הנסיעה המרגשת של האחים ברמן עם מכבי ת"א

כמה שהכדורגל מביא רגעים עצובים לפעמים עבור האוהדים, הוא גם יכול להיות ממלא חיים ולתת רגעי נחת. בשבוע שעבר, כשלושה חודשים לאחר ששבו לישראל מהשבי בעזה, האחים גלי וזיו ברמן חוו רגע מרגש עם מכבי ת”א, כאשר השניים הוזמנו לנסיעה של הקבוצה למשחק מול בולוניה, שהסתיים בהפסד 3:0 כזכור ביום חמישי האחרון.

אל התאומים ברמן התלוו בנסיעה גם אחיהם עידן. בנוסף, יונתן ועידו שמריז, אחיו של אלון שמריז ז”ל ותם דמארי, אחיה של אמילי דמארי, כאשר כל המצטרפים הם תושבי קיבוץ כפר עזה.

זיו ברמן סיפר על החוויה יוצאת הדופן מבחינתו: “אחד הרגעים הבאמת מרגשים שהיו לי בטיולון הזה היה לראות שלשחקנים ולקבוצה באמת אכפת מאיתנו, שהם באמת רואים אותנו בתור משפחה. זה לא מובן מאליו, זה כיף, זה כיף, זה כיף זה משהו שבחיים לא חשבתי שיכול לקרות", הוסיף על הטיסה עם מכבי לסרביה, "אני לא יכול להגיד שזה חלום שמתגשם כי באמת לא חלמתי שזה יכול לקרות אבל זה הרבה מהעבר לציפיות שהיו לי. זה מדהים"

גלי וזיו ברמן (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בהמשך סיפר ברמן גם על הכוח של הכדורגל ומכבי בשיקום: "כדורגל זו משפחה שנייה, זו אהבה ראשונה. כדורגל יכול להביא אותך למקומות שאתה לא מאמין, גם לשמחה, גם לעצב. סוף סוף יצאנו, אנחנו חוזרים למגרשים, חוזרים לשער 11 וזה הניצחון שלנו, זה הניצחון הכי גדול שלנו. אין על מכבי ולא יהיה”.

כשנשאל על הקשר עם שחקני מכבי סיפר גלי ברמן: “אנחנו בקשר קרוב עם עידו שחר, הוא גם גר די קרוב אלינו". זיו הוסיף: "בסוף המשחק הקודם עידו נתן לי את החולצה שלו, הוא הקשר הכי קרוב שלנו, הוא גם הוזמן אלינו לעל האש”.

גם תם דמארי סיפק את הזווית שלו לנסיעה ואמר: “לפני שנתיים וקצת הייתי במקום הכי נמוך בחיים שלי, חיכיתי למוות בממ"ד ביחד עם אשתי והבנות שלי במשך שעות ארוכות ולא האמנו שנצליח לשרוד את מה שעבר עלינו. היום, בזכותכם, אנחנו מצליחים להגשים חלומות שבתור אוהדי מכבי מילדות לא האמנו שנוכל להיות חלק מהם גם בחלומות הכי ורודים.

"הרגעים האלה שאנחנו עטופים במכבי ומתעסקים בכדורגל זה רגעי הבריחה שלנו מהמציאות שעדיין קשה אלה הרגעים שנותנים לנו אוויר להמשיך ולהתקדם בשיקום שלנו. לא נראה לי שאוכל להעביר לכם באמת את הרגשות שעברו עליי ביומיים האלה. אני רק יכול להגיד שהחיוך כנראה לא יירד לי מהפנים לתקופה מאוד ארוכה. תודה שאתם שם בשבילנו, תודה שכל פעם מחדש אתם עוטפים אותנו בעוד שכבה של שפיות ואופטימיות”.

איתי בן חמו והאחים ברמן (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

עידו שמריז סיפר על החוויה: “התזמון לא היה מושלם עם התוצאות של הקבוצה בחודש האחרון והשינוי של הצוות המקצועי אבל הרגשתי שיש לנו שליחות, במיוחד בימים כאלה להרים את המוראל ולהראות לשחקנים שאנחנו משפחה לטוב ולרע.

“לעבור חוויה כזו יחד עם גלי וזיו זה חלום בפני עצמו", הוסיף, "להיות שם עם עידן ברמן, תם דמארי ויונתן אח שלי זה לא מובן מאליו אחרי מה שעברנו ובמיוחד מה שעברתי עם כיתת הכוננות. לצערי החלום המושלם לא יכול להתגשם בלי אלון אח שלי הגיבור והחוסר שלו הורגש כמו בכל חוויה שעברתי בלעדיו בשנתיים האחרונות.

“כדורגל בשבילי זה עוגן, לחזור לבלומפילד למקומות שלנו בשער 11 ולעודד את השחקנים זה חזק יותר מכל טיפול פסיכולוגי. לשחק כדורגל זו תרופה ואין תחליף לרגע הזה שאתה נועל את נעלי הפקקים ודורך על הדשא. זכיתי להיות גם הקפטן של שועלי כפר עזה בשנתיים האחרונות. לשחק יחד איתם, אחרי שהם נשארו בחיים ושכל אחד מהם איבד מישהו, נותן לי כוח שאי אפשר לקבל בצורה אחרת”.