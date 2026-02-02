יום שני, 02.02.2026 שעה 10:42
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2433-2821סביליה14
2327-1622חטאפה15
2335-2322ולנסיה16
2230-1822ראיו וייקאנו17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

לאמין ימאל חזר לעצמו וכבר השתווה למראדונה

מספר 10 של בארסה הגיע ל-38 שערים, בדיוק כמו לכוכב העבר בימיו בבלאוגרנה. מאחורי הכושר המצוין שלו אחרי הפציעה, ומה המרחק משיא השערים לעונה?

|
לאמין ימאל חוגג (רויטרס)
לאמין ימאל חוגג (רויטרס)

לאמין ימאל שוב כאן ובגדול. אחרי שהתגבר לחלוטין על הבעיות הפיזיות שעיכבו אותו בתחילת העונה, ה-10 של ברצלונה חזר להיות שובר שוויון, כזה שמכריע משחקים ומספק רגעי קסם על בסיס קבוע.

החזרה הזו לא מתבטאת רק בעין, אלא גם במספרים: עם 13 שערים העונה ב-28 הופעות, לאמין ימאל הגיע ל-38 כיבושים במדי הקבוצה הבוגרת, בדיוק כמו דייגו מראדונה בתקופתו בברצלונה. הישג אדיר לשחקן צעיר שעדיין לא סיים שלוש עונות מלאות בקבוצה הראשונה, ושנמצא כבר מרחק חמישה שערים בלבד משיא הקריירה שלו בעונה אחת.

בחמשת המשחקים האחרונים השפעתו של לאמין ימאל הייתה מכרעת במיוחד, עם מעורבות ישירה בשבעה שערים: ארבעה כיבושים ושלושה בישולים. הרצף נפתח בגביע המלך מול ראסינג סנטנדר, שם חתם את העלייה עם שער בתוספת הזמן וגם הפך לשחקן הראשון של ברצלונה העונה שמגיע לכמות דו ספרתית גם בשערים וגם בבישולים. שלושה ימים לאחר מכן, מול ריאל סוסיאדד באנואטה, הוא אמנם לא חגג ניצחון, אך בישל למרקוס רשפורד את שער השוויון הזמני.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

הכושר האדיר של לאמין ימאל

החזרה של בארסה לקאמפ נואו סימנה עוד ערב שיא של לאמין ימאל. הוא סגר את ה-0:3 על אוביידו בשער וולה אדיר אחרי הגבהה של דני אולמו וירד בדקה ה-79 לקול תשואות הקהל במטרה לשמור כוחות לקראת קופנהאגן. בליגת האלופות, במשחק קריטי שהכריע את העלייה לשמינית הגמר, לאמין ימאל סיפק הצגה של שער, בישול ותואר ה-MVP, כשהוא לוקח אחריות גם מול שמירות כפולות ומשולשות.

גם בליגה הספרדית הוא ממשיך להוביל. מול אלצ’ה כבש לאמין ימאל אחרי מסירת עומק נהדרת של אולמו, היה כאב ראש בלתי פוסק להגנה המקומית והשתתף גם בשער שסגר עניין.

בקלילות רבה: ברצלונה מנצחת את אלצ'ה 1:3

האנזי פליק לא החמיץ את התרומה הכוללת שלו וציין את השיפור גם בצד ההגנתי, בעוד לאמין ימאל עצמו הודה כי בליגת האלופות הוא מרגיש “חופשי ושמח יותר”. כששלב ההכרעות של העונה מתקרב, בברצלונה כבר ברור: לאמין ימאל חוזר לגירסה הטובה ביותר שלו - ובקצב הזה, ההשוואה לאגדות היא רק ההתחלה.

