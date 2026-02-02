יום שני, 02.02.2026 שעה 15:27
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

האנה יחזור מול ב"ש, שביעות רצון מהישראלים

בקריית אתא היו מרוצים מהגישה והיכולת של הישראלים מול מכבי תל אביב: "בגישה והיכולת הזאת נחזור לנצח". הסנטר יהיה כשיר למשחק הקרוב ביום ראשון

|
דריוס האנה (רועי כפיר)
דריוס האנה (רועי כפיר)

עירוני קריית אתא הובסה אתמול (ראשון) בסופו של דבר, 108:86, ברבע גמר הגביע, מול מכבי תל אביב, לאחר משחק שהיה צמוד בשלושת הרבעים הראשונים, אך רבע אחרון של 12:31 לצהובים הכריע את ההתמודדות ושלח את הקבוצה של אלדד בנטוב להתרכז בליגה. 

בקבוצה היו מרוצים מאוד מהגישה והאגרסיביות של השחקנים. אותה אגרסיביות אמנם עלתה בהסתבכות בעבירות, כשגם בודי יום וגם איליי דולינסקי סיימו את המשחק בחמש עבירות ברבע הרביעי, כשגם הקפטן, גל בייטנר, היה עם 4 עבירות בשלב מוקדם במשחק. 

גל בייטנר עצמו התייחס לכך בסיום ואמר: "באנו להיות אגרסיביים. זה מה שרצינו. לא רצינו להתחרט אחרי המשחק על זה שלא היינו אגרסיביים מספיק". בייטנר הוסיף: “היינו בתקופה לא טובה. גם בגלל דברים שלא תלויים בנו, כמו הפציעות של הגבוהים. אבל נלחמנו ואני מרוצה מהגישה של החברים”.

גל בייטנר עם הכדור (עמרי שטיין)גל בייטנר עם הכדור (עמרי שטיין)

המאמן אלדד בנטוב סיכם: "היינו במשחק כל הזמן, מבחינת הגישה. ברבע האחרון הכדורים לא נכנסו ונכנסנו לבעיית עבירות. אני מאוד מרוצה מבחינת הגישה. אם נהיה בגישה הזאת – יבואו הרבה ניצחונות. חשוב לי מאוד שהיינו ביחד, נלחמנו ולא ויתרנו לרגע. הפנים קדימה". 

בקבוצה היו מרוצים בעיקר מהישראלים, כאשר לאחר חודש פחות טוב שלהם, הקבוצה קיבלה משחק טוב ומחויב גם מדולינסקי (10 נקודות), גם מתומר אסייג (8 נקודות, 6 אסיסטים), גם מבייטנר וגם מיובל הוכשטטר (6 נקודות, 3 אסיסטים). 

אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)

דריוס האנה נרשם אתמול למשחק, לאחר שנעדר מהמשחקים מול ירושלים וחולון עקב חבלה בפניו והתאמן באופן חלקי בלבד. האנה הרגיש באימון המסכם שהוא עדיין לא מוכן ובקבוצה הוחלט לא לסכנו אתמול. הוא צפוי להיות כשיר ביום ראשון למשחק מול הפועל באר שבע/דימונה באולם רמז. 

"המשחק מול באר שבע חשוב לנו מאוד", התייחס בנטוב למשחק הבא. "אם השחקנים יבואו בגישה שהם באו אתמול ונרצה יותר מהיריבה, הניצחונות יגיעו. מול העומק והכישרון של מכבי זה הספיק לשלושה וחצי רבעים. בפעמים הבאות אני מאמין שזה יספיק ליותר”.

