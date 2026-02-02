יום שני, 02.02.2026 שעה 14:32
נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5270-562848דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
63%5388-562849ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
55%5636-566649פילדלפיה 76'
52%5335-532746אורלנדו מג'יק
51%6080-599451שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
46%6156-617052מיאמי היט
45%5813-594951שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
29%5864-545449אינדיאנה פייסרס
29%5501-518948ברוקלין נטס
28%5695-527747וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5419-591350אוקלהומה ת'אנדר
68%5201-551247יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
67%5864-605851דנבר נאגטס
61%5422-5595 49פיניקס סאנס
59%5873-607051מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
53%5680-558049לוס אנג'לס לייקרס
49%5201-523547לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
33%5665-549748ממפיס גריזליס
30%6349-595850יוטה ג'אז
27%5935-561749ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

"אין ספק שאלוהים נגע בו": כשאבדיה היה בן 17

פורוורד פורטלנד שנבחר לאולסטאר, סומן עוד בגיל צעיר: המחמאות מכוכב מכבי בזמנו, נוריס קול, ספאחיה שהמליץ לו לשחק בלאומית, והאימונים ב-06:00

|
דני אבדיה ושחקני מכבי ת
דני אבדיה ושחקני מכבי ת"א (רדאד ג'בארה)

דני אבדיה ישחק באולסטאר בעיצומה של עונת פריצה מהחלומות. כוכב פורטלנד עשה קפיצת מדרגה פשוט אדירה העונה, הוכיח אינספור פעמים שמגיע לו להיות במשחק הכוכבים בלוס אנג’לס והלילה (בין ראשון לשני) הוא אכן נכלל ברשימת המחליפים. אבל כבר מזמן סומן אבדיה ככישרון בולט, עוד מימי מחלקת הנוער במכבי ת"א.

עוד ב-2017 אבדיה נחשב לפוטנציאל מספר 1 באירופה ולא רק מכבי ת"א דלקה בעקבותיו. לא מעט מועדונים סרבים חיזרו אחריו, ואביו זופר אבדיה אף שקל בכובד ראש לשלוח את הכישרון הצעיר לבאיירן מינכן הגרמנית. אלא שבסופו של דבר דני החליט להישאר קרוב למשפחה, ולצמוח במחלקות הצעירות של מכבי.

מעט לפני בר המצווה, כשאבדיה היה בן 12, אבי אבן, עוזר ג'נרל מנג'ר וראש מחלקת הסקאוטינג במכבי, קיבל המלצה מעודד שלום לצפות באבדיה. כמה משחקים אח"כ דני כבר לבש את המדים הצהובים. מאז ועד 2017 הוא גבה כמעט ב-20 סנטימטרים ואז, בגיל 17, הוא כבר נכלל בסגל הבוגרים של מכבי ת”א.

"אין ספק שאלוהים נגע בו", אמר ל-ONE כוכב מכבי ת"א בזמנו, נוריס קול, שזכה בשתי טבעות אליפות NBA עם הטריו הגדול לברון ג'יימס, דוויין ווייד, וכריס בוש. "יש לו כישרון ונתונים טבעיים, זה דברים שאי אפשר ללמד. הוא אתלט נהדר, משחק עם ביטחון ולא מתבייש לזרוק גם אצלנו באימונים. הוא שואל הרבה שאלות ואם ימשיך ככה הוא יצליח".

נוריס קול (נעם מורנו)נוריס קול (נעם מורנו)

במכבי ת"א עטפו את אבדיה בזמנו עם שלושה אימונים אישיים ב-06:00. "אחד הדברים הבולטים של דני זה שהוא עושה כל כך הרבה דברים על המגרש”, אמר אז אבי אבן, “הוא קולע, מוסר, מוריד כדור לרצפה, עובר שחקן בכדרור, מוריד ריבאונדים - ובכל המקומות הללו הוא עדיין רחוק מאיפה שהוא צריך להיות, וזה חלק מהיופי.

"יש הרבה שחקנים עם פחות כישרון, אבל הם הגיעו רחוק בזכות האופי. יש מקומות שכבר הכתירו את דני כשחקן על, הוא עוד לא שם. מה שיבדיל אותו מכישרון גדול לשחקן על זה האישיות והקשיחות שלו".

דני אבדיה אחרי הבחירה לאולסטאר

נבן ספאחיה שהיה המאמן הראשון שנתן דקות לאבדיה במכבי ת"א בגיל 16 ו-10 חודשים, אמר: "דני נחשב מהשחקנים הכי טובים בשכבת הגיל שלו באירופה, אבל הוא עוד לא בשל לבוגרים של מכבי. אני חושב שהוא צריך להתפתח בליגה הלאומית וזו לא בושה. גם שחקנים כמו דירק נוביצקי ודניס שרודר שיחקו בליגת המשנה בגרמניה".

