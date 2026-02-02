יובל נעים על מתן עמבר: הוא מאמין בעצמו

העונות בליגת העל ובליגה הלאומית בעיצומן, וכך גם חלון ההעברות בשתי הליגות. המאמן יובל נעים עלה לדבר על המצב בליגות ב”שיחת היום” ובפרט על המעבר שהשלים השוער מתן עמבר, שנשוי לבת שלו, עמית, להפועל חיפה.

מתן עמבר שיחק בנוף הגליל והוא נשוי לבת שלך, איך משוער ראשון טוב הוא הלך להיות שוער שני בהפועל חיפה שהביאה את יואב גראפי?

״הוא נכנס לסיטואציה לא טובה בנוף הגליל. החליפו אותו אחרי משחק אחד לא טוב. היה דין ודברים בינו לבין גיל ברעם. גיל עבר את הגבול ואמר דברים שלא כיבדו אותו. מתן נעלב ממה שקרה״.

פתח עליו מול שחקנים?

״כן. רמה שלא צריך להגיע אליה. מתן נפגע והחליט שהוא צריך ללכת למקום אחר. היה מו״מ עם יפו וגם עם נתניה. אני שמח שחיים סילבס החליט לקחת אותו ואני מאחל לו בהצלחה״.

אבל גראפי באנקר בהרכב.

״אני מאחל להפועל חיפה להיות קבוצה טובה, ומתן יהיה שם מתי שיצטרכו. גם עידו שרון התחיל בטבריה כשוער שלישי והיום הוא שוער ראשון״.

יואב גראפי (מדיה הפועל חיפה)

אתה אומר שהוא מאמין בעצמו?

״הוא מאמין שהוא שוער טוב. הוא מאוד מרוצה מהאווירה, החמיאו לו. זה הרגשה של בן אדם. כשאתה מרגיש טוב אתה ממשיך. אני מרוצה ורגוע״.

בוא ניגע במשחקים של הלאומית הערב. יש הרצליה נגד ראשון.

״שאלו אותי פעם מה לגבי הרצליה ואמרתי שאם הם לא ייבהלו הם יעלו. אבל הם נבהלו ונעצרו. ראשון לציון במשחק הזדמנות אחרונה מבחינתם. הפסד ייצור פער של 11 נקודות ויהיה קשה לצמצם כזה פער. זאת ההזדמנות האחרונה שלהם.

גם קריית אתא וכפר שלם שם באזור.

״זה קרב עלייה בו אף אחת לא רוצה לעלות. הליגה מאוד שוויונית וצמודה. מכבי פתח תקווה מטיילת לליגת העל. הקרב הוא על המקום השני״.