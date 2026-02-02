האנה יחזור מול ב"ש, שביעות רצון מהישראלים

עירוני קריית אתא הובסה אתמול (ראשון) בסופו של דבר, 108:86, ברבע גמר הגביע, מול מכבי תל אביב, לאחר משחק שהיה צמוד בשלושת הרבעים הראשונים, אך רבע אחרון של 12:31 לצהובים הכריע את ההתמודדות ושלח את הקבוצה של אלדד בנטוב להתרכז בליגה.

בקבוצה היו מרוצים מאוד מהגישה והאגרסיביות של השחקנים. אותה אגרסיביות אמנם עלתה בהסתבכות בעבירות, כשגם בודי יום וגם איליי דולינסקי סיימו את המשחק בחמש עבירות ברבע הרביעי, כשגם הקפטן, גל בייטנר, היה עם 4 עבירות בשלב מוקדם במשחק.

גל בייטנר עצמו התייחס לכך בסיום ואמר: "באנו להיות אגרסיביים. זה מה שרצינו. לא רצינו להתחרט אחרי המשחק על זה שלא היינו אגרסיביים מספיק". בייטנר הוסיף: “היינו בתקופה לא טובה. גם בגלל דברים שלא תלויים בנו, כמו הפציעות של הגבוהים. אבל נלחמנו ואני מרוצה מהגישה של החברים”.

גל בייטנר עם הכדור (עמרי שטיין)

המאמן אלדד בנטוב סיכם: "היינו במשחק כל הזמן, מבחינת הגישה. ברבע האחרון הכדורים לא נכנסו ונכנסנו לבעיית עבירות. אני מאוד מרוצה מבחינת הגישה. אם נהיה בגישה הזאת – יבואו הרבה ניצחונות. חשוב לי מאוד שהיינו ביחד, נלחמנו ולא ויתרנו לרגע. הפנים קדימה".

בקבוצה היו מרוצים בעיקר מהישראלים, כאשר לאחר חודש פחות טוב שלהם, הקבוצה קיבלה משחק טוב ומחויב גם מדולינסקי (10 נקודות), גם מתומר אסייג (8 נקודות, 6 אסיסטים), גם מבייטנר וגם מיובל הוכשטטר (6 נקודות, 3 אסיסטים).

אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)

דריוס האנה נרשם אתמול למשחק, לאחר שנעדר מהמשחקים מול ירושלים וחולון עקב חבלה בפניו והתאמן באופן חלקי בלבד. האנה הרגיש באימון המסכם שהוא עדיין לא מוכן ובקבוצה הוחלט לא לסכנו אתמול. הוא צפוי להיות כשיר ביום ראשון למשחק מול הפועל באר שבע/דימונה באולם רמז.

"המשחק מול באר שבע חשוב לנו מאוד", התייחס בנטוב למשחק הבא. "אם השחקנים יבואו בגישה שהם באו אתמול ונרצה יותר מהיריבה, הניצחונות יגיעו. מול העומק והכישרון של מכבי זה הספיק לשלושה וחצי רבעים. בפעמים הבאות אני מאמין שזה יספיק ליותר”.