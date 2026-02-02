אדהם זועבי מציג: פלייאוף עליון, לא מילה גסה

הפועל בני מוסמוס על הגל. עם בואו של אדהם זועבי, שהחליף את נסים אגבארייה על הקווים נוכח תאונה שעבר והחלפתו למנהל מקצועי במועדון, עקב הטיפולים שלא מאפשרים לו להיות עם הקבוצה באופן רציף, הקבוצה מליגה א' צפון פורחת. זועבי, איש כדורגל מוערך בצפון עם שני בנים כישרוניים שמשחקים מעבר לים, יכול עוד להוביל את מוסמוס לפלייאוף העליון.

הקשר בין הפועל בני מוסמוס לאדהם זועבי התחיל בעונת המשחקים 2023/24 בה השניים העפילו מליגה ב' צפון לליגה א' צפון לאחר שנים ארוכות בליגה הרביעית והחמישית בטיבה בכדורגל הישראלי. כבר שנתיים שהקבוצה מהמגזר נמצאת בליגה א' והעונה, לפחות בתחילתה, החלה בחלק התחתון. את זועבי הביאו בכדי לייצב את המערכת.

הפועל בני מוסמוס (באדיבות המועדון)

"המטרה הראשונה היא הבטחת השארות בליגה, כמה שיותר מהר", אמר ל-ONE עם כניסתו לתפקיד החדש-ישן בהפועל בני מוסמוס. והנה, שלושה משחקים על הקווים מאחוריו, והקבוצה במקום השביעי בטבלה, עם 27 נקודות. שש נקודות פחות ממכבי אתא ביאליק ומכבי נווה שאנן, החולקות יחדיו את המקום השלישי, שבתום העונה מוביל אל משחקי הפלייאוף העליון.

תחת הדרכתו של אדהם זועבי, קבוצתו ניצחה 1:3 את עירוני נשר במשחק חוץ, 1:2 את מ.כ. צעירי טמרה במשחק ביתי באום אל פאחם וניצחון הירואי בדמות 2:3 את הפועל עירוני כרמיאל מהצמרת הגבוהה. בנוסף תחת זועבי, כבשה מוסמוס שמונה שערים וספגה ארבעה בלבד, כשלפני כן לקבוצה היו 16 שערי זכות ו-22 שערי חובה (בארבעה ניצחונות מ-15 משחקים).

אדהם זועבי ושחקניו (באדיבות המועדון)

יש האומרים כי אם אתה משיג 30 נקודות אתה נשאר בליגה, בין אם אתה בליגה א' צפון ובין אם בליגה א' דרום. כלומר, לבני מוסמוס חסרות שלוש נקודות בכדי להגיע לסיטואציה בה משיגה הקבוצה את מספר הנקודות ההכרחי, מה שיכול בהחלט להרגיע את המערכת.

במסגרת המחזור ה-19, שיתקיים בסוף השבוע, הפועל בני מוסמוס תפגוש את הפועל בית שאן. המשחק יתקיים ביום שישי (06/02) באצטדיון השלום באום אל פאחם, בשעה 12:30. עם סיום הסיבוב הראשון, השתיים השיגו 18 נקודות כ"א. אלא שהיום, לאחר 18 משחקי ליגה, לבני מוסמוס כבר 27 נקודות, בעוד לבית שאן, שנמצאת במקום ה-10, יש 22 נקודות בלבד.