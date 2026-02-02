"חשבנו שאבדיה יהיה ב-NBA, אבל לא אולסטאר"

דני אבדיה עשה הלילה (בין ראשון לשני) היסטוריה כשהפך לשחקן הישראלי הראשון שנבחר למשחק האולסטאר. אבי אבן, מי ששימש כמנהל המקצועי וכמאמן של מכבי תל אביב, המועדון בו גדל הכוכב הישראלי, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך הבחירה הזאת נתפסת בראי ההיסטוריה?

״זה יום מרגש. היה יום מרגש גם כשהוא נבחר, ויש הרבה רגעים טובים בחייו של מאמן. זה רגע מטורף. אין מילים לתאר״.

איך הגבת?

״זה אירוע מתמשך בשבילי. בשביל כולנו. זה וואו. זה משהו מטורף, מדהים. כולנו יודעים איפה הוא התחיל ואיזו דרך הוא עשה״.

בוא תספר לנו?

״נפגשתי בזמנו עם אבא שלו זופי, הוא אמר לנו: ‘מעכשיו הוא שלכם’. הוא הגיע כל כך בוסרי למכבי תל אביב, וגם הגישה שלו לא הייתה כמו שהיא היום. עם המון עבודה ואנשים טובים שליוו אותו הוא פשוט הפך להיות רעב, מכונה״.

אבי אבן (משה ברדה)

מתי הבנת שזה משהו מיוחד, שזה משהו אחר?

״הייתה לו תכנית מקצועית, שאני לא חושב שנבנתה כזו אי פעם תכנית למישהו. חלק מהדברים שהיינו עושים לו זה שכבר כשהוא היה בן 16 השחקנים שלא היו מתלבשים בבוגרים היו משחקים אחד על אחד עם דני. משבוע לשבוע אנחנו מבינים שהוא מתחיל לעשות דברים מעבר. ואתה רואה את זה ומבין שיש פה משהו מיוחד״.

אתה קיבלת המלצה ללכת לראות אותו ומשם השאר היסטוריה?

״אני מכיר את דני היכרות ארוכת שנים. ראיתי אותו כשהיה בהרצליה וזיהיתי את הפוטנציאל. לבן אדם מהשורה קשה לקבל את הסיטואציה ששחקן שאתה עובד איתו יהפוך לאולסטאר. הייתה לנו תחושה שהוא יהיה באן בי איי. כל המערכת עבדה איתו המון. ראינו שהכל מתחבר לו. לא ידעתי שהוא הולך להיות אולסטאר, אבל זה חלק מהדי אן איי של דני, להיות כל הזמן יותר טוב״.

אחרי שהוא אולסטאר, ואתה רואה שהוא עושה מספרים כאלה, לאן זה הולך?

״אנחנו כבר בחלום שלא רוצים שיגמר. מההיכרות שלי איתו הוא ימשיך לצמוח. זה חלק ממנו. זה הרעב שלו. ראינו את זה לאורך כל הדרך. הוא כל הזמן משתפר, מתקדם, עובד. הוא פשוט מטורף״.

דני אבדיה (רויטרס)

הוא יסיים עם טבעת אליפות באן בי איי?

״בעיניי כן״.

מה אתה עוד צופה לו באן בי איי?

״הוא נמצא במקום שהוא כבר עושה הכל. הוא אחד משבעת השחקנים היחידים שהם אול אראונד. הוא ימשיך להתקדם. הוא הפך להיות האיש המרכזי בקבוצה. זה שורש שהוא נטע באדמה. אני מקווה שבכל קבוצה שבה הוא יהיה בה הוא יהיה האיש המרכזי״.

יהיה לנו עוד משהו כזה בכדורסל? מישהו שיגיע לרמות האלה?

״הנבואה ניתנה לשוטים. יש היום דור שחקנים יוצא מהכלל. דני לא רק שחקן נהדר, הוא גם אישיות אדירה. הוא צמח לאט לאט ובנה את עצמו טוב. אני מאמין שאנחנו נראה עוד שחקנים שילכו בדרכו״.

בן שרף לדוגמה?

״הלוואי. הוא רק בתחילת הדרך. הוא כישרון מדהים וילד מדהים. אנחנו נראה ממנו עוד המון דברים טובים״.

בן שרף (רויטרס)

שמעון מזרחי דיבר על הסיטואציה שנוצרה עם המכללות ועל הקושי שנוצר באירופה.

״גם אם שחקנים הולכים, הם חוזרים. אנחנו בתהליך למידה. כולנו. ככל שיעשו יותר שת״פים ופחות ניגודיות, וככל שיהיה יותר עבודה משותפת, כולם ירוויחו מזה. כל הצדדים. בסוף השחקנים האלה חוזרים לאירופה״.

השילוט באיילון לדני אבדיה

אמרת פעם בראיון שמה שיוביל את דני להצלחה זה האישיות שלו.

״אני מסתכל על הדור שגדל פה וזה מה שיוביל גם אותו. אני עדיין אומר את זה. ההבדלים בין נקודה אחת לנקודה הבאה היא היכולת להתמודד עם קשיים. לא רק לרצות, אלא לעשות כל מה שאפשר״.