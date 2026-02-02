תסכול גדול באשדוד, מאמץ להכשיר את אנסה

תסכול גדול במ.ס אשדוד. אחרי שבלמה את רצף ההפסדים עם שתי תוצאות תיקו, הקבוצה מעיר הנמל חזרה אתמול (ראשון) מאוכזבת מאצטדיון המושבה אחרי הפסד 2:0 להפועל פתח תקווה. זהו ההפסד הראשון של צמד המאמנים אבי אבינו וניר ביטון מאז שמונו לתפקיד.

במועדון יצאו מאוכזבים מהמחצית הראשונה בה לא ספגו, אבל למרות שני השערים במחצית השנייה, מנסים לקחת נקודת אור מהיכולת, כשהקבוצה הצליחה להגיע ללא מעט מצבים של נהוראי דבוש, נועם מוצ'ה והייפורד בוהאן.

באשדוד מודאגים מהקרבה לקו האדום, ממנו הקבוצה רחוקה נקודה אחת בלבד בעקבות התיקו שהשיגה הפועל ירושלים. דאגה נוספת נרשמה סביב ז'אן פלורן באטום, שנפצע כבר בתחילת המשחק בשריר האחורי ונאלץ לצאת. באשדוד יבדקו בימים הקרובים את חומרת הפציעה של הקמרוני, שבכל מקרה מאכזב ועשוי לעזוב בחלון הנוכחי.

ניר ביטון ואבי אבינו (ראובן שוורץ)

ביקורת על השיפוט והכנה למפגש מול האקס סילבס

רועי גורדנה, שהיה שוב מהבולטים והמנהיגים על הדשא, הוחלף במהלך המשחק לאחר שספג כרטיס צהוב, מחשש שיקבל צהוב נוסף. במועדון לא הסתירו את חוסר שביעות הרצון ממספר החלטות של שופט המשחק אביעד שילוח, כולל שריקה שנשרקה לחובתו של גורדנה לאחר מה שנראה כהצגה של צ’יפיוקה סונגה.

באשדוד יפגשו במחזור הקרוב את הפועל חיפה והאקס הטרי חיים סילבס, כשהמטרה לחזור למסלול הניצחונות אחרי סיבוב שלם מאז הניצחון הביתי 1:4 על החיפאים. באשדוד יעשו ניסיון להכשיר את יוג’ין אנסה ואורי עזו למשחק.