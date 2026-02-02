בב"ש יישארו עם 5 זרים: סאבובו יימכר לאלשקרט

בהפועל באר שבע עובדים במרץ על חיזוק בחלון ההעברות של ינואר, אבל כרגע הוא לא מבשר טובות כי אין עד כה רכש שמגיע. יחד עם זאת, בקבוצה מדללים את מצבת הזרים.

אחרי שנפרדו מארנולד גריטה, שחתם בשנזן מהליגה השנייה בסין, בקבוצה מבירת הנגב קרובים מאוד להיפרד גם מג’וזף סאבובו בנדה, שיצטרף לאלשקרט. הקבוצה, שמדורגת במקום הרביעי בליגה הארמנית, צפויה לשלם על שחקן נבחרת זמביה דמי העברה על סך 400 אלף אירו.

אחרי הפרידה מגריטה וסאבובו, בהפועל באר שבע יישארו עם חמישה שחקנים זרים בלבד, כשיהיה להם עוד שלושה מקומות למלא, אבל לא בטוח שבצוות המקצועי ימצאו שחקנים מתאימים שיחזקו את הקבוצה.