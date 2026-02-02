יום שני, 02.02.2026 שעה 23:24
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

נקבעו ארבע הקבוצות שבחצי גמר הגביע בכדורסל

הרצליה הצטרפה להפועל ירושלים, מכבי תל אביב והפועל העמק, כאשר ההגרלה תתקיים כבר מחר ב-13:30. וגם: מועדי חצאי הגמר ומועד ומיקום הגמר הגדול

|
גביע המדינה (חגי מיכאלי)
גביע המדינה (חגי מיכאלי)

ארבעת משחקי רבע הגמר נגמרו, אחרי שבני הרצליה גברה הערב (שני) על הפועל באר שבע/דימונה וזה אומר דבר אחד, וזה שנקבעה התמונה המלאה לחצי גמר גביע המדינה בכדורסל, כאשר ארבע קבוצות הבטיחו את ארבעת הכרטיסים למעמד המכובד.

מעבר לבני הרצליה שגברה על ב”ש/דימונה, יש את הפועל ירושלים שחגגה במנורה פעם נוספת על חשבון הפועל תל אביב, מכבי תל אביב שניצחה אצל קריית אתא והפועל העמק שגברה על הפועל חולון, וכמובן מתוך הארבע הללו אחת תניף את התואר השני בחשיבותו בישראל.

ההגרלה תתקיים ביום שלישי, 3 בפברואר בשעה 13:30 ושם שני משחקים יוגרלו ונגלה מי תשחק מול מי. חצאי הגמר יתקיימו ב-15 וב-16 בפברואר, בעוד כשבועיים, והגמר הגדול ייערך כעבור מספר ימים בשבוע הזה, ב-19 בפברואר. הגמר יתקיים השנה בהיכל מנורה מבטחים שבתל אביב.

