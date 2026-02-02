יום שני, 02.02.2026 שעה 13:22
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4113-3518מכבי אחי נצרת1
3720-3918מ.ס. טירה2
3317-2718מכבי נווה שאנן3
3115-2618מכבי אתא ביאליק4
3119-2818הפועל כרמיאל5
2725-2918הפועל ב.א.גרבייה6
2726-2418בני מוסמוס7
2323-2218הפועל בית שאן8
2218-1918הפועל מגדל-העמק9
2233-2318עירוני נשר10
2124-1918צעירי אום אל פאחם11
1730-2518הפועל עראבה12
1531-2018הפועל טירת הכרמל13
1541-2218צעירי טמרה14
1333-1318מכבי נוג'ידאת15
531-2418הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4815-4618מכבי קרית גת1
3123-2318מ.ס. דימונה2
3018-2718מ.כ. צעירי טירה3
2922-3418מכבי יבנה4
2723-3118מ.כ. ירושלים5
2726-2418מכבי קרית מלאכי6
2730-2618בית"ר יבנה7
2628-3318מכבי עירוני אשדוד8
2523-2418מ.כ. כפ"ס9
2324-2118שמשון תל אביב10
2029-2018הפועל הרצליה11
1930-3018מ.כ. חולון ירמיהו 12
1918-1518הפועל אזור13
1831-1518הפועל מרמורק14
1736-1818הפועל ניר רמה"ש15
1429-2218בית"ר נורדיה ירושלים16

אדהם זועבי מציג: פלייאוף עליון, לא מילה גסה

תחת הדרכתו של נסים אגבארייה, בני מוסמוס סיימה סיבוב במקום ה-10. לאחר שלושה משחקים תחת הדרכתו של המאמן החדש, הפער הצטמק ל-6 נקודות מהמקום ה-3

|
אדהם זועבי (באדיבות המועדון)
אדהם זועבי (באדיבות המועדון)

הפועל בני מוסמוס על הגל. עם בואו של אדהם זועבי, שהחליף את נסים אגבארייה על הקווים נוכח תאונה שעבר והחלפתו למנהל מקצועי במועדון, עקב הטיפולים שלא מאפשרים לו להיות עם הקבוצה באופן רציף, הקבוצה מליגה א' צפון פורחת. זועבי, איש כדורגל מוערך בצפון עם שני בנים כישרוניים שמשחקים מעבר לים, יכול עוד להוביל את מוסמוס לפלייאוף העליון.

הקשר בין הפועל בני מוסמוס לאדהם זועבי התחיל בעונת המשחקים 2023/24 בה השניים העפילו מליגה ב' צפון לליגה א' צפון לאחר שנים ארוכות בליגה הרביעית והחמישית בטיבה בכדורגל הישראלי. כבר שנתיים שהקבוצה מהמגזר נמצאת בליגה א' והעונה, לפחות בתחילתה, החלה בחלק התחתון. את זועבי הביאו בכדי לייצב את המערכת.

הפועל בני מוסמוס (באדיבות המועדון)הפועל בני מוסמוס (באדיבות המועדון)

"המטרה הראשונה היא הבטחת השארות בליגה, כמה שיותר מהר", אמר ל-ONE עם כניסתו לתפקיד החדש-ישן בהפועל בני מוסמוס. והנה, שלושה משחקים על הקווים מאחוריו, והקבוצה במקום השביעי בטבלה, עם 27 נקודות. שש נקודות פחות ממכבי אתא ביאליק ומכבי נווה שאנן, החולקות יחדיו את המקום השלישי, שבתום העונה מוביל אל משחקי הפלייאוף העליון.

תחת הדרכתו של אדהם זועבי, קבוצתו ניצחה 1:3 את עירוני נשר במשחק חוץ, 1:2 את מ.כ. צעירי טמרה במשחק ביתי באום אל פאחם וניצחון הירואי בדמות 2:3 את הפועל עירוני כרמיאל מהצמרת הגבוהה. בנוסף תחת זועבי, כבשה מוסמוס שמונה שערים וספגה ארבעה בלבד, כשלפני כן לקבוצה היו 16 שערי זכות ו-22 שערי חובה (בארבעה ניצחונות מ-15 משחקים).

אדהם זועבי ושחקניו (באדיבות המועדון)אדהם זועבי ושחקניו (באדיבות המועדון)

יש האומרים כי אם אתה משיג 30 נקודות אתה נשאר בליגה, בין אם אתה בליגה א' צפון ובין אם בליגה א' דרום. כלומר, לבני מוסמוס חסרות שלוש נקודות בכדי להגיע לסיטואציה בה משיגה הקבוצה את מספר הנקודות ההכרחי, מה שיכול בהחלט להרגיע את המערכת.

במסגרת המחזור ה-19, שיתקיים בסוף השבוע, הפועל בני מוסמוס תפגוש את הפועל בית שאן. המשחק יתקיים ביום שישי (06/02) באצטדיון השלום באום אל פאחם, בשעה 12:30. עם סיום הסיבוב הראשון, השתיים השיגו 18 נקודות כ"א. אלא שהיום, לאחר 18 משחקי ליגה, לבני מוסמוס כבר 27 נקודות, בעוד לבית שאן, שנמצאת במקום ה-10, יש 22 נקודות בלבד.

