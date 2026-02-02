אין רכש? אין רונאלדו: הכוכב החליט לא לשחק

מתיחות בליגה הסעודית. על פי העיתון ‘אה בולה’ הפורטוגלי, כריסטיאנו רונאלדו לא ייקח חלק במשחק הבא של אל נאסר, במחזור ה-20 של הליגה המקומית שיתקיים היום (שני, 17:15) נגד אל ריאד. הסיבה להיעדרותו אינה קשורה לבעיה פיזית, מנטלית או אישית שתמנע ממנו להיות על המגרש. על פי העיתון הפורטוגלי, CR7 עצמו קיבל את ההחלטה לא לשחק מסיבה אחרת.

לפי הדיווח ועל פי מקורות בתוך אל נאסר, "כריסטיאנו אינו מרוצה מהאופן שבו PIF (קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית) מנהלת את אל נאסר, בהשוואה ליחס שניתן ליריבותיה, המנוהלות גם על ידי אותה קרן, במיוחד בהשוואה לאל הילאל".

הפספוס עם בנזמה

במקרה, בימים האחרונים אל הילאל גילתה עניין ברכישת שירותיו של קארים בנזמה. מועדונו הנוכחי של החלוץ, אל איתיחאד, הציע לצרפתי הארכת חוזה שלא עמדה בציפיותיו, והעיתון ‘ל'אקיפ’ דיווח שהוא קרוב לחתימה באל הילאל, מוליכת הליגה הסעודית, שנמצאת שלוש נקודות מעל קבוצתו של רונאלדו.

קארים בנזמה, מבוקש אצל המוליכה (אינסטגרם אל איתיחאד)

היעדר החתמות בולטות חדשות עשויה להיות אחת הסיבות שהובילו את רונאלדו להחרים את המשחק של אל נאסר. בעיתון הוסיפו שהכוכב הפורטוגלי "מתלונן על חוסר השקעה במועדון". למעשה, אל נאסר החתימה רק שחקן אחד בחלון ההעברות הנוכחי: היידיר עבד אל-כרים, קשר בן 21 מעיראק.