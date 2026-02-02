ראפיניה לא התאמן ובספק למשחק מול אלבסטה

חדשות רעות לברצלונה מכיוון ראפיניה שנמצא בספק למשחק הגביע מול אלבסטה מחר (שלישי, 22:00). אחרי שהוא וז’ול קונדה סיימו את המשחק מול אלצ’ה עם אי נוחות שרירית, הברזילאי לא נטל חלק באימון המסכם, בעוד הצרפתי התאמן כרגיל.

ראפיניה הוחלף כבר במחצית המשחק מול אלצ’ה לאחר שנפצע, אולם בברצלונה הבהירו כי מדובר בצעד מניעתי בלבד, שנועד להימנע מהחמרת פציעה. למרות זאת, קיים סיכוי שהברזילאי יקבל מנוחה ולא ייכלל בסגל למשחק הגביע, כאשר ההחלטה הסופית תתקבל רק עם פרסום הסגל הרשמי.

גם לגבי קונדה, האנזי פליק שוקל לא לקחת סיכונים מיותרים. למרות שהתאמן ללא מגבלות, המאמן הגרמני עשוי להעניק לו מנוחה, ובמקרה כזה ז’ואאו קאנסלו צפוי לפתוח בעמדת המגן הימני. בהתקפה, מרקוס רשפורד מסתמן כמועמד המוביל להחליף את ראפיניה בשלישייה הקדמית, אם זה אכן ייעדר.

בקלילות רבה: ברצלונה מנצחת את אלצ'ה 1:3

מי שבטוח לא יעמדו לרשות פליק הם פדרי, גאבי ואנדראס כריסטנסן, שממשיכים בתהליכי השיקום שלהם ומתאמנים בנפרד מהקבוצה.