יום שני, 02.02.2026 שעה 20:31
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

רבע 1, 01:28: הפועל ב"ש - בני הרצליה 30:29

רבע גמר גביע המדינה: הקרב על הכרטיס האחרון לשלב הבא. החבורה של רמי הדר מגיעה כאנדרדוג מול האורחת מצמרת הליגה, אבל יודעת שבגביע הכל אפשרי

|
צ'ינאנו אונוואקו (שחר גרוס)
צ'ינאנו אונוואקו (שחר גרוס)

שלוש קבוצות כבר הבטיחו את מקומן בשלב חצי הגמר של גביע המדינה בכדורסל, זאת לאחר שביום שבת האחרון הפועל ירושלים ניצחה את הפועל תל אביב 83:93, ואתמול הפועל העמק ומכבי תל אביב הביסו את היריבות שלהן בהפרש דו ספרתי כל אחת. בשעה זו, במשחק באולם הקונכייה, נלחמות הפועל באר שבע/דימונה ובני הרצליה על הכרטיס האחרון לארבע האחרונות.

הקבוצות נפגשו בפעם האחרונה לפני חודש בלבד במסגרת הליגה, כשגם אז הדרומיים אירחו את ההתמודדות. למרות זאת, חניכיו של יהוא אורלנד יצאו עם ידם על העליונה עם 86:94 במשחק אישי נהדר של קודי דמפס שסיים עם 27 נקודות. מעבר לכך, בשלושת המשחקים האחרונים ביניהן, הקבוצה מהשרון ניצחה את כולם. הניצחון האחרון של הדרומיים על הרצליה היה לפני כמעט שנתיים, במאי 2024.

למרות שטבלת הליגה והסטטיסטיקה נגדה, המארחת יודעת שהקסם במפעל הספציפי הזה הוא שביום נתון הכל יכול לקרות. במידה שידעו לנצל את הביתיות ויציגו יכולת דומה למשחקם הקודם (למרות ההפסד להפועל ת”א בהארכה) האדומים יוכלו לפנטז על שחזור ההישג מלפני שנתיים. מנגד, הרצליה תרצה להמשיך את העונה הטובה שלה ולעלות לחצי הגמר כמו בעונה הקודמת.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל ב”ש/דימונה: ג’ייק אוניל, סי ג’יי אלבי, יואב ויטלם, ברנדון אנג’ל וקודי דמפס.

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג’ונס, שלו לוגשי, מקס היידיגר, צ’ינאנו אונוואקו ואלייז’ה סטיוארט.    

היידיגר פתח עם שתי שלשות עבור הרצליה, ויחד עם שתיים של אונוואקו קבע שמונה מהירות של האורחת. מנגד, ויטלם ודמפס קבעו 7 בצד הדרומי כדי לשים את הקבוצות על 7:8. הקצב הגבוה המשיך כאשר אנג’ל נכנס לעניינים והעלה את קבוצתו ליתרון. שני הצדדים הציגו משחק התקפי יוצא מן הכלל, אך זה הספיק לאורלנד שלקח פסק זמן על מנת לדבר עם שחקניו. סטיוארט ולוגשי צלפו מחוץ לקשת כדי להניד את המטוטלת פעם נוספת לעבר הרצליה ולקבוע 28:30.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */