם זאת, יום לאחר מכן נודע כי ריאל מדריד לא תקיים אימונים לא היום (שני) ולא ביום שלישי. השחקנים יקבלו יומיים חופש לפני שיחזרו לאימונים ביום רביעי בבוקר. החלטה שעוררה מחלוקת בקרב אוהדי ריאל מדריד.

הרשתות החברתיות הוצפו במסרים שמטילים ספק בהחלטת הצוות המקצועי להעניק לשחקנים יומיים חופש, כאשר היכולת של הקבוצה מראה בבירור שיש צורך בהרבה עבודה טקטית ופיזית. המנוחה חשובה, אבל חשוב גם מה שמכונה מנוחה אקטיבית ואימוני התאוששות במתקני המועדון, כפי שעושים מרבית המועדונים ברמות הגבוהות.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

זה לא יהיה המצב אצל שחקני ריאל מדריד, שיתכוננו למשחק מול ולנסיה ביום ראשון הקרוב רק במחצית השנייה של השבוע.

רגע של ספקות

המצב הנוכחי של הקבוצה יצר אין ספור סימני שאלה. לאחר הקריסה בליסבון מול בנפיקה במחזור האחרון של ליגת האלופות, ציפו לראות תגובה מצד השחקנים מול ראיו וייקאנו. בפועל, הקבוצה הראתה שהיא עדיין אבודה בכל הקשור לרעיון המשחק ורחוקה משיאה הפיזי.

המתח בקרב אוהדי המועדון הלבן הולך וגובר, והחלטות כמו מתן יומיים חופש לשחקנים אינן מסייעות להרגעת האווירה. בקרב אוהדי ריאל מדריד קיימת תחושה שהשחקנים זקוקים ליותר משמעת ועבודה. שריקות הבוז בסנטיאגו ברנבאו הפכו לשגרה בשבועות האחרונים.

שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (רויטרס)

לאחר המשחק מול ולנסיה, הקבוצה תעמוד שוב למבחן הקהל שלה ב-14 בפברואר, במשחק מול ריאל סוסיאדד שיקדים את משחק הגומלין הראשון של שלב הפלייאוף בליגת האלופות. חודש פברואר יכול לסייע ליישר את הדרך של ריאל מדריד של ארבלואה, אך הוא גם עלול לעורר ספקות נוספים סביב הפרויקט הזה. ולנסיה, ריאל סוסיאדד, בנפיקה פעמיים ואוססונה יהיו היריבות של הקבוצה מהבירה הספרדית לאורך חודש מכריע.